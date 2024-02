— Jestem bardzo szczęśliwy. To, że będę w tegorocznej eurowizji reprezentować Litwę, to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczerze mówiąc, nie oczekiwałem, że wygram. Wygląda na to, że ludzie wokół mnie wierzyli we mnie bardziej niż ja sam. To było zupełnie niespodziewane, dodało radości i sprawiło, że cała sytuacja była jeszcze bardziej imponująca — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” cieszy się Silvester Belt.

W finale krajowych eliminacji wzięło udział 10 uczestników z piosenkami rywalizującymi o tytuł reprezentanta Litwy na tegorocznej Eurowizji: Aistè („We Will Rule The World”), Il Senso („Time”), Monika Marija („Unlove You Starting Tomorrow”), Pluie de Comètes („Be careful”), Queens of Roses („Walk through fire”), Shower („Impossible”), Silvester Belt („Luktelk”), The Roop („Simple Joy”), VB gang („KABOOM!!!!”), Brass („Gaudė Vėjai”). Silvester Belt, The Roop i Shower otrzymali najwięcej głosów od jury i publiczności i rywalizowali w superfinale, w którym zadecydowały głosy publiczności.

Piosenka „Luktelk” została publicznie wydana 11 stycznia 2024 r., a kilka dni później stała się najczęściej słuchaną piosenką na Litwie, według międzynarodowych platform odsłuchowych.

Piosenka „Luktelk” narodziła się z myślą o Eurowizji

— To będzie długa i ciężka praca, którą już zaczynamy. Zaczynamy już snuć plany dotyczące samego występu na szwedzkiej scenie w mieście Malmö. Pewnego ranka wpadłem na pomysł, że może powinienem spróbować wziąć udział w Eurowizji i rozmawiałem o tym z przyjaciółką. Ta piosenka narodziła się właśnie z myślą o Eurowizji. Od tego momentu pociąg jakoś ruszył i do zespołu zaczęli dołączać nowi ludzie, a my zaczęliśmy tworzyć show i tak było aż do wczoraj. „Luktelk” to piosenka, którą napisałem — mówi Silvester Belt.

Reprezentant Litwy na tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Piosenki w szwedzkim Malmö wystąpi w pierwszym półfinale 7 maja. O miejsce w finale powalczy: z Polską, Cyprem, Serbią, Ukrainą, Chorwacją, Słowenią, Irlandią, Islandią, Mołdawią, Finlandią, Portugalią, Luksemburgiem, Azerbejdżanem i Australią. O miejsce w finale Litwa powalczy 11 maja.

Silvestras Beltė urodzony 26 listopada 1997 r. w Kownie, zawodowo znany jako Silvester Belt, to litewski piosenkarz i autor tekstów. W 2018 r. brał udział w muzycznym programie „X Faktorius”. 19 grudnia 2023 r. ogłoszono, że weźmie udział w litewskich krajowych wyborach Eurowizji Eurovizija.LT z piosenką „Luktelk”.

W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii w Liverpoolu Monika Linkytė z Litwy zajęła 11. miejsce z piosenką „Stay”. Konkurs wygrała szwedzka piosenkarka Loreen.

Litwa, która bierze udział w Eurowizji od 1994 r., nigdy wcześniej nie wygrała konkursu, a najwyższe miejsce, jakie kiedykolwiek zdobyła, to szóste, osiągnięte przez LT United w 2006 r.

68. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2024 r. w Malmö Arena w Malmö. Będzie to siódmy konkurs, który odbędzie się w Szwecji. W Szwecji prawo do zorganizowania tego konkursu piosenki zdobyła piosenkarka Loreen z piosenką „Tattoo”. Było to jej drugie zwycięstwo w tym konkursie piosenki, po raz pierwszy zwyciężyła w 2012 r. w Azerbejdżanie piosenką „Euphoria”.

Czytaj więcej: Eurowizja 2023 — Szwecja zwyciężyła