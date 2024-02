Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

— Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów, chociaż bankomat przyjmuje ich tylko 100 sztuk, lub wpłacają pogniecione, złożone pieniądze, które zapadają się w bankomacie — informuje „Kurier Wileński” Daiva Taučkėlaitė, przedstawicielka ds. public relations banku Swedbank na Litwie.

Kontakt z bankiem

Informacje dla klientów o tym, jak prawidłowo wpłacić pieniądze, są wyświetlane na ekranie. Zachęca się wszystkich mieszkańców, aby postępowali zgodnie z tymi zaleceniami. Jak się jednak zachować, jeżeli zdarzy się rzecz nieprzewidziana i bankomat nie zarejestruje wpłaconych pieniędzy?

— W przypadku nierozliczonych pieniędzy klient musi skontaktować się z bankiem — telefonicznie, w oddziale lub wysyłając wiadomość na stronie internetowej banku. Reklamacja klienta zostanie rozpatrzona i jeśli będzie uzasadniona, pieniądze zostaną przelane na konto — zapewnia Daiva Taučkėlaitė.

Jeśli mieszkaniec wpłacił gotówkę do bankomatu, a później zobaczył na koncie mniejszą kwotę, niż się spodziewał, to badając takie sytuacje, często okazuje się, że dana osoba przed zdeponowaniem pieniędzy do bankomatu wykorzystała część kwoty do rozliczenia w sklepie lub punkcie usług, a później o tym zapomniała. Zdarzają się również sytuacje, gdy bankomat zwraca nierozpoznane banknoty, osoba wkłada je do portfela, a później zapomina, że nie wpłaciła całej kwoty, którą zaplanowała.

— Oczywiście we wszystkich przypadkach, w których dana osoba uważa, że kwota wpłacona na konto była mniejsza niż kwota zdeponowana w gotówce, powinna skontaktować się z bankiem w celu wyjaśnienia okoliczności. Bank zawsze przeprowadza postępowanie wyjaśniające, podczas którego bada dane z bankomatu oraz nagrania z kamer i udziela klientowi uzasadnionej odpowiedzi. Jeśli dana osoba nie jest zadowolona z odpowiedzi banku, ma możliwość zwrócenia się do instytucji nadzorującej rynek finansowy, czyli Banku Litwy — wyjaśnia Taučkėlaitė.

Aby uniknąć nieporozumień, nasza rozmówczyni radzi klientom, aby zawsze przeliczali kwotę bezpośrednio przed umieszczeniem jej w bankomacie, a nie w domu, by notowali nominały banknotów, wkładali do bankomatu małe pliki banknotów po uprzednim ich wyrównaniu, zadbali, by pomiędzy banknotami nie było ciał obcych.

Karta utkwiła w bankomacie

Choć nieczęsto, jednak czasami się zdarza, że bankomat nie chce nam zwrócić karty płatniczej. Jak się zachować w takiej sytuacji?

— Przypadki, w których bankomat zatrzymuje kartę, są stosunkowo rzadkie. Najczęściej karta zostaje zatrzymana z powodu tego, że dana osoba kilka razy z rzędu błędnie wpisze kod PIN lub nawet zapomni odebrać kartę z bankomatu. W niektórych przypadkach karta zostaje przejęta, ponieważ jest już zablokowana, a bank, który ją wydał, nakazał jej zatrzymanie — tłumaczy nasza rozmówczyni.

— Jeśli karta utknęła w bankomacie Swedbanku, zalecamy, aby klient najpierw zablokował ją za pośrednictwem aplikacji Swedbank, logując się do banku internetowego lub dzwoniąc do banku. Numer, pod który należy zadzwonić, jest wskazany na każdym bankomacie — dodaje.

Jeśli bankomat znajduje się w oddziale banku Swedbank lub w jego pobliżu, należy skontaktować się z pracownikami oddziału, którzy mają możliwość otwarcia bankomatu i wybrania karty. Dodatkowo, jeśli klient pilnie potrzebuje karty płatniczej, w oddziale banku klient otrzyma tymczasową kartę, za pomocą której będzie mógł dokonywać transakcji gotówkowych w bankomatach. Po zablokowaniu karty należy zamówić nową. Można to zrobić online lub dzwoniąc do banku. Klienci innych banków powinni skontaktować się z bankiem, który wydał kartę, w celu podjęcia dalszych kroków.

