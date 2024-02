75 proc. ukraińskich uchodźców wojennych jest zdeterminowanych, aby wrócić do swojego kraju, gdy będzie to bezpieczne, a ok. 17 proc. nie podjęło jeszcze decyzji. Takie dane ujawniło badanie potrzeb i zamiarów ukraińskich uchodźców wojennych (DTM) przeprowadzone w 2023 r. przez wileńskie Biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM Lietuva). Wyniki są podobne zarówno na Litwie, jak i w innych krajach bałtyckich.

„Jeśli chodzi o integrację Ukraińców i wynikające z niej wyzwania, widzimy, że w innych krajach bałtyckich, gdzie również prowadzone są badania, stojące przed nimi wyzwania nie różnią się zasadniczo” — powiedział Eitvydas Bingelis, szef IOM na Litwie.

Na Litwie i Łotwie dla Ukraińców na pierwszym miejscu jest stabilność finansowa, zaś w Estonii — bariera językowa, odpowiednio 25 proc., 38 proc., i 42 proc. W krajach sąsiednich Ukraińcy również borykają się z długoterminowymi czynszami (Łotwa — 17 proc., Estonia — 21 proc.) i wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem (Łotwa — 31 proc.; Estonia — 33 proc.).

Według organizacji formy pomocy w krajach bałtyckich były na ogół podobne. Respondenci wskazali, że największe wsparcie otrzymali w postaci produktów żywnościowych: na Litwie — 89 proc.; na Łotwie — 85 proc., w Estonii — 76 proc. Ponadto zdecydowana większość respondentów wskazała, że skorzystała z bezpłatnych przejazdów i wsparcia finansowego.

„Gdy tylko rozpoczęła się wojna w Ukrainie, otrzymaliśmy pierwsze telefony z prośbami o pomoc. Głównym pytaniem było to, czy możemy zapewnić zakwaterowanie, ponieważ ludzie są zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju i nie mają żadnego planu. Od tamtego dnia minęły dwa lata. Co się zmieniło w ciągu 24 miesięcy? Zapewnienie podstawowych potrzeb jest zastępowane wyzwaniami integracji na Litwie” — ocenił Bingelis.

Według jego słów, obecnie coraz częściej słychać pytanie o kursy języka litewskiego. Zdecydowana większość Ukraińców planuje jednak wrócić na Ukrainę, gdy tylko będzie to możliwe.

Według organizacji nadal ważne jest zapotrzebowanie na leki (19 proc.), środki higieny osobistej (16 proc.) i odzież (14 proc.). Biorąc pod uwagę te potrzeby, IOM Litwa rozdysponowała prawie 2 tys. kart aptecznych, a także 160 rodzin otrzymało kupony o wartości 150 euro, za które mogły kupić różne towary do osiedlenia się. W pierwszym roku organizacja przeznaczyła 330 tys. euro na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb — wtedy z pomocy skorzystało ponad 3 tys. Ukraińców.

W ostatnich miesiącach IOM Litwa również przeznaczyła środki na pokrycie kosztów czynszu, a kilkaset ukraińskich rodzin skorzystało z tej pomocy. W ciągu dwóch lat IOM Litwa udzieliła pomocy ponad 16 tys. Ukraińców.

Zgodnie z informacjami, w ubiegłym roku w krajach bałtyckich czterokrotnie przeprowadzono badanie potrzeb i zamiarów ukraińskich uchodźców wojennych. Badanie przeprowadzone metodą DTM miało na celu zbadanie potrzeb osób, które przeprowadziły się do innego kraju. Wiąże się to przede wszystkim z aspektami humanitarnymi — opieką zdrowotną, potrzebą żywności i wody oraz poczuciem bezpieczeństwa. Metoda ta pozwala szybciej reagować na sytuację i zapewnić godne warunki życia osobom, które opuściły swój kraj.

W ciągu dwóch lat, od początku wojny w Ukrainie, na Litwę przybyło prawie 84 tys. ukraińskich uchodźców.