W tym roku 8 marca będzie droższy

Za jednego tulipana zapłacimy 2-3 euro, za róże — od 3 do 7 euro.

Popularna tradycja

— Tradycja obdarowywania kobiet kwiatami na 8 marca nadal jest bardzo popularna. Z Dniem Kobiet kojarzy się przede wszystkim tulipan, ponieważ króluje w bukietach wręczanych kobietom 8 marca. Tulipan jest też zwiastunem wiosny. 8 marca pozdrawia się wszystkie kobiety, to znaczy sąsiadki, koleżanki, siostry, córki — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi doświadczona florystka Inesa Borkowska.

W niektórych krajach Dzień Kobiet jest świętem państwowym czy obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Kobiet. Dawno temu Międzynarodowy Dzień Kobiet był obchodzony na Litwie w podobny sposób jak dziś Dzień Matki. Dzieci pozdrawiały swoje matki, dawały im kwiaty i recytowały wiersze. Mężczyźni obdarowywali swoje żony kwiatami, ale przede wszystkim w podziękowaniu za to, że są matkami.

Obecnie zwyczaje związane z obchodami uległy zmianie i nie są kojarzone z macierzyństwem. W Międzynarodowym Dniu Kobiet to mężczyźni, nie dzieci, dają kobietom kwiaty.

Przedświąteczna drożyzna

— Kwiaty zdrożały już po Nowym Roku o 20-30 proc. Dzień Kobiet, Dzień Matki i walentynki to święta, w czasie których sprzedawanych jest najwięcej kwiatów. A przed tymi świętami tradycyjnie drożeją jeszcze bardziej. W tym roku na 8 marca za tulipana zapłacimy 2-3 euro, za róże od 3 do 7 euro. To już taka tendencja, że przed świętami, kiedy są wręczane kwiaty, one drożeją. Ceny regulują nie kwiaciarnie, ale hodowcy kwiatów — wyjaśnia Inesa Borkowska.

Większość róż, tulipanów i obecnie bardzo popularnych goździków pochodzi z Holandii. Holandia, znana jako światowy lider w produkcji kwiatów, eksportuje swoje produkty z takich znanych miast jak Amsterdam czy Rotterdam do różnych zakątków globu, w tym także na Litwę.

— Najwięcej kwiatów na Litwę jest dostarczanych z Holandii. Do tego kraju są sprowadzane kwiaty ze wszystkich państw, a już sama Holandia, jak taki swoisty magazyn, rozprzestrzenia te kwiaty. Niestety, w naszym kraju jest bardzo mało tych, którzy hodują kwiaty i z każdym rokiem jest hodowców coraz mniej. Trudno powiedzieć, dlaczego, ale prawdopodobnie nasz klimat dla hodowli kwiatów jest po prostu nieodpowiedni — ocenia florystka.

Dlaczego kobiety kochają tulipany

Turecka legenda dotycząca tulipanów mówi o wielkiej miłości księcia Farhada do pięknej dziewczyny Shirin. Kiedy książe dowiaduje się, że jego luba została zamordowana, pełen żalu galopuje na swym koniu nad urwiskiem, z którego spada ponosząc śmierć. Ponoć z kropli jego krwi, które padły na ziemię, wyrosły przepiękne szkarłatne tulipany, które są obecnie symbolem doskonałej i nieskończonej miłości. Tulipan bez względu na swój kolor jest znakiem sympatii i ciepła. Wyraża myśl: „Dobrze mi z Tobą”. Ponadto kwiaty te posiadają wiele zalet — przede wszystkim są bardzo eleganckie i proste w pielęgnacji, co sprawia, że są piękną ozdobą domu przez długi czas. Ich zapach jest świeży i subtelny, przywodzący na myśl wiosenny poranek.