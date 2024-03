Rozpoczynają się Idy Teatralne 2024 [GALERIA AFISZY]

Szeroka geografia Festiwalu Idy Teatralne 2024

Festiwalowe spektakle będzie można obejrzeć nie tylko w Wilnie, ale także w Miednikach, Rudominie, Niemenczynie, Mejszagole. Organizatorzy przygotowali różnorodne wydarzenia: spektakle dla dorosłych i dzieci, wystawa, projekcja filmowa i koncert edukacyjny.

Trudne tematy i rozrywkowe propozycje

— Co roku staramy się, by Międzynarodowy Dzień Teatru był w Wilnie obchodzony również po polsku. W tym roku 27 marca wypada w Wielkim Tygodniu, tuż przed Wielkanocą, przygotowaliśmy więc bardzo poważną propozycję, która będzie okazją do refleksji nad trudnymi tematami. Nasze święto teatru będzie trwać aż do maja, i nie zabraknie również bardziej rozrywkowych propozycji — powiedziała Lila Kiejzik, kierownik artystyczny Polskiego Teatru „Studio”.

Spektakl „Umierałem sto razy”

Poważna propozycja, o której wspomniała Lila Kiejzik to spektakl „Umierałem sto razy”, stworzony na podstawie powieści Zdzisława Korczaka. Jest to historia drogi na dno, walki z nałogiem alkoholowym, w myśl maksymy: „Pijaństwo może być zabawą. Ale alkoholizm jest już walką”.

„O autorze wiadomo niewiele. Z kart jego książki dowiadujemy się, że był jednym z wielu nas — ludzi, nas — Polaków. W czasie II wojny światowej walczył w Armii Andersa, potem wiódł normalne życie przeciętnego Polaka. Normalne… no właśnie. W naszej scenicznej opowieści wojenna czy zawodowa historia bohatera nie jest ważna. On mógłby być każdym. Wykonywać każdy zawód, mieć każde urodzenie i przeszłość. Z naszej historii wynika jednoznacznie, że nieważne, kim jesteś, jakie stanowisko piastujesz, kogo znasz i co posiadasz. Wobec nałogu, jeśli wpadniesz w jego szpony, jesteś nikim. Tracisz przyjaciół, znajomych, bliskich, pracę, majątek, godność… a w końcu życie. Zapraszamy na niezwykłą wycieczkę. To nie jest lekka, łatwa i przyjemna opowieść. Ani wesoła. Zapraszamy do świata, w którym bohater „coraz częściej widzi ciemną ścianę, a potem ciemny tunel i daleki prześwit z makabrycznymi postaciami”. Do świata, w którym bohater patrząc na upodlonych ludzi mówi, że „bardziej ludzkie są psie zbliżenia”. To będzie ostra jazda. Na szczęście tylko na scenie. Ale myślimy, że warto zabrać się z nami w tę podróż. Po to, by przekonać się, w jaką pułapkę można wpaść. Ale też, a może przede wszystkim po to, by zobaczyć, że w każdej, nawet najciemniejszej chwili, nie pozostajemy bez szans. Mamy NADZIEJĘ” — informują o spektaklu jego twórcy.

Edward Kiejzik: „Szykuje się wspaniałe święto teatru”

— To będzie nasza wiosenna premiera, którą mam nadzieję, widzowie Wilna i Wileńszczyzny przyjmą dobrze. Spektakl jest wart uwagi nauczycieli i uczniów najstarszych klas. Porusza ważne tematy i może być okazją nie tylko do przeżyć artystycznych, ale również poważnej rozmowy. Kwietniowe i majowe propozycje będą już nieco inne. Zaprosiliśmy ulubionych artystów Wileńszczyzny jak Rafał Jackiewicz czy Ewelina Saszenko, szykuje się więc naprawdę wspaniałe święto teatru — zauważa Edward Kiejzik, dyrektor Polskiego Teatru Studio.

Edward Kiejzik podkreśla, że tradycja wiosennych festiwali wymaga od teatru szczególnie dużej mobilizacji, gdyż obywają się one w czasie, gdy nie ma jeszcze informacji o finansowaniu większości planowanych na ten rok projektów.

— To zawsze wyzwanie, ale doskonale rozumiemy, że kontakt z widzem musi być regularny przez cały rok. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają, w tym instytucjom z Polski, jak oczywiście Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego czy też Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dzięki tej wieloletniej współpracy możemy tworzyć kolejne projekty, na które czekają nasi widzowie. Jestem pewien, że Festiwal Idy Teatralne’ 24 spełni oczekiwania — mówi dyrektor Polskiego Teatru „Studio”.

IDY TEATRALNE‘24 (26.03 – 05.05.2024)

MARZEC

26 MARCA Centrum Kultury w Miednikach, 12:00 — Spektakl „W PODRÓŻY Z MATEJKĄ”, reżyseria Lila Kiejzik. Wstęp wolny.

27 MARCA Dom Kultury Polskiej, Sala Teatralna, 16:00 — „Umierałem sto razy”, Zdzisław Korczak, adaptacja i reżyseria Andrzej Prokop, aktorzy Tejkowski i Adriana Kieś PREMIERA 14+ Spektakl biletowany: www.bilietai.lt

28 MARCA Centrum kultury w Rudominie, 14:00 — „Umierałem sto razy”, Zdzisław Korczak, adaptacja i reżyseria Andrzej Prokop, aktorzy Tejkowski i Adriana Kieś PREMIERA 14+ Wstęp wolny.

KWIECIEŃ

4 KWIETNIA Centrum Kultury w Nowej Wilejce, 18:00 — Spektakl muzyczny „Ordonówna”, reżyseria Lila Kiejzik. Spektakl biletowany: www.bilietai.lt

6 KWIETNIA Centrum Kultury w Mejszagole, 14:.00 — Wernisaż wystawy Gintautasa Vaičysa.

11 KWIETNIA Kino centrum „Pasaka”, 19:00 — Spektakl telewizji „Noc Helvera”, reżyseria telewizyjna Dariusz Pawelec, reżyseria spektaklu Jonas Vaitkus. Wstęp wolny.

16 KWIETNIA Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Sala Koncertowa, 10:00, 12:00 — Koncert edukacyjny dla dzieci „SUPERBOHATEROWIE”. Czas trwania 60’ Koncert biletowy: www.polskascena.lt

MAJ

4 MAJA Centrum Kultury w Niemenczynie, 16:00 — (NIE)ZNANA według zapisek Marilyn Monroe, reżyseria Lila Kiejzik. Wstęp wolny.

5 MAJA Teatr muzyczny „Klub Legendos”, 17:00 — (NIE)ZNANA według zapisek Marilyn Monroe, reżyseria Lila Kiejzik. Spektakl biletowany: www.bilietai.lt

Polski teatr „Studio” w Wilnie