Przedłużono termin składania prac w konkursie „Być Polakiem”

Na prośbę waszych nauczycieli przesuwamy termin nadsyłania prac konkursowych do 31 marca br.

Bardzo chcemy, by każdy z Was miał możliwość uczestniczyć w tej szczególnej, jubileuszowej edycji konkursu „Być Polakiem”. Bardzo chcemy również, aby każdy uczestnik miał szansę przyjechać do Polski i brać udział w tej pięknej Gali piętnastolecia w Zamku Królewskim. Będzie niezwykła, dlatego warto postarać się o wyróżnienie i po prostu przyjechać na Galę 31 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie.

Otóż tegoroczni laureaci, wyróżnieni i uczestnicy Konkursu akredytowani na Gali będą podziwiani i oklaskiwani nie tylko z powodu oryginalnej pracy konkursowej, lecz również dlatego, że to oni, włączeni w program artystyczny, zatańczą w Sali Balowej Zamku Królewskiego najpiękniejszy polski taniec — Poloneza. Dziewczyny wystąpią w białych sukniach, przepasanych czerwoną szarfą. Chłopcy będą ubrani w czarne spodnie i białe koszule, również ozdobione szkarłatną szarfą, przewiązaną przez ramię i spiętą z boku. To prawda, że będziecie musieli ćwiczyć podczas wycieczki, ale za to niepowtarzalne przeżycia i wrażenia zrekompensują wysiłek.

Czekamy więc na prace konkursowe, jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie no i czekamy na Was. Również uczestnicy wcześniejszych edycji chcą spotkać z Wami na Gali. Przygotowali nawet specjalne upominki dla koleżanek i kolegów Konkursu „Być Polakiem”. Nie zdradzę, jakie to prezenty. Powiem tylko, że podczas swego trzydniowego spotkania w listopadzie 2023 roku w Warszawie postanowili uczestniczyć w Gali i wręczyć Wam fantastyczne upominki. Dodam jeszcze, że powołali Fan Club — Być Polakiem, do którego zapraszają.

Czytaj więcej: XV edycja konkursu „Być Polakiem”

KALENDARIUM XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

31.03.2024 r. — Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych

UWAGA: termin został przedłużony!

Dzieci i młodzież urodzeni przed 17.03 w konkretnym roku — traktowani są jako „Starsi”, piszą w starszej kategorii wiekowej. Urodzeni po 17.03 — powinni pisać w „Młodszej” grupie.

19-21.04.2024 r. — Obrady jury w Warszawie

30.04.2024 r. — Ogłoszenie wyników konkursu (na stronie www.bycpolakiem.pl)

31.07.2024 r. — Gala XV, jubileuszowej edycji konkursu

04-06.10.2024 r. — Inauguracja XVI edycji konkursu w Hadze, Holandia.

Joanna Fabisiak,

Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem”

www.bycpolakiem.pl.