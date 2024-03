Dr Marzena Mackojć-Sinkevičienė spotka się z noblistami w Lindau

Idea spotkań młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla zrodziła się z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz hr Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r.

W tym roku z młodymi naukowcami spotka się 39 noblistów z fizyki.

Justyna Giedrojć: Dlaczego Lindau Nobel Laureate Meeting jest marzeniem każdego naukowca?

Marzena Mackojć-Sinkevičienė: Lindau Nobel Laureate Meeting wymyślono jako forum służące spotkaniu noblistów, utalentowanych młodych naukowców i nawiązywaniu kontaktów.

Litewska Akademia Nauk w listopadzie 2023 r. wybrała najlepszych młodych naukowców z Litwy według naukowego CV, listy publikacji, aktywności naukowej. W tym tygodniu już w drugim etapie Rada Lindau z Niemiec zadecydowała o ostatecznej liście tych, którzy wezmą udział w 73. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla poświęconym fizyce, w oparciu o ich osiągnięcia naukowe.

Ilu naukowców z Litwy weźmie udział w tegorocznym spotkaniu?

Na przełomie czerwca i lipca będę uczestniczyła w tym spotkaniu jako jedna z trójki młodych naukowców z Litwy — w spotkaniu w Lindau z laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Jedna z dyskusji okrągłego stołu poświęcona będzie fizyce kwantowej, w tym spotkaniu weźmie udział aż 39 laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Jakże chcę uścisnąć dłoń Alainowi Aspectowii oraz Antonowi Zeilingerowi — gigantom drugiej rewolucji kwantowej w świecie fizyki kwantowej. Jak chcę powiedzieć W.D. Phillipsowi: „Witajcie, czy pamiętacie mnie?”. Niegdyś razem prowadziliśmy wykład, gdzie mu asystowałam. Jakże chcę poznać wybranych przedstawicieli innych krajów! Na to spotkanie wybrano 600 naukowców z 90 krajów.

Młodzi uczeni z całego świata będą mieli możliwość nie tylko do nawiązania kontaktów oraz indywidualnych spotkań z noblistami. Spotkanie będzie też okazją do zaprezentowania własnych badań?

Zgłoszę swój referat do sekcji Next Generation Science, aby opowiedzieć o swoich badaniach. Przede wszystkim będę miała okazję poznać naukowców, którzy zainteresowani są odpowiedzią na ważne pytania, przed jakimi stoi ludzkość. Jestem niezmiernie szczęśliwa. Jedna szansa na całe życie….

Plany zawodowe na najbliższe miesiące?

14 kwietnia — Światowy Dzień Kwantowy. Od 2022 r. organizuję go wspólnie z moim mężem Jurgisem Sinkevičiusem. Przed dwoma laty zorganizowaliśmy go z takim rozmachem, że się dziwiła cała Europa. Na cykl wydarzeń złożyły się wykłady naukowców, teatralizowana lekcja naukowa, quizy, spotkania w szkołach, wystawa „Fizyka kwantowa w sztuce”. W tym roku będzie to internetowa platforma z edukacyjnym quizem-egzaminem dla całej Litwy w trzech kategoriach. Nagrody ufunduje Quantum Lithuania asocjacja, do której powstania dołożyłam sporo sił. Otrzymałam zaproszenie w maju b.r., by przeprowadzić wykład na konferencji LOGIN, w której weźmie udział około 5 tys. uczestników. Również zostałam zaproszona, aby recenzować kilka książek z fizyki. Podałam kilka wniosków europejskich dla realizacji nowych 5-letnich projektów naukowych, w jednym z nich będę kierownikiem. Teraz z niecierpliwością oczekuję wyników.

Pełna wersja wywiadu zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”

