Moneta kolekcjonerska na pamiątkę członkostwa Litwy w NATO i UE

— Lektura „Dzienniczka” towarzyszy mi od dawna. Jego treść rezonuje z moją duszą, zachwyca mnie, krzepi i dodaje odwagi. Zapragnęłam przedstawić orędzie Miłosierdzia Bożego wszystkim, którzy go jeszcze nie poznali lub zapomnieli o nim. Wiara ma to do siebie, że musi się wypowiedzieć. Wszyscy jesteśmy powołani do dawania świadectwa....