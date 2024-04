W sumie przed pałacem stanęło osiem imponujących, prawie dwumetrowych, różnobarwnych pisanek. Kolorowe wielkanocne akcenty pojawiły się przed pałacem Balińskich już kolejny rok z rzędu, niezmiennie ciesząc oko. Są dziełem rąk kreatywnych pracownic z Centrum Kultury w Solecznikach. To zresztą niejedyne piękne dekoracje okolicznościowe w ich wydaniu. Wyjątkowe ozdoby są tworzone tutaj z okazji różnych świąt, niejednokrotnie wywołując podziw i uznanie solczan.

– Inspiracją do stworzenia tak wysokich wielkanocnych dekoracji była dla nas budząca zachwyt aleja pisanek na deptaku w Połądze, przy ul. Jonasa Basanavičiusa. Wraz z panią dyrektor Grażyną Zabarauskaitė uznaliśmy, że Soleczniki też mogą mieć własne pisanki, i przystąpiliśmy do realizacji pomysłu. To był rok 2021, pracowało przy tym naprawdę dużo ludzi. Dołączyły panie z filii naszego Centrum Kultury w Solecznikach w całym rejonie – opowiada Bożena Lewkowska, organizator imprez w Centrum Kultury w Solecznikach, koordynatorka wielkanocnego projektu.

Jak mówi, w odróżnieniu od słynnej wileńskiej pisanki, pyszniącej się dumnie na granitowym cokole przy ulicy Zawalnej, a wykonanej z gipsu, pisanki rodem z Solecznik są wykonane ze styropianu, choć niewprawne oko wcale tego nie zauważy. Wzrok przyciągają przede wszystkim żywe kolory i bogate ornamenty pisanek.

– Ozdobione są one tradycyjnymi wzorami, jakimi nasi przodkowie ozdabiali jajka. Trudno z całą pewnością stwierdzić, czy te wzory są polskie, czy litewskie, ponieważ tradycje malowania jajek są bardzo zbliżone, powtarzalne, choć każda gospodyni inaczej te wzory uporządkowuje. Również wzory na niektórych naszych pisankach są całkowicie oryginalne, niektóre są zapożyczone – podkreśla Bożena Lewkowska.

Ich głównym przesłaniem jest wiosna, budząca się do życia natura. – Jajko jest symbolem życia, wzory przenoszone na pisankę odzwierciedlają cały cykl życia w przyrodzie. Wierzchołek jajka symbolizuje niebo, podstawa – ziemię żywicielkę, pośrodku zaś dzieje się całe nasze życie. Okrężne kreski symbolizują słońce, wieczność, choinki – drzewo życia, a kropki – obfite zbiory – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Kolory pisanek – czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, wiśniowy – oznaczają płodność, harmonię, budzącą się do życia przyrodę, słońce, obfite plony.

Jak mówi nasza rozmówczyni, z czasem zgubiliśmy po drodze symbolikę ornamentów, zatraciło się rozumienie znaczenia wzorów przenoszonych na jajko, a gospodynie malowały jajka bardziej ze względów estetycznych, „żeby było ładnie”.

– Obdarowując bliskich pomalowanym jajkiem, tym samym życzymy, by się spełniły te wszystkie życzenia zapisane w postaci wzoru: by im się darzyło, by dopisywała pogoda i los sprzyjał, by życie toczyło się jak najpomyślniej – podsumowuje Bożena Lewkowska.

Wystawa pisanek przy pałacu w Jaszunach czeka na zwiedzających do II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Niedzieli Przewodniej.

Czytaj więcej: Pisanki malowane… woskiem

Wystawa pisanek przy pałacu w Jaszunach czeka na zwiedzających do II Niedzieli Wielkanocnej, do 7 kwietnia

| Fot. Anna Pieszko

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 13 (38) 06-12/04/2024