Ach, ten kwiecień plecień…

Zdezorientowane szpaki, które jeszcze przed tygodniem dziobały moją łączkę jak te kury, teraz siedzą z nastroszonymi piórkami na drutach jak w tej humorystycznej kreskówce „Angry Birds” („ale nas ta szybka wiosna nabrała…”).

A propos. Spóźnialscy jeszcze mają ostatnią szansę zawiesić swoim przyszłym pomocnikom (a potem — niestety, szkodnikom) drewniane domki. Można je kupić w sklepach (13-30 euro), albo samemu zmajstrować (koszty prawie zerowe…)

Kosiarki milczą…

W podwórzach totalna cisza. Nie słychać hałasu ani jednej kosiarki, choć przy 18 stopniach były próby rozruchu techniki. Tymczasem możemy zakładać nowe trawniki.

Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu zakładamy trawniki z siewu lub z… rolki. Kosztuje to dosyć drogo, ale jest praktyczne, bo szybko ma się piękno, a i można od razu założyć siatkę od paskudnych kretów.

Wysiewamy mieszanki nasion przeznaczone na łąki kwietne. A takie można mieć i ze starej murawy, którą można „zapuścić”, zaprzestając spryskiwanie herbicydami. Wówczas trawa samoistnie pokryje się kolorowym kobiercem!

Przeprowadzamy regenerację trawnika — aerację. Zaczynamy regularnie kosić i nawozić murawę. W razie potrzeby podlewamy. Wczesna wiosna to dobry moment na wykonanie dosiewek na trawniku (zawsze dobieramy tę samą mieszankę nasion, która została zastosowana na murawie wcześniej. Usuwamy chwasty, najlepiej stosując metody mechaniczne. Choć ja już dawno zaniechałem pełzania na kolanach z pęsetą…

Żywopłoty trzeba ciąć!

Teraz jest najlepszy czas przystrzyc swoje żywopłoty. Dlaczego? Raz — ich gałązki jeszcze są gołe i ścięte opadają szybko na ziemię, nie potrzebując późniejszego ich wygrzebywania spomiędzy szpaleru. Dwa — co poniektóre krzewy „żywej ściany” potrafią przebić nawet grube podeszwy butów! Przykładem jest szybko rosnąca ałycza (gruzińska śliwka), która ma okrutnie kłujące kolce. Dlatego wiosenne strzyżenie (w grubych rękawicach!) ułatwi zbieranie „plonu”.

Czas na maciejkę

Przystępujemy do przesadzania roślin doniczkowych, pamiętając o dobraniu dla nich odpowiedniego podłoża. Zbyt mocno rozrośnięte egzemplarze dzielimy. Regularnie kontrolujemy rośliny pod kątem chorób oraz szkodników i w razie potrzeby wykonujemy opryski. Gatunki, które przechodziły zimą stan spoczynku, podlewamy już regularnie i obficiej niż dotychczas.

Nastąpił też czas na moją ulubioną maciejkę! To wdzięczny i nietrudny w uprawie kwiat, który uwodzi niepowtarzalnym zapachem… Jest chętnie uprawiana na balkonach, werandach i w przydomowych ogródkach, głównie ze względu na swój intensywny, przyjemny i słodki zapach kojarzący się z letnimi wieczorami w ogrodzie. A ustawiona w podłużnych donicach np. na tarasie, będzie doskonałymi, naturalnymi perfumami dla gości, którzy „upiją się” tym różowo-lawendowym specjałem. Poza tym maciejka jest dobra na sen…

Prace w sadzie

Początek kwietnia to ostateczny termin, aby przyciąć winorośl (opóźnienie cięcia do kwietnia ma pozytywny wpływ w miejscach szczególnie narażonych na przymrozki). Tnąc winorośl pamiętaj, iż owocuje ona na pędach jednorocznych, wyrastających z pąków położonych na dwuletnich pędach zdrewniałych. Zwlekanie z przycięciem do końca kwietnia lub początku maja spowoduje silny wyciek soków z ran po cięciu i osłabi krzewy, zatem zabieg przeprowadź jak najszybciej.

Początek kwietnia to ostateczny termin przygotowywania drzew do przeszczepienia. Gałęzie przeznaczone do przeszczepiania skracamy, w zależności od ich grubości, na długość 30 do 60 cm, licząc od miejsca rozgałęzienia. Gałęzie dolne pozostawiamy dłuższe, zaś górne — krótsze. Przewodnik (czyli gałąź główną) skracamy do przeszczepienia na około 30 cm od ostatniego rozgałęzienia. Miejsce do przeszczepienia wybieramy tak, aby kora była gładka, wolna od uszkodzeń mechanicznych i bez rozgałęzień.

Sadzić krzewy i drzewka można aż do maja

| Fot. Freepik.com

Kontynuujemy sadzenie drzew i krzewów owocowych, których właśnie teraz jest najbogatsza oferta w sklepach i centrach ogrodniczych. Drzewa i krzewy owocowe z tzw. odkrytym korzeniem (kopane z gruntu) możemy sadzić, dopóki są w stanie bezlistnym, czyli nie rozpoczęły jeszcze wegetacji. Warto też wiedzieć, że hodowcy czasem wydłużają okres uśpienia drzew owocowych przeznaczonych do sadzenia, przetrzymując je w… chłodniach! Takie sadzonki drzew owocowych można sadzić nawet do początku maja.

Drzewka posadzone wiosną przycinamy po posadzeniu nieco silniej niż te sadzone jesienią. Podczas sadzenia warto zastosować szczepionkę mikoryzową dla drzew owocowych. Zastosowanie szczepionki wzmocni system korzeniowy drzewek i ułatwi roślinom pobieranie składników pokarmowych z gleby (pozwala znacznie zmniejszyć ilość podawanych nawozów). W efekcie rośliny będą silniejsze, zdrowsze, a plon bardziej obfity.

Przysłowia ludowe na kwiecień

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.

Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

Pogody kwietniowe — słoty majowe.

Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.

Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.

Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.

Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.

Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.

W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.

Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.

Ciepłe deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień.