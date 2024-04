Koncerty „Przemarsz Święta Pieśni przez Litwę” w Niemenczynie

Koncerty mają przybliżyć mieszkańcom Litwy tradycję Święta Pieśni, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Aby bór się zielenił”. Natomiast symbolem „Przemarszu Święta Pieśni przez Litwę” jest szpakówka — jako miejsce nowego życia.

Saulius Liausa, dyrektor Litewskiego Narodowego Centrum Kultury, prezentuje dla każdego miasta, w którym zatrzymuje się przemarsz, pamiątkową szpakówkę z zainstalowaną melodią, która rozbrzmiewa uruchamiana poprzez czujnik ruchu. W Niemenczynie niebawem zostanie ona wyeksponowana na placu głównym miasta, a podczas koncertu upiększała scenę razem z 750 prawdziwymi szpakówkami, które wykonali uczniowie z 33 szkół rejonu wileńskiego. Była to piękna akcja, pokazująca jedność naszej młodzieży — ich dzieła, jak te ptaki z całego rejonu zleciały się do Niemenczyna, wzięły udział w imprezie, naładowały się dobrą energetyką i po powrocie do swych miejsc przez kolejne lata będą pięknym wspomnieniem świętowania 100-lecia Święta Pieśni.

W niedzielę 7 kwietnia „Przemarsz Święta Pieśni przez Litwę” miał swój ósmy przystanek — koncert odbył się w Niemenczynie na Leśnej Estradzie, w otoczeniu szumu i zapachu sosen, świergotu ptaków. Współorganizatorzy imprezy: Centrum Kultury w Niemenczynie, Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Starostwo Miasta Niemenczyn zadbali, aby uczestnikom imprezy było przytulnie i komfortowo.

W niedzielę na scenie wystąpiło ponad 300 uczestników, a były to zespoły z rejonu wileńskiego, z Wilna, Molat i Święcian. Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z Wileńskiej Szkoły Muzycznej w Karolinkach (kierownicy: Eimantas Anskaitis, Aivaras Linkevičius i Artūras Maniušis), wykonując uroczysty marsz, po którym ze sceny witał licznie zebranych prowadzący — Giedrius Arbačiauskas. Ponad godzinny program artystyczny był mieszanką tańców, pieśni i reportaży o Święcie Pieśni, a akcja toczyła się aż na trzech scenach.

W chórach łączonych wzięły udział: Młodzieżowy Chór Mieszany „MG” z gimnazjum w Moletach (kierowniczka Rūta Vekerotienė i chórmistrz Gustas Braškys), Chór Mieszany „Pagirių dainoriai” z Centrum Kultury w Rudominie Oddział w Wojdatach (kierowniczka Janina Pamarnackienė, koncertmistrzyni Jurgita Umaraitė), Chór Młodzieżowy Szkoły Muzycznej w Niemenczynie (kierownik Ramūnas Juknewičius, koncertmistrzyni Judita Uksaitė), Młodzieżowy Chór Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (kierowniczka Genowaitė Kumpienė, koncertmistrzyni Marina Kuchta), Młodzieżowy Chór „Balsų mozaika” z „Ryto” Gimnazjum w Rudominie (kierowniczka Lina Jaskevičienė, chórmistrz Kęstutis Jaskevičius) oraz Chór Mieszany „Fortuna” z Gimnazjum Witolda Wielkiego w Wilnie (kierowniczka Agneta Sarafinaitė, koncertmistrzyni Jurgita Danienė).

Widzowie obejrzeli litewskie tańce ludowe w wykonaniu tancerzy: z Zespołu Tańca Ludowego „Aukštaitukas” ze Szkoły Sztuk Pięknych im. Julusa Siniusa w Święcianach (kierowniczka Jolanta Razmienė), Zespołu Pieśni i Tańca „Aukštaitija” ze Święcian (kierowniczki Jolanta Razmienė i Agne Paulavičienė), Zespołu Tańca Seniorów „Trepsis” (kierowniczka Jolanta Razmienė) oraz Zespołu Tańca Ludowego „Perła” (kierownik i choreograf German Komarowski, choreografowie Ewa Iftodij i Erwin Mieczkowski).

| Fot. Centrum Kultury w Niemenczynie

Litewską pieśń ludową wykonały zespoły z Wilna: Zespół Folklorystyczny „Labingis” (kierowniczka Milda Ričkutė) oraz Zespół Folklorystyczny „Ratilio” z Wileńskiego Uniwersytetu (kierowniczka Milda Ričkutė). W programie koncertowym zaistniały również polskie akcenty — taniec i piosenka „Niemenczyńska polka” w wykonaniu Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza.

„To święto jednoczące różne pokolenia, regiony, ludzi mieszkających na Litwie i emigrantów. Niesie nie tylko pieśni, ale także jedność, miłość, kulturę, buduje mosty przyjaźni między ludźmi różnych narodowości. Dzięki takim kulturalnym wydarzeniom, gdzie jest miejsce dla każdego, tworzymy piękny rejon wileński oraz cudowną i kochaną Litwę” — mówił mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Saulius Liausa, składając pozdrowienia zebranym, powiedział, że Niemenczyn został wybrany na jeden z jedenastu przystanków przemarszu nieprzypadkowo. Żartował, że dzięki gorącym sercom uczestników koncertu, ich śpiewowi i tańcom na Leśną Estradę zawitała dobra pogoda. German Komarowski, dyrektor Centrum Kultury w Niemenczynie, przekazał symboliczną szpakówkę przedstawicielom kolejnej imprezy w łańcuszku „Przemarszu Święta Pieśni przez Litwę” — Zespołowi Folklorystycznemu „Gondinga” z Centrum Kultury w Płunge. Życzył godnie i dostojnie kontynuować przemarsz i na pamiątkę pobytu w Niemenczynie kierowniczce zespołu, Dali Stasikelienė, wręczył symbol rejonu wileńskiego — palmę.

Po zakończeniu ponad godzinnego koncertu widzowie nie śpieszyli się z odejściem. Wielu podchodziło do artystów, aby pogratulować występu i zrobić pamiątkowe zdęcia z zespolakami wystrojonymi w piękne stroje ludowe. Była to też świetna okazja do rozmowy z przybyłymi na święto znajomymi ludźmi, wśród których była wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, kierowniczka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, starosta Niemenczyna Artur Komarowski.

Centrum Kultury w Niemenczynie