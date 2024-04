— Zapraszamy do współpracy w początkowych fazach tworzenia wystawy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub oryginalne przedmioty nawiązujące do dawnych i współczesnych Śnipiszek — zapowiada Agnė Šimkūnaitė, koordynatorka ds. komunikacji w Muzeum Wilna.

Rekwizyty przyniesione przez mieszkańców

Na początku czerwca w tej dzielnicy powstanie czasowy salon fotograficzny, w którym będą fotografowane rekwizyty przyniesione przez mieszkańców.

— Powinny one w jakikolwiek sposób nawiązywać do Śnipiszek. Mogą to być najprzeróżniejsze przedmioty — od deski z płotu czy drewnianej okiennicy po archiwalne fotografie. Mogą — lecz niekoniecznie muszą — to być przedmioty stare. Uwiecznimy je na zdjęciach i zwrócimy właścicielom. Można będzie podzielić się też wspomnieniami albo ciekawymi historiami z życia wziętymi, które przybliżą ten unikatowy zakątek miasta oraz pozwolą odczuć genius loci (łaciński termin, znaczący dosłownie „duch miejsca”). Najbardziej interesujące opowieści zostaną zanotowane. W ten sposób szukamy dialogu z mieszkańcami oraz zachęcamy do wspólnego tworzenia improwizowanego muzeum Śnipiszek. Zebrane eksponaty trafią do Muzeum Wilna oraz Muzeum Miejskiej Architektury Drewnianej. Przedtem będą zaprezentowane dla społeczności na wystawie w Wilnie — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Agnė Šimkūnaitė.

Planuje się, że improwizowany salon fotograficzny będzie czynny 1 i 5 czerwca. Pojawi się na skrzyżowaniu ulic Šilutės i Fino. Jest więc sporo czasu na zrewidowanie szuflad i składzików.

Śnipiszki od Sznipa

Śnipiszki (lit. Šnipiškės) — to dawne przedmieście Wilna, ulokowane na prawym brzegu Willi, przy Zielonym Moście.

„Droga z Kalwarii ku Wilnu szła w 1522 roku podle Hrehorowego dworu, co Sznip dzierżawił na przewozie przez Wilię. Dlatego nazwę Śnipiszki, które obecnie są częścią składową miasta, wywodzi się od nazwiska Sznip, pisanego w niektórych dokumentach Śnip lub Śnipko” — pisze w książce „Wileńskie Śnipiszki i parafia św. Rafała” dr Liliana Narkowicz.

U schyłku XVI w. właścicielem Śnipiszek wraz ze stojącym tu dworem był Hieronim Wołłowicz. Po Wołłowiczach rządzili tu Sapiehowie, a potem oo. jezuici, którzy wznieśli najstarszy budynek na Śnipiszkach — kościół pw. św. Rafała Archanioła i budynki klasztorne.

Jedna z najstarszych dzielnic

Leżące u wylotów dawnych traktów święciańskiego i wiłkomirskiego Śnipiszki, jedna z najstarszych dzielnic Wilna, zajmują powierzchnię 3,12 km kw. Są dziś dzielnicą administracyjną i centrum finansowym miasta, znanym ze swych wieżowców. W sąsiedztwie szklanych wieżowców zachowały się przedwojenne drewniane domki, w których mieszka około 20 tys. ludzi. Od 1954 r. na Śnipiszkach jest czynna polska szkoła, dawniej znana jako Szkoła Średnia nr 19, dziś Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Kościół przy Zielonym moście

Na wzgórzu nad Wilią wznosi się kościół św. Rafała Archanioła — jedna z nielicznych świątyń wileńskich czynnych przez cały XX w.

„Obecnie z pewnością można powiedzieć, że jest to jedyny kościół na Litwie, a także w Polsce, dedykowany św. Rafałowi Archaniołowi, który poskramia złe duchy (szczególnie te, które powodują choroby), opiekuje się lekarzami, aptekarzami, pielgrzymami i podróżnymi” — pisze ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii św. Rafała Archanioła.

Górka Pana Jezusa

Kościół zbudowano w 1703 r.

„Zanim oo. jezuici wybudowali na Śnipiszkach przy Zielonym moście kościół z klasztorem, najważniejszym symbolem religijnym tego przedmieścia był pagórek wznoszący się nieopodal stojących do dziś budowli. Najpierw był tu zameczek obronny (XIV–XVI w.) z krzyżem katolickim na baszcie, który z czasem został zastąpiony przez słup z rzeźbą św. Jana Nepomucena (najsłynniejszego XIV-wiecznego czeskiego świętego, który zginął śmiercią męczeńską poprzez utopienie w rzece). A jeszcze później (od XVIII do poł. XX w.) murowaną kapliczką ze statuą Chrystusa, dźwigającego za ludzkość krzyż męczeński. (…) Wiadomo, że jeszcze w międzywojniu wszyscy mężczyźni, niezależnie od narodowości i wyznania, przechodząc przez Ostrą Bramę musieli zdejmować nakrycie głowy i z odkrytą głową iść aż do kaplicy Pociejów, czyli do przylegającego do ostrobramskiej kapliczki kościoła św. Teresy. Natomiast na Śnipiszkach każdy przechodzący lub przejeżdżający zatrzymywał się na chwilę, zdejmował czapkę i lekko pochylał głowę w stronę kapliczki. (…) W różnych okresach ludzie odmawiali różne modlitwy w tym zakątku wileńskim, uchodzącym za cudowny. Miejsce to uważali za cudowne i święte, gdyż Bóg nie tylko je upodobał, ale czynił też »łaski szczególne«. Mieszkańcy Wilna nazywali to miejsce wdzięcznie: Górka Pana Jezusa. O tę górkę dbali nie tylko przynosząc kwiaty z przydomowych ogródków. W 1848 r. obłożono górkę kamieniami, żeby się nie osuwała, ogrodzono drewnianym płotem, z czasem ustawiono drewniane ławki” — pisze dr Liliana Narkowicz.

Zgodnie z lokalnym podaniem, obolały Pan Jezus znalazł w altance kapliczki tymczasowe schronienie i został Aniołem Stróżem wszystkich maluczkich i strapionych.

Śnipiszki — to dawne przedmieście Wilna, ulokowane na prawym brzegu Willi, przy Zielonym Moście

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Religijny symbol Śnipiszek

Już w XVII–XVIII w. duchowieństwo katolickie zalecało wiernym pielgrzymki do Ziemi Świętej. Było to jednak przedsięwzięcie kosztowne, na które nieliczni mogli sobie pozwolić. Zaczęto więc w sąsiadujących ze Śnipiszkami Werkach budować Kalwarię i Drogi Krzyżowe. Wzniesiono 21 stacji (20 murowanych i jedną drewnianą), w roku 1669 wzniesiono drewniany kościół pw. Znalezienia Krzyża Pańskiego.

„Wraz z popularnością śnipiskiej kapliczki z Chrystusem rosła także popularność Drogi Krzyżowej. Wszak kapliczka (ale też i kościół świętorafalski) znajdowała się na przy drodze wiodącej do Kalwarii Wileńskiej (…) Górka Pana Jezusa dzielnie przetrwała na Śnipiszkach dwie wojny światowe, a między nimi wojnę polsko-bolszewicką. Przestała istnieć w warunkach pokoju z początkiem lat 50-tych XX w., kiedy to poszerzano ulicę Kalwaryjską. Kapliczkę wtedy zburzono, a wzgórze zrównano z ziemią. Co się stało z oryginalną rzeźbą Chrystusa nie było wiadomo, katolicki symbol Śnipiszek znikł (…) Przed kilku laty w czasie remontu podziemia kościelnego u św. Rafała przypadkowo natrafiono na zniekształconą drewnianą bryłę. Z początku nie wiadomo było, co to w ogóle jest. Specjaliści orzekli, że jednak jest to oryginalna śnipska statua” — czytamy w książce „Wileńskie Śnipiszki i parafia św. Rafała”.

Rzeźba Pana Jezusa pod krzyżem została poddana renowacji. Obecnie historyczną pamiątkę Śnipiszek można oglądać w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.