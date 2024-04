— Gdy Jan Paweł II został ogłoszony świętym, to było radosne doświadczenie dla nas wszystkich. Pamiętamy, co działo się tego dnia na Placu Świętego Piotra, myślę, że miliony ludzi doświadczyło wtedy radości. Ogłoszenie Jana Pawła II świętym nie oznacza, że od razu coś się zmieniło. Jan Paweł II był osobowością, którą podziwialiśmy i od której uczyliśmy się za jego życia, i to nie tylko wtedy, gdy był papieżem, ale nawet wtedy, gdy był jeszcze księdzem, biskupem. Myślę, że ogłoszenie go świętym sprawiło, że jeszcze bardziej zaczęliśmy słuchać tego, co mówił, czego nauczał i co podkreślał — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Kuzinas.

Wydarzenie bezprecedensowe

W rocznicę zamachu na papieża 13 maja 2005 r. Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Benedykt XVI zrezygnował z oczekiwania pięciu lat, które powinny minąć od śmierci kandydata na świętych. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II był jednym z najkrótszych w historii, trwał niespełna sześć lat.

Po beatyfikacji rozpoczął się proces kanonizacyjny, który trwał trzy lata. 30 września 2013 r. papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II zostanie ogłoszony świętym Jan XXIII. Kanonizacja dwóch papieży odbyła się 27 kwietnia 2014 r. — w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tego dnia po raz pierwszy w historii zostali kanonizowani dwaj papieże – Jan XXIII, który zwołał Sobór Watykański II, i Jan Paweł II, który realizował postanowienia Soboru i wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Po raz pierwszy też Mszę kanonizacyjną odprawiali dwaj żyjący papieże — Franciszek i papież senior Benedykt XVI.

— Wśród biskupów pojawiła się idea, aby wizyta Jana Pawła II w Wilnie w 1993 r. została utrwalona poprzez parafię, poprzez żywą parafię. Jan Paweł II był człowiekiem, który miał stałą i głęboką relację z ludźmi. Uznano, że najlepszym upamiętnieniem jego osoby w Wilnie będzie parafia i kapliczka z jego imieniem. Wierni modlą się do Jana Pawła II, wszyscy wierzymy, że jest w pobliżu Boga, prosimy o jego wstawiennictwo w parafii i osobiście robimy to każdego dnia. Najważniejsze rzeczy, które decydują o świętości to wiara, wartości i człowieczeństwo. Działalność Jana Pawła II dowodzi, że wszyscy możemy się od niego tego uczyć — zaznacza proboszcz.

Nowy kościół planowany w Poszyłajciach

Ks. Kuzinas zauważa, że św. Jan Paweł II przez mieszkańców Litwy jest obdarzony wielką czcią i postrzegany jako niezwykła osobowość.

— Staramy się uwiecznić jego postać na różne sposoby. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdego katolika na Litwie była również jego wizyta w ich ojczyźnie. To było historyczne wydarzenie, o którym nie można zapomnieć. W Poszyłajciach, przy ulicy Medeinos, planowana jest budowa nowego kościoła. Będzie on nosił imię Jana Pawła II — zaznacza duszpasterz.

Kościół będzie również służył jako centrum duszpasterskie. Nasza parafia i to sanktuarium są poświęcone wizycie papieża na Litwie. Powstanie także małe muzeum upamiętniające tę ważną wizytę. Oprócz kościoła zostanie zbudowane Centrum Duszpasterskie Jana Pawła II, w którym znajdą się ośrodki ewangelizacji i uwielbienia dla dzieci i młodzieży, rodzin i seniorów, Caritas, punkt pomocy społecznej, stołówka dla potrzebujących i kawiarnia społeczna, sala spotkań dla dzieci i młodzieży.

Na placu powstanie Droga Różańcowa dla procesji Matki Bożej Fatimskiej, a także miejsca poświęcone wizycie Jana Pawła II na Litwie. Przy wejściu na plac będzie stał pomnik papieża.

