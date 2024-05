35 lat krzewienia polskiego folkloru

„Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. – Dziś „Rudomianka” to pięć grup wiekowych, od pięciolatków po 80-latków, którymi opiekują się bardzo dobrzy fachowcy, którzy najczęściej sami wyrośli z tego zespołu. To zespół wielopokoleniowy, często rodzinny, i ta rodzinna atmosfera jest bardzo odczuwalna na co dzień – podkreśla Cereszka.

Zespół nabywa nowe umiejętności, które będą zaprezentowane podczas jubileuszowego koncertu

| Fot. Facebook

W ciągu 35 lat swojej działalności zespół dał ok. 700 koncertów na Wileńszczyźnie, w różnych miastach Litwy i Polski, a także w innych krajach. Obecnie trwają już przygotowania do koncernu jubileuszowego, który planowany jest późną jesienią. W kwietniu część zespołu wzięła udział w warsztatach muzycznych w Zawoi, najdłuższej i największej pod względem powierzchni wsi w Polsce, znajdującej się w województwie małopolskim, przy granicy ze Słowacją, u stóp malowniczej Babiej Góry.

„»Rudomianka« to zespół wielopokoleniowy, często rodzinny, i ta rodzinna atmosfera jest odczuwalna na co dzień” – mówi Wioleta Cereszka

| Fot. Facebook

Podróż była daleka, a czas spędzony w Polsce bardzo intensywny. „Rudomianka” miała okazję poznać bliżej folklor górali spiskich. Pod kierunkiem Marii Wnęk uczono się nowych układów tanecznych, a we współpracy z zespołem „Śpisko Qmpanijo” – nowych melodii spiskich. Młodzież z Litwy uczestniczyła również w warsztatach tanecznych, które przeprowadziła Regina Wicher – etnograf, animator kultury regionalnej, pracownik Babiogórskiego Centrum Kultury, kierownik zespołu regionalnego „Juzyna” z Zawoi.

W kwietniu część zespołu wzięła udział w warsztatach muzycznych w Zawoi w województwie małopolskim. Pod kierunkiem Marii Wnęk uczono się nowych układów tanecznych

| Fot. Facebook

Także „Rudomianka” miała okazję do dzielenia się swoją wiedzą i pasją. Zespół Regionalny „Orawianie” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej zaprosił gości z Wileńszczyzny do zapoznania się z folklorem orawskim, a także do poprowadzenia warsztatów, podczas których młodzież z Polski miała okazję poznać nieco folklor litewski – nauczyła się tańca „Ažuolinė” oraz pieśni „Saulelė Motulė”, poetyckiego utworu często wykonywanego a capella. Nowe doświadczenia i umiejętności bez wątpienia będą stanowiły atrakcyjne uzupełnienie dotychczasowego repertuaru i będą zaprezentowane podczas jubileuszowego koncertu.

Z okazji jubileuszu wydany został album „Rudomianka – barwy naszej tradycji”

| Fot. Facebook

Z okazji jubileuszu wydany został już album „Rudomianka – barwy naszej tradycji”. – Tym albumem chylimy czoła przed wszystkimi, którzy przez 35 lat tworzyli zespół, wzbogacali go, umożliwiali jego rozwój, a przede wszystkim nam towarzyszyli i nas wspierali. Wyrazy szacunku i najszczerszych podziękowań składamy wszystkim, dzięki którym wiemy, że to, co robimy, miało i ma sens – podkreśla kierowniczka zespołu.

Album został wydany pod koniec 2023 r. przez Centrum Kultury w Rudominie, przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Bogaty materiał zdjęciowy, zaprezentowany w książce zawiera zarówno fotografie archiwalne, jak i najnowsze. Tekst przedstawiający historię i aktualną działalność zespołu napisała Monika Bogdziewicz-Haber.

