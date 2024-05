Nie masz badań lekarskich — policja odbierze prawo jazdy

„Od 1 stycznia 2025 r. prawa jazdy kierowców, którzy nie będą posiadali aktualnego świadectwa zdrowia, stracą ważność” — powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Aurimas Pečkauskas.

Nie trzeba składać dodatkowego wniosku

„Osoby, które nie odnowią w terminie badań lekarskich, będą musiały udać się do przychodni, a my zajmiemy się całą resztą. Osoba ta nie będzie musiała dodatkowo składać wniosku do Regitry, ponieważ elektronicznie otrzymamy informację o zaktualizowanym zaświadczeniu i jednocześnie odnowimy ważność prawa jazdy” — powiedział Vaidas Dominauskas, dyrektor generalny Regitry.

Jak się okazuje, minęła już prawie połowa roku, a ponad połowa kierowców jeszcze nie przeszła kontroli stanu zdrowia.

„Odsetek kierowców, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, jest wysoki — ponad 50 proc. i sięga 237 tys. osób. Osoby w wieku od 30 do 65 lat powinny spieszyć się ze sprawdzeniem stanu zdrowia, bo ich jest najwięcej” — przestrzegał Vaidas Dominauskas, który podkreślił, że aby dowiedzieć się, czy potrzebne jest im obowiązkowe badanie lekarskie, kierowcy mogą to zrobić na kilku platformach internetowych.

Dwa sposoby

Osoby, które jeszcze nie sprawdziły ważności badań lekarskich, mogą to zrobić w bardzo prosty sposób — odwiedzając portal usług elektronicznych. To pierwszy sposób, dzięki któremu można się zidentyfikować i zostawić swoje kontakty, a Regitra zadba o to, aby klienci otrzymywali przypomnienia o wygasającym zaświadczeniu.

„Drugi sposób to możliwość odwiedzenia naszej strony internetowej. Osoby, które nie potrafią się zidentyfikować na podstawie numeru prawa jazdy i osobistego kodu (lit. asmens kodas), również mogą sprawdzić istotne dla nich informacje” — dodał szef Regitry.

Sprawdzenie automatyczne

Osoby, które nie poddadzą się badaniu stanu zdrowia, zostaną ukarane grzywną. Kierowcy będą rejestrowani nie tylko przez policjantów, ale i przez automatyczne systemy rozpoznawania.

Również osoby, których prawo jazdy utraciło ważność ze względu na nieprzedłużone świadectwo zdrowia, zostaną ukarane grzywną przez funkcjonariuszy policji.

Osoby, które nie zrobią obowiązkowych badań lekarskich, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej i będą musiały zapłacić karę w wysokości od 30 do 50 euro. W wypadku takiego kierowcy zostanie sporządzony protokół i nie będzie miał już prawa prowadzić pojazdu.

Będzie mógł odjechać samochodem prowadzonym przez innego kierowcę albo odtransportować swój pojazd wynajętym przewoźnikiem, tzw. lawetą.

Wykroczenie — jak brak ważnego prawa jazdy

Takie wykroczenia jak brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, przeglądu technicznego, przekroczenie szybkości lub inne będą rejestrowane przez automatyczne systemy rejestrujące.

Kierowca bez ważnego zaświadczenia lekarskiego będzie pociągany do odpowiedzialności za nieważne prawo jazdy.

Dlatego policja apeluje do kierowców, aby przed 1 stycznia poddali się badaniom lekarskim, aby nie obciążać policji dodatkową pracą, a sobie nie sprawiać większych problemów.

Jak już pisaliśmy, w 2022 r. Sejm podjął decyzję o powiązaniu ważności prawa jazdy z okresem ważności orzeczenia lekarskiego. W przypadku kierowców, którzy nie poddają się regularnym badaniom stanu zdrowia, prawa jazdy zostaną zawieszone.

