Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

— To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z nim. Wspieramy i staramy się pomóc Ukrainie, jak tylko możemy – mówił wicemer rejonu wileńskiego Algis Vaitkevičius.

Delegacja z Mariupola spotkała się z wicemerem Algisem Vaitkevičiusem, radnym, starostą frakcji Socjaldemokratów Ruslanasem Baranovasem, starszym doradcą administracji Gediminasem Miškinisem i innymi przedstawicielami zespołu mera.

Mer Bojchenko opowiedział o sytuacji Mariupola do 24 lutego 2022 r. – Miasto rozwijało się i rosło jako wolne, nowoczesne i demokratyczne. (…) Zakładaliśmy nowoczesne szpitale, parki, ulicami jeździły nowe autobusy. (…) Dziś miasto jest szare, czarne, zrujnowane, nie ma co drugiego domu. Do miasta trudno jest wejść… – mówił mer Boychenko. – Obecnie jestem merem na uchodźstwie, rezyduję w mieście Dniepr. Z 1300 pracowników naszej administracji miejskiej pozostało nas 57.

Delegacja podkreśliła, że najważniejszym ich celem jest uznanie katastrofy w Mariupolu w skali świata. – Świat musi wiedzieć, co się stało i kto jest za to odpowiedzialny, abyśmy my, wy i przyszłe pokolenia, pamiętali i nie zapomnieli ludzkiego cierpienia i utraconego życia – powiedzał Bojczenko. Mer Mariupola zauważył, że „przyszłość zależy od postawy każdego z nas”.

Obecnie mer Wadym Bojchenko i jego zespół realizują trzy projekty: „Ja Mariupol”, „Mariupol Reborn” i „Mariupol Justice”. Wszystkie te projekty mają na celu pomoc mieszkańcom Mariupola, którzy opuścili miasto, rozpowszechnienie informacji o tragedii i w końcu – odbudowę miasta i powrót do domu.

Przedstawiciele samorządu wyrazili wsparcie i szacunek dla ludzi, którzy już trzeci rok walczą o wolność Ukrainy. Obecnie Samorząd Rejonu Wileńskiego prowadzi procedurę przekazania Ukrainie czterech wozów strażackich w ramach pomocy humanitarnej.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 20 (59) 25-31/05/2024