— Dziś Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa do ochrony dzieci przed ingerencją przemysłu tytoniowego. Przemysł tytoniowy wydaje codziennie 23 mln dolarów na reklamę. Raport WHO pokazuje, że 37 mln dzieci na całym świecie w wieku 13–15 lat używa tytoniu, a w wielu krajach wskaźnik używania e-papierosów wśród nastolatków jest wyższy niż wśród dorosłych. 20 proc. ankietowanych 15-latków w Europie przyznało się, że używało e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni — poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu.

Badanie pokazuje również, że dziewczęta częściej wybierają szkodliwe substancje niż chłopcy. Podczas monitorowania szkodliwych nawyków litewskich uczniów naukowcy z Litwy stwierdzili, że uczniowie, którzy częściej angażują się w szkodliwe działania, częściej także skarżą się na zaburzenia psychosomatyczne, takie jak bóle głowy, pleców i żołądka. Częściej doświadczają zawrotów głowy i czują się osłabieni. Uczniowie, którzy wybierają szkodliwe używki, są mniej zadowoleni z życia i bardziej niezadowoleni ze swego zdrowia.

Jak podkreślają przedstawiciele departamentu, Litwa oferuje realną pomoc dla osób uzależnionych od nikotyny w postaci Narodowej Linii Rzucania Palenia 1819.

— Linia jest dostępna dopiero po ukończeniu 16. roku życia, ale jesteśmy przekonani, że dzieci mogą być wspaniałymi ambasadorami linii i zachęcać swych palących krewnych do rzucenia nałogu. Linia oficjalnie została uruchomiona 6 lutego i odebrała już 737 telefonów, przyczyniając się do tego, że wiele osób pozbyło się nałogu. Ważne jest, aby wytrwać w postanowieniu rzucenia palenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdy osoby z długą historią palenia doceniają pracę doradców liniowych i wsparcie udzielane im w tym trudnym procesie. W tym roku departament zaprosił społeczeństwo do wzięcia udziału w wyzwaniu WALK15 „Rzuć. Ty możesz!” i wybrania życia wolnego od dymu tytoniowego. 8 306 uczestników z całego kraju dołączyło do wyzwania, wykonując łącznie 1 477 mln kroków, gdy dowiedziało się o nowej możliwości rzucenia palenia pod numerem 1819 — zaznaczono w departamencie.

Danutė Umbrasienė, przedstawicielka Departamentu Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu twierdzi, że palenie tytoniu może w istotny sposób wpływać na częstość zachorowań i przebieg chorób, a w efekcie również na długość życia.

— Co prawda, nie można z całą pewnością stwierdzić, że dana osoba zmarła „z powodu palenia”. Może ono się przyczynić do różnych chorób, ale osoby niepalące mogą umrzeć na te same choroby. Choroby są powodowane przez kilka czynników, nie tylko palenie — nie można ustalić, który czynnik był decydujący. Medyczny akt zgonu nie wskazuje, czy dana osoba paliła. Jedyne opublikowane statystyki to liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych związanych z paleniem (nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła C00-C14, nowotwory płuc, tchawicy i oskrzeli C32-C34) — zaznacza Danutė Umbrasienė.

Obchodzony 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 r. z powodu rosnącej liczby osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów — głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. W tym roku święto obchodzimy po raz 35. i wciąż stanowi ono doskonałą okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.