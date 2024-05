— Nadzieję mamy, ale czy te nadzieje się spełnią, to jeszcze wielka niewiadoma. Na razie to wszystko jest pod dużym znakiem zapytania. Czekamy na oferty. Ale nie tracimy nadziei, że kolonie się odbędą. Mamy nadzieję, że za przykładem ubiegłego roku również coś takiego będzie miało miejsce. Ale w jakiej to będzie skali, ile tego będzie, o tym na razie nie możemy mówić. Ale z informacji, którą podawała pani dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, wnioskujemy, że zapowiedź jest. A więc czekamy. „Macierz Szkolna” jest otwarta na bycie tradycyjnym partnerem w realizowaniu kolonii w Polsce — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Oferta rejonu wileńskiego

Mer samorządu rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz powiedział, że w tym roku rejon wileński może zaoferować szeroką gamę interesujących programów letniego wypoczynku dla dzieci.

— Obejmują one zarówno zajęcia sportowe i kreatywne, jak i wycieczki edukacyjne i obozy na świeżym powietrzu. Szczególną uwagę zwracamy na dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wierzę, że wszystkie dzieci będą miały okazję nie tylko dobrze się bawić, ale także rozwijać swoje talenty i umiejętności oraz nawiązywać nowe przyjaźnie — podkreślił Robert Duchniewicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

W 2024 r. samorząd rejonu wileńskiego przyczyni się do finansowania programów letniego wypoczynku (obozów) dla dzieci w wieku szkolnym, które będą organizowane przez 35 samorządowych instytucji edukacyjnych (23 gimnazja, 7 szkół podstawowych, 2 przedszkola, jedną placówkę wychowania przedszkolnego, 2 placówki edukacji pozaformalnej dla dzieci, 6 instytucji budżetowych samorządu rej. wileńskiego, 8 instytucji publicznych, 8 stowarzyszeń). W sumie zorganizowanych zostanie 57 programów letniego wypoczynku, w których weźmie udział ponad 1 300 uczniów przez okres od 5 do 10 dni.

Stołeczne obozy

Jak informuje samorząd stołeczny, po zakończeniu roku szkolnego mieszkańcy Wilna będą mogli skorzystać z 236 programów oferowanych przez organizatorów obozów. Przewiduje się, że w okresie od czerwca do sierpnia w obozach letnich weźmie udział nawet 16 tys. dzieci.

Rodzice lub opiekunowie, którzy chcą ubiegać się o miejsce, powinni skontaktować się z organizatorem obozu. Jeśli czas trwania obozu przekracza 4 godziny dziennie, zapewnione zostanie wyżywienie. Obozy trwają co najmniej 5 dni po co najmniej 4 godziny dziennie. Będą odbywać się od czerwca do sierpnia, na różne zmiany.

Finansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla uczniów uczących się w Wilnie, przy czym pierwszeństwo mają uczniowie znajdujący się w trudniejszej sytuacji społecznej, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dzieci z Ukrainy. Obozy odbędą się w miejscach specjalnie przystosowanych do letniego wypoczynku dzieci, w szkołach ogólnokształcących, w placówkach edukacji pozaformalnej dla dzieci lub w innych instytucjach posiadających udogodnienia i środowisko odpowiednie do takich działań, na kempingach, które znajdują się na obszarze przeznaczonym na nocleg, z udogodnieniami dla namiotów, domów tymczasowych lub mobilnych. W tym roku na obozy letnie dla dzieci przeznaczono ponad 801 tys. euro, w 2023 r. — 797 tys. euro, a w 2022 r. – 630 tys. euro. Wzięło w nich już udział łącznie 11 960 młodych mieszkańców Wilna.

