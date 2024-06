Dzień Polski w Centrum Ukraińskim w Wilnie

Dzień Polski odbędzie się w Centrum Ukraińskim, mieszczącym się przy ulicy T. Ševčenkos 31 w Wilnie, w budynku Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Głównym wydarzeniem Dnia Polskiego będzie recital fortepianowy polskiej pianistki Weroniki Chodakowskiej zatytułowany „From Lviv to Paris. Piano works of Karol Mikuli”. Dodatkowo można będzie obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, jak również obejrzeć wystawę fotografii członka Związku Polskich Artystów Fotografików Waldemara Śliwczyńskiego „Stał dwór szlachecki…”, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych z wicia palm prowadzonych przez wileńską palmiarkę Agatę Granicką oraz spróbować dań polskiej kuchni (bigosu i szarlotki).

Wykonawcy:

Weronika Chodakowska

Artystka młodego pokolenia, nieustannie i aktywnie poszukująca świeżych pomysłów muzycznych. Z zamiłowaniem tworzy i angażuje się w inicjatywy, mające na celu przywracanie do praktyki koncertowej i promowanie dotychczas nieodkrytej i niewykonywanej, a zaskakującej i wartościowej literatury fortepianowej polskich kompozytorów. Eksperymentuje także na różnych polach sztuki, z powodzeniem biorąc udział w ważnych projektach filmowych i teatralnych. Istotnym elementem jej działalności jest zaangażowanie w przedsięwzięcia edukacyjne, mające na celu przyciąganie młodych odbiorców do świata muzyki klasycznej i sprawienie, że świetna muzyka stanie się dla nich dostępna.

Jako 17-latka zadebiutowała z recitalem fortepianowym w USA, wykonując dzieła Domenica Scarlattiego, Fryderyka Chopina i Aleksandra Skrjabina. W 2021 roku otrzymała II Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Leopold Bellan w Paryżu. W 2020 roku otrzymała III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Gloria Artis” w Wiedniu. Jeszcze jako uczennica liceum debiutowała jako solistka na estradzie Filharmonii w Szczecinie, Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach czy w Studiu u Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Koncert „From Lviv to Paris. Piano works of Karol Mikuli” – to muzyczna podróż do Europy drugiej połowy XIX wieku, a w szczególności do Lwowa — gdzie, w niejednym salonie oprócz arcydzieł Fryderyka Chopina rozbrzmiewały przepiękne kompozycje fortepianowe Karola Mikulego, ukazujące przekrój bogatej inwencji twórczej kompozytora, nawiązującej zarówno do tradycji chopinowskiej, jak i stylistyki zainspirowanej folklorem Bukowiny czy osiągnięciami niemieckich romantyków.

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”

Zespół został założony w 1989 roku i działa przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Zespół słynie ze swojej wieloletniej historii i tradycji, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj „Rudomianka” liczy ponad 100 członków. To jest zespół amatorski i wielopokoleniowy. Członkowie zespołu to dzieci, rodzice i ich dziadkowie, którzy przez wszystkie te lata dbają o tradycje i krzewią polskość na Litwie, a także poza jej granicami. Zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” posiada kapelę i trzy grupy wiekowe: grupę najmłodszą, średnią i najstarszą. W 2017 roku została także stworzona grupa taneczna.

Zespół ma niezwykle bogaty dorobek artystyczny. Zalążek repertuaru stanowią piosenki zbierane po domach, śpiewane przez dziadków i rodziców.

Zespół „Rudomianka” ma za sobą już ponad 800 koncertów na Litwie i za granicą, m.in. w Polsce (Kielce, Koszalin, Warszawa, Licheń, Poznań, Węgorzewo itd.), Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii. Stale uczestniczy w koncertach, festiwalach oraz innych wydarzeniach promujących polskie pieśni i tańce ludowe.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest Wioleta Cereszka, kapelmistrzem — Krzysztof Stankiewicz, choreografami —Irena Brazis i Mirosław Wojciulewicz.

Czytaj więcej: Zespoły z Wileńszczyzny na festiwalu w Jurmale [Z GALERIĄ]

Warsztaty

Warsztaty edukacyjne z wicia palm dla dzieci i młodzieży przygotowane zostały przez Agatę Granicką, która zajmuje się wykonywaniem tradycyjnych palm wileńskich. Granicka zgłębia tajniki rzemiosła od 35 lat, a jej rodzina zajmuje się tym rzemiosłem już od 7 pokoleń. Mistrzyni była jedną z inicjatorek wpisania tradycji wyrobu palm na litewską listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek ten został zaakceptowany w marcu 2019 r. Otrzymała nagrodę dla Najlepszego Twórcy Ludowego Roku 2019 oraz wyróżnienie w konkursie „Złoty Wieniec”.

Czytaj więcej: Wileńska palmiarka Agata Granicka wyróżniona przez ministerstwo

Wystawa

Wystawa fotografii Waldemara Śliwczyńskiego „Stał dwór szlachecki…” ukazuje pałace, dwory i dworki Wielkopolski, które gościły polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza od sierpnia 1831 do marca 1832 roku.

Waldemar Śliwczyński fotografował starym, ciężkim, około stuletnim aparatem miechowym z czarną płachtą – wszystko po to, aby zbliżyć się mentalnie do czasów, w których żył i tworzył Mickiewicz.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Waldemar Śliwczyński — (1958) członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wydawca i redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia” (do 2012; w 2022 r. ponownie reaktywowany i prowadzony przez W. Śliwczyńskiego) oraz „Wiadomości Wrzesińskich” (od 1991), właściciel Wydawnictwa Kropka Śliwczyńscy, absolwent kulturoznawstwa i filozofii na UAM w Poznaniu, mieszka i pracuje we Wrześni. Jego książki – „Cisza” (2008) oraz „Topografia ciszy” (2012) oraz „808,2 km” (2015) zdobyły wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na Fotograficzną Publikację Roku.

Czytaj więcej: „Stał dwór szlachecki…” — wystawa fotografii w Jaszunach

Wszystkie wydarzenia Dnia Polskiego w Centrum Ukraińskim są darmowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Centrum Ukraińskie

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Partner:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie