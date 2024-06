Maturzyści składali egzamin z języka litewskiego

We środę 26,6 tys. absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego z literatury i języka litewskiego. Złożenie tego obowiązkowego egzaminu jest potrzebne do otrzymania świadectwa dojrzałości. Uczniowie ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie składają ten egzamin na takich samych zasadach jak ich rówieśnicy ze szkół litewskich.

Podczas egzaminu maturzyści mieli za zadanie napisanie pracy pisemnej na jeden z podanych do wyboru czterech tematów. Mogli wybrać rozprawkę lub wypracowanie literackie. Wśród tematów wypracowania literackiego znalazły się „Znaczenia muzyki w literaturze” oraz „Przedstawianie intymności w literaturze”.

Pisząc rozprawkę uczniowie musieli odwołać się do jednego z proponowanych autorów.

— Sądzę, że tematy prac pisemnych były niezłe. Przed egzaminem spodziewałam się, że z uwagi na obecną trudną sytuację polityczną na świecie mogą być przywołane tematy cierpienia, konfliktów, sytuacji kryzysowych. Wybrałam więc temat rozprawki „Kiedy się popada w skrajności?”. Odwołałam się do utworów Antanasa Škėmy i Balysa Sruogi. Moi koledzy z klasy wybierali różne tematy, najczęściej chyba sięgali po temat pierwszy, „Jak wyobraźnia wpływa na relację z rzeczywistością?” — dzieli się wrażeniami po egzaminie Ewa Rawłuszewicz, maturzystka z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

— Nie takich tematów się spodziewałem — przyznaje maturzysta Jakub Wojniłło z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. — Co prawda, tegoroczne tematy były ciekawe, ale zarazem dość trudne, ponieważ konteksty były dość niszowe. Przygotowując się do egzaminu poruszaliśmy różne tematy, ale w żaden sposób nie były one podobne do tych, które trafiły się na maturze. Spodziewałem się motywu ojczyzny, wyobcowania, cierpienia, domu, walki, tego, co jest teraz aktualne w świecie. Tego nie było, więc się trochę zawiodłem — dodaje.

Czas trwania państwowego egzaminu z literatury i języka litewskiego wynosił cztery godziny, podczas których uczniowie mieli za zadanie napisanie pracy o minimalnej objętości 500 słów. Czas trwania egzaminu szkolnego to trzy godziny 30 minut, praca pisemna musiała wynosić co najmniej 400 słów.

— Podczas pisania rozprawki zabrakło mi kartek, bo przekroczyłem regulaminowe 500 słów. Odwołałem się do kontekstów historycznych i utworów wielu różnych autorów, m.in. do „Dżumy” Alberta Camusa, „Radviliady” Jonasa Radvanasa, wiersza „Pasaka” Henrikasa Radauskasa, „Kanonas Barborai Radvilaitei” Judity Vaičiūnaitė — wymienia Jakub Wojniłło, który wybrał temat „Kiedy się popada w skrajności?”.

Do egzaminu państwowego w tym roku przystąpiło 17 742 kandydatów, do szkolnego — 8 889 uczniów. Egzamin na poziomie szkolnym wybierają uczniowie, którzy nie planują studiów wyższych na Litwie lub zamierzają studiować np. za granicą. Egzamin z języka litewskiego złożony na poziomie państwowym (wraz ze złożonym państwowym egzaminem z matematyki i dowolnego innego przedmiotu) uprawnia do podjęcia studiów w uczelniach wyższych na Litwie.

Państwowy egzamin maturalny z literatury i języka litewskiego jest jedynym egzaminem, który absolwenci mogą ponownie zdawać w tym samym roku, jeśli nie zdali egzaminu w sesji głównej. W sesji poprawkowej kandydaci będą mogli przystąpić do szkolnego egzaminu maturalnego.

W ubiegłym roku ten egzamin państwowy zdało 92,8 proc. młodych ludzi.

Ogłoszenie wyników głównej sesji egzaminacyjnej zaplanowano przed 12 lipca.

