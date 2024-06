Propozycja podwojenia zasiłku pogrzebowego z 440 do 880 euro

W przypadku zatwierdzenia przez sejm nowelizacji ustawy o wsparciu na wypadek śmierci, zainicjowanej przez socjaldemokratę Liudasa Jonaitisa, zasiłek pogrzebowy wzrósłby z 8 do 16 podstawowych świadczeń socjalnych (BSI).

Jak „Kurierowi Wileńskiemu” powiedziała administratorka wileńskiego zakładu pogrzebowego przy ul. Olandų, Żana (zgodnie z wewnętrznymi zasadami spółki nazwiska nie są podawane do wiadomości publicznej — od aut.), koszty tradycyjnego pogrzebu wynoszą od 1 500 do 2 000 euro. „Jeżeli Sejm przyjmie proponowaną poprawkę podwyżki, to będzie dużym wsparciem dla rodziny zmarłego” — powiedziała.

Dotychczasowa pomoc nie wystarczy

Według posła Jonaitisa, rodziny przy pochówku bliskiej osoby borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi, ponieważ ceny towarów i usług znacznie wzrosły, a środki przeznaczane przez państwo nie wystarczą. „Na spotkaniach z mieszkańcami słyszymy wezwania do podwyższenia tej płatności, bo przez ponad 10 lat, tj. od 2011 do 2024 r., zasiłek pogrzebowy wzrósł jedynie z 312 do 440 euro, łącznie o 128 euro. W trakcie przygotowywania projektu konsultowano się także z operatorami usług pogrzebowych, pracownikami wydziału pomocy społecznej i zdrowia urzędu miejskiego w powiecie Joniškis” — mówi poseł Liudas Jonaitis.

Średni koszt pogrzebu od 1 700 do 2 000 euro

„Biorąc pod uwagę opinię mieszkańców, można stwierdzić, że średni koszt pogrzebu to około 1 700 – 2 000 euro. Taka kwota gwarantuje pełne szacunku pożegnanie zmarłego” — mówi autor sejmowego projektu. Obecnie zasiłek pogrzebowy na Litwie składa się z 8 podstawowych świadczeń socjalnych, których rozmiar wynosi 440 euro. Kwota ta została ustalona w czerwcu 2011 r. i nie jest dotychczas zaktualizowana, a jedynie indeksowana corocznymi zmianami wielkości BSI.

W przypadku śmierci osoby w wieku emerytalnym wypłacane są także dwie emerytury zmarłego oraz ukierunkowane odszkodowanie, jeżeli jest to szczególne wymagane.

Poparcie różnych frakcji

Przedstawiciele Socjaldemokratów, Chłopów, Demokratów, frakcji Konserwatywnych i Grupy Mieszanej Sejmu wraz z pomysłodawcą projektu Liudasem Jonauskasem zgłosili poprawki do ustawy o świadczeniach na wypadek śmierci.

Zasiłek w innych krajach

Z tekstu objaśniającego proponowanego projektu wynika, że ​​m.in. w Estonii wysokość zasiłku pogrzebowego jest różna w różnych regionach i wynosi od 250 do 400 euro, na Łotwie — od 300 do 1 217 euro. W Polsce zasiłek pogrzebowy wynosi około 928 euro. Od 1 lipca tego roku zostanie on zwiększony do 7 tys. złotych, co stanowi około 1 628 euro.