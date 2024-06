Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro.

„Z roku na rok coraz więcej mieszkańców korzysta z możliwości, jaką daje Samorząd, aby bezpłatnie pozbyć się niebezpiecznych odpadów azbestowych. Zainteresowanie również rośnie, dlatego zdecydowano przeznaczyć dodatkowe środki, aby jak największa liczba mieszkańców rejonu wileńskiego mogła skorzystać z możliwości bezpłatnego i wygodnego oddania wspomnianych odpadów. Nie trzeba nigdzie jechać, wystarczy wypełnić wniosek, zapakować łupek azbestowy do dużych worków i poczekać, aż przyjadą do domu, by zabrać odpady. Zapraszam mieszkańców do składania wniosków” – zachęca wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr Danuta Narbut.

Zapraszamy również do 31 lipca do wzięcia udziału w badaniu jakości odbioru odpadów azbestowych i ocenę świadczonych usług: https://forms.gle/Ttt51akYoLaW8RHM8

Przypominamy, że odpady azbestowe będą zabierane w terminie uzgodnionym wcześniej z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski.

Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie pozbyć się odpadów azbestowych, muszą złożyć wniosek w gminie swojego miejsca zamieszkania lub w Samorządzie Rejonu Wileńskiego (e-mail: jolanta.volodko@vrsa.lt). Formularze wnioskowe można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

WAŻNE. Łupek azbestowy przekazywany przez mieszkańców do usunięcia będzie musiał być zapakowany w duże worki, które będzie można odebrać w swojej gminie lub na platformach (paletach) przeznaczonych do zamocowania ładunku. Mieszkaniec przekazujący odpady łupka azbestowego musi podpisać umowę o przyjęciu – przekazaniu odpadów.

Zwracamy uwagę, że wstępną ilość azbestu należy podać w kilogramach lub tonach (przyjmuje się, że metr kwadratowy łupka waży 11 kg).

Zbiórką odpadów azbestowych na terenie gminy rejonu wileńskiego zajmie się ZSA „VAATC”, która wygrała przetarg publiczny. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpadów azbestowych można kontaktować się z ZSA „VAATC” mailowo asbestas@vaatc.lt lub tel. +370 616 80 019, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego