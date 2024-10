„Od stycznia 2025 r. koszyk podstawowych usług stanieje z 1,47 euro do 1 euro dla mieszkańców i małych firm oraz z 0,73 euro do 0,5 euro miesięcznie dla osób o specjalnych potrzebach społecznych. Cena koszyka, która jest powiązana z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem i przeliczana co trzy lata, została przyjęta przez Sejm w czerwcu. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy będą mogli pobierać 800 euro gotówki miesięcznie z bankomatów, co stanowi wzrost o 250 euro lub 45 proc. w porównaniu z obecną kwotą. Obecnie cena tego koszyka obejmuje możliwość wypłaty 550 euro. Ponadto możliwe będzie wykonanie 15 przelewów płatniczych (obecnie 10). Co ważne, ustalone stawki koszyka będą obowiązywać przez trzy lata. Kwota gotówki i liczba przelewów zostały tak obliczone, aby zapewnić, że ten poziom usług zaspokoi potrzeby 90 proc. populacji kraju posiadającej konto” — czytamy w oświadczeniu Banku Litwy nadesłanym do „Kuriera Wileńskiego”.

Podstawowy koszyk usług bankowych

Na Litwie podstawowy koszyk usług bankowych został wprowadzony w 2017 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na proste i przystępne rozwiązania finansowe. Od tego czasu te usługi zyskały na popularności, a same instytucje finansowe rozszerzyły swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb klientów. Koszyk podstawowych usług bankowych obejmuje m.in. możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, dostęp do bankowości elektronicznej, realizację płatności kartą, przelewy online oraz możliwość wypłaty gotówki w bankomatach.

Głównym celem tych zmian jest dalsza poprawa dostępności tych usług, zarówno dla mieszkańców, jak i dla małych firm. Bank Litwy zaznaczył, że obecne limity wypłat gotówki oraz liczba przelewów płatniczych w ramach koszyka zostały zoptymalizowane tak, by zaspokoić potrzeby aż 90 proc. populacji, która korzysta z rachunku bankowego.

„Latem tego roku Sejm przyjął propozycje Banku Litwy i Ministerstwa Finansów dotyczące zmiany składu i regulacji cen koszyka usług podstawowego konta płatniczego. W połowie września Zarząd Banku Litwy zatwierdził procedurę obliczania składu i ceny koszyka usług podstawowego rachunku płatniczego. Zgodnie z jej zasadami obliczana jest minimalna kwota gotówki do pobrania z bankomatu oraz minimalna liczba przelewów elektronicznych, oraz maksymalna miesięczna prowizja, jaką instytucje kredytowe mogą pobierać od konsumenta za korzystanie z podstawowego koszyka usług płatniczych” — poinformowano redakcję.

Stawki pozostaną w mocy przez trzy lata

Zarząd Banku Litwy zatwierdził cenę i skład koszyka usług dla podstawowego rachunku płatniczego, który został powiązany z minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem (MMA). Będzie on obowiązywał od 2025 do 2027 r. — to znaczy, że stawki te nie będą poddawane corocznej aktualizacji, ale pozostaną w mocy przez trzy lata.

