Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła uzupełnienie listy specjalności priorytetowych, na które można uzyskać stypendium samorządowe. Główne wymagania, by otrzymać to wsparcie finansowe, to posiadanie obywatelstwa Republiki Litewskiej, zadeklarowane miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego oraz studia na wyższych uczelniach na jednym z priorytetowych kierunków. Wnioski o stypendium przyjmowane są do 18 października br.