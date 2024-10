„Moja siostra”

2023, 30 min., Polska

Reżyseria: Mariusz Rusiński

Scenariusz: Mariusz Rusiński

Operator: Mateusz Hernik

Zuzia, uzdolniona artystycznie i bardzo wrażliwa nastolatka, zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Jej brat, reżyser filmu, postanawia bliżej przyjrzeć się rodzinie, by zrozumieć, co właściwie mogło doprowadzić do tej sytuacji. Nie jest to jedynie opowieść o wychodzeniu z nałogu, lecz także o tym, jak wielki wpływ mają relacje w rodzinie na konkretne decyzje jej członków. Reżyser kieruje obiektyw kamery na swoich najbliższych w najbardziej intymnych chwilach i próbuje wychwycić punkty zapalne oraz źródła konfliktów i braku wzajemnego zrozumienia.

Projekcja filmu „Moja siostra” odbędzie się 14 października o godz. 18:30 w wileńskim Muzeum MO.

| Fot. organizatorzy

„Las”

2024, 84 min., Polska, Czechy

Reżyser: Lidia Duda

Zdjęcia: Zuzanna Zachara-Hassairi

Asia i Marek tuż po studiach uciekli do swojego raju – kupili stary dom tuż przy wschodniej granicy Polski w Puszczy Białowieskiej, najstarszym lesie Europy. Tam na świat przyszła trójka ich dzieci: Marysia, Ignacy i Franek. Dzieci żyją zanurzone w przyrodzie, a las jest ich drugim domem – oswojonym i niebudzącym lęku. Pod okna podchodzą żubry i stada saren. Dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo, kochającą matkę i troskliwego ojca. Ale pewnego dnia ich las się zmienia. Pojawiają się w nim Obcy, Inni; zmarznięci, często chorzy, głodni, zagubieni… Uchodźcy, niechciani i w Polsce i na Białorusi.

Wielka polityka zapukała do ich drzwi, a dzieci nie potrafią sobie z tym poradzić. Na nowo muszą zdefiniować czym jest dobro i zło. I muszą zrozumieć, dlaczego ich mama płacze w lesie, mimo że całą rodziną pomagają tym obcym ludziom…

Projekcja filmu „Las” odbędzie się 27 października o godz. 17:40 w wileńskim centrum filmowym „Skalvija”.

| Fot. organizatorzy

„Šventiesiems stebint”

Litewskim filmem polecanym przez Instytut Polski w Wilnie jest film dokumentalny w reżyserii Sergeja Orlova „Šventiesiems stebint” (Pod czujnym okiem świętych / 2023, 82 min., Litwa). Będzie to premierowy pokaz filmu, opowiadającego o projekcie twórczym ukraińskich artystów – Sofii Atlantovej i Oleksandra Klymenki, którzy od 2014 roku – od czasu rosyjskiej agresji Rosji na Ukrainę – tworzą ikony na skrzyniach po amunicji. W filmie poza procesem powstawania ikon zobaczymy również ujęcia zniszczonych miast obwodu kijowskiego, Czernihowa i wschodniej Ukrainy. Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie wystawa ikon na skrzynkach po amunicji autorstwa Sofii Atlantovej i Oleksandra Klymenki była prezentowana w latach 2023-2024 na Litwie i na Łotwie (w Kłajpedzie, Kiejdanach, Kownie i w Dworze w Luznavie).

Premierowa projekcja filmu „Šventiesiems stebint” (Pod czujnym okiem świętych) odbędzie się 13 października o godz. 19:00 w wileńskim kinie „Vingis”.

Dokładny program festiwalu filmowego „Nepatogus kinas” (Niewygodne Kino): https://nepatoguskinas.lt/2024/ .

Czytaj więcej: Wystawa ukraińskich artystów „Ikony na skrzyniach po amunicji ” w Kiejdanach

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Instytut Polski w Wilnie