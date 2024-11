„Kresy” osiągnęły „wiek chrystusowy”: „To nie są tylko recytacje”

— Bardzo się cieszę, że nasza sala jest dzisiaj wypełniona przez miłośników poezji. Cieszę się, że ten pochmurny dzień możemy spędzić wszyscy tutaj razem delektując się polskim słowem. Bardzo się cieszę, że ten konkurs już wyrósł i faktycznie w tym roku osiągnął wiek chrystusowy, czyli 33 lata, a to jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że ten konkurs będzie trwał przez kolejne lata i będzie cieszył naszych słuchaczy tutaj na Litwie jak również i za granicą. Z tego konkursu wyrosło wielu aktorów, którzy teraz robią karierę na scenach nie tylko na Litwie, ale i za granicą. Wszystkim uczestnikom życzę pomyślności. To, że jesteśmy tu wszyscy razem, świadczy o tym, że tworzymy wspólnotę. Każdy taki konkurs jest spotkaniem, które wnosi wiele dobrego, a tym dobrem jest pamięć o tym, że jesteśmy Polakami na Litwie — mówiła podczas otwarcia Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

80 tys. uczestników w ciągu 33 lat

Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przewodnicząca komisji powiedziała, że na początku udział w tym konkursie brały tylko trzy państwa — Litwa, Białoruś i Ukraina, ale przez te lata krajów przybyło i w tym roku konkurs odbywa się również na Łotwie, w Uzbekistanie, Kirgistanie, Kazachstanie, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i w Czechach. A więc rodzina kresowa się rozrasta. Przez te 33 lata wzięło udział we wszystkich eliminacjach, poczynając od szkolnych, ponad 80 tys. osób.

— 33 razy w Wilnie. To robi wrażenie. To nie są tylko recytacje, to są także spotkania. Ja się bardzo cieszę, że możemy co roku przyjeżdżać tutaj do Wilna i wsłuchiwać się w to, jak recytatorzy w różnym wieku mówią, recytują, pochylają się nad językiem polskim — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Anna Kietlińska.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów poezją polską, rozwijanie zdolności recytatorskich, prawidłowego interpretowania utworu.

Widać pochylenie się nad doborem repertuaru

— Nie po raz pierwszy pracuję w jury konkursowym tutaj w Wilnie. Niezmiernie lubię tutaj do państwa przyjeżdżać. Przez cały dzień jesteśmy bombardowani poezją w różnych kategoriach i dajemy się ponieść tym opowieściom, które słyszymy. To są różne wypowiedzi, różne recytacje, w zależności od tego, czy to mówią maluchy czy osoby starsze. Tegoroczny konkurs na Litwie sprawił mi ogromną radość. Raz, że było bardzo dużo uczestników, a poza tym jury miało naprawdę bardzo trudny wybór i bardzo dużo roboty, bo było bardzo dużo dobrych prezentacji, więc widać taką staranność, widać pochylenie się nad doborem repertuaru, widać też umiejętność pochylenia się nad poezją, która nie jest łatwą formą wypowiedzi — mówi Anna Kietlińska.

Zasady i komisja

W finałowym etapie udział wzięło 83 uczniów ze szkół polskich na Litwie. W przesłuchaniach udział wzięli uczestnicy w czterech grupach wiekowych: dzieci do lat 7, 8–12 lat, 13–15 lat i od lat 16. Zwycięzcy konkursu będą reprezentować Litwę na kolejnym — już międzynarodowym etapie konkursu, który odbędzie się w Białymstoku na początku grudnia.

Zgodnie z zasadami konkursu podczas oceniania recytacji komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, technikę i wyrazistość wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Przewodniczącą komisji była Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. W skład komisji weszli: Lila Kiejzik — reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie; Irena Litwinowicz — reżyserka i kierowniczka artystyczna Teatru Polskiego w Wilnie; prof. dr hab. Alicja Kisielewska — kulturoznawczyni, filmoznawczyni i medioznawczyni; Mateusz Tymura — animator kultury, reżyser i prezes Fundacji „Teatr Latarnia”.

— Cieszę się, że ten konkurs istnieje. Mówiąc szczerze, o poezji dzieci mówią wiele i coraz piękniej. Cieszy też to, że zwiększa się liczba chętnych, że konkurs recytatorski jest modny wśród ludzi młodych, że kochają poezję. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Uczestnicy bardzo dobrze dobierają repertuar – był Brzechwa, Tuwim, Ewa Szelburg Zarembina — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Lila Kiejzik.

Czytaj więcej: „Kresy” 2023 sfinalizowane. Wśród laureatów troje uczniów z polskich szkół na Litwie

Zwycięzcy konkursu

Wśród zwycięzców znaleźli się: Tomasz Suckiel z Gimnazjum w Ejszyszkach, który zajął trzecie miejsce, Ewelina Romejko z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, oraz Dominik Wolkanowski z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, którzy zdobyli drugie miejsce.

Najwyższe wyróżnienie przypadło Izabeli Učkuronytė z Gimnazjum w Ejszyszkach. Laureaci pierwszych trzech miejsc będą reprezentować Litwę podczas finałowych zmagań konkursowych w Białymstoku, które odbędą się w grudniu.