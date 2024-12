Święta Bożego Narodzenia i Sylwester to czas wzmożonych podróży

— Najpopularniejsze zimowe kierunki to Egipt, Teneryfa, Gran Kanaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj). Miłośnicy egzotycznych krajów święta i Sylwestra spędzą na Kubie czy w Wietnamie. Tradycyjnie wiele osób wybiera się w góry na narty — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Miglė Bielinytė, kierowniczka ds. komunikacji agencji turystycznej Novaturas.

Podróż zagraniczna w prezencie na Gwiazdkę

Jak informuje Žydrė Gavelienė, szefowa Litewskiej Izby Turystyki, popularności nabiera darowanie podróży w prezencie.

— Okres świąteczny jest jednym z najatrakcyjniejszych terminów podróży. W porównaniu z pierwszym tygodniem grudnia w terminie tym odnotowujemy czterokrotnie większy ruch turystyczny. Podróże jako prezent oraz zagraniczne wyjazdy z rodziną i przyjaciółmi na święta bożonarodzeniowe stają się coraz bardziej popularne — zapowiada Žydrė Gavelienė.

Ceny wczasów wzrosły

Niewątpliwie nie każdy lubi święta spędzać na gotowaniu, sprzątaniu i staniu w sklepowych kolejkach. Jak informuje nas Miglė Bielinytė, największy odsetek rezerwacji w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym stanowią Egipt i Hiszpania. Ceny wczasów all inclusive w tych miejscach w porównaniu z ub. rokiem wzrosły o 15 –20 proc., ale dla mieszkańców Litwy nie stanowi to przeszkody. Trzecie miejsce, gdzie turyści z Litwy chcą spędzić ciepłe Boże Narodzenie i Sylwestra to Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ze względu na krótki lot te kierunki są szczególnie popularne wśród osób podróżujących z dziećmi. Tymczasem osoby, które dobrze znoszą długie loty z przesiadkami wybierają kraje bardziej odległe, m.in., Meksyk, Karaiby, Kubę, Emiraty Arabskie, Tajlandię, Bali, Malediwy czy Wietnam.

Wizyty u Św. Mikołaja i święta w górach

W terminie zimowych podróży są ferie szkolne.

— Ostatnio nabierają popularności rodzinne wyjazdy do Laponii, do miasteczka Rovaniemi, które uchodzi za oficjalną siedzibę Świętego Mikołaja. Ponadto coraz więcej ludzi wyjeżdża na jarmarki bożonarodzeniowe do różnych miast Europy — informuje Miglė Bielinytė.

Tradycyjnie w okresie świątecznym popularnością cieszą się wyjazdy na narty.

— To przede wszystkim Austria, Włochy oraz Francja. Warto też pamiętać, że świąteczne wakacje trzeba planować zawczasu, nawet z półrocznym wyprzedzeniem. Wtedy oferty cenowe są bardziej atrakcyjne. Przed samymi świętami podróże będą o około 20 proc. droższe, a wybór atrakcyjnych miejsc mniejszy — zaznacza rozmówczyni.

Ceny podróży zależą od wielu czynników

Coraz częściej mieszkańcy Litwy planują podróże nawet 6 –12 miesięcy przed terminem wyjazdu.

— Wówczas mają szeroki wybór ofert. Niektórzy zaś czekają na oferty last minute. Ale wtedy większość hoteli jest zarezerwowana i trzeba wybierać z tego, co zostało — mówi Miglė Bielinytė.

Nie podaje jednak cen podróży.

— Ceny zależą od wielu czynników — terminu, kierunku, czasu trwania podróży, zakwaterowania, rodzaju wyżywienia w hotelach — wyjaśnia.

Podczas, gdy ktoś wybiera się w podróż na święta, wielu planuje już wakacje na lato 2025. W minionym sezonie letnim mieszkańcy Litwy najczęściej wybierali kurorty Turcji, Grecji, Cypru, Czarnogóry, Madery, Tunezji, Włoch i Hiszpanii. Jesienią wśród najbardziej popularnych kierunków był Egipt, Madera, Teneryfa, Gran Canaria czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Coraz więcej osób decyduje się na podróże do krajów egzotycznych. Są to m.in. Gambia, Republika Dominiki, Tajlandia (Bangkok i Phuket), Wietnam, Tanzania (Zanzibar), Indonezja (Bali), Meksyk, Kuba, Mauritius, Sri Lanka, Malediwy i Seszele.

Turystyka wraca do poziomu sprzed pandemii

Litewskie lotniska obsłużyły w 2023 r. ponad 6 mln pasażerów, o 12 proc. więcej niż w 2022 r. W 2022 r. obsłużono 5,35 mln, w 2021 — 2, 47 mln pasażerów. Odnotowano, że w ub. roku liczba lotów przekroczyła 53 tys. i wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z 2022 r.

„W ub. roku porty lotnicze Wilna, Kowna i Połągi obsłużyły prawie tyle pasażerów, co w okresie poprzedzającym pandemię koronowirusa. W 2019 r. obsłużono 6,5 mln pasażerów” — mówi Tomas Zitikis, dyrektor ds. rozwoju tras litewskich portów lotniczych. Największy ruch odnotowano w stołeczny porcie lotniczym — 4, 4 mln pasażerów, w Kownie było ich 1,3 mln, w Połądze 307 tys.

Ogółem porty lotnicze Litwy posiadają 95 połączeń międzynarodowych. Lotnisko w Wilnie oferuje 70 bezpośrednich lotów międzynarodowych.

Sylwestrowa podróż last minute

Jeszcze jest możliwość zarezerwowania autobusowej podróży sylwestrowej. Novatur oferuje powitanie Nowego Roku w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Rydze, Tallinie, Berlinie czy Wiedniu. Sylwester w parku wodnym Suntago w Warszawie będzie kosztować od 160 euro od osoby, zabawa noworoczna w Wiedniu około 237 euro od osoby. W sylwestrowej ofercie jest też powitanie nowego roku na statku na Morzu Bałtyckim.

