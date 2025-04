„Aby zakwalifikować się do wsparcia renowacji mieszkań, osoby otrzymujące rekompensatę za ogrzewanie muszą być zaangażowane w rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w kwestii renowacji budynku wielomieszkaniowego i muszą go zatwierdzić” — mówi Aušra Bartkevičienė, kierowniczka Wydziału projektów modernizacji budynków wielomieszkaniowych w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

Według Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, liczba mieszkańców korzystających ze 100 proc. rekompensaty kredytu remontowego rośnie z każdym rokiem. W 2023 roku liczba beneficjentów wzrosła o około 37 proc. (z 14 400 do 19 700 osób) w porównaniu do 2022 r., a w 2024 r. z 19 700 do 19 900 osób w porównaniu do 2023 r. Roczna alokacja z budżetu państwa na tę pomoc społeczną wynosi około 223,3 mln euro.

Stała stawka za metr kwadratowy

Metody zapewnienia wsparcia państwa dla pozostałej ludności są podzielone na dotację i stałą stawkę. Zgodnie z warunkami naboru na renowację budynków wielomieszkaniowych obowiązującymi do 1 października, stosowany jest model stałej stawki, obliczany poprzez pomnożenie stałej stawki przez powierzchnię użytkową budynku przeznaczonego do renowacji. Pod uwagę brana jest również klasa efektywności energetycznej budynku, którą chce się osiągnąć.

Stała opłata składa się z opłaty za usługę, która obejmuje przygotowanie projektu, administrację, konserwację oraz opłatę za środki oszczędności energii i ulepszenia. „Nawet jeśli usługi są kupowane po niższej cenie niż wynika to z cennika, pełna suma jest nadal dostępna dla mieszkańców. Oszczędności można wykorzystać na spłatę kredytu” — mówi Bartkevičienė.

Wsparcie jest przyznawane po spełnieniu warunków naboru

Zgodnie z warunkami obecnie aktywnego naboru wniosków, państwo sfinansuje projekt renowacji, jeśli budynek mieszkalny osiągnął klasę charakterystyki energetycznej co najmniej B, a renowacja przyniosła co najmniej 40 proc. oszczędności kosztów energii cieplnej.

W przypadku wszystkich mieszkańców modernizujących swoje bloki mieszkalne państwo zwraca do 100 proc. kosztów przygotowania projektu, administracji, utrzymania budowy, testów szczelności (przeprowadzanych po zakończeniu prac budowlanych) oraz opracowania rozwiązań technicznych.

Mieszkańcy korzystają również z preferencyjnych warunków zaciągania pożyczek na pokrycie kosztów renowacji. Oprocentowanie wynosi 3 proc. rocznie przez pierwsze 5 lat i nie ma żadnych opłat. Ponadto mieszkańcy mogą spłacić pożyczkę lub jej część wcześniej niż w terminie określonym w umowie lub dopiero po zakończeniu wszystkich prac i otrzymaniu wsparcia publicznego.

Więcej informacji na temat warunków nowego naboru: https://apva.lrv.lt/lt/

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności można szczegółowo zapoznać się z renowacją w interaktywnym przewodniku po renowacji dla właścicieli mieszkań na stronie modernizuok.apva.lt lub skonsultować się telefonicznie +370 614 99699.

Projekt „Promowanie renowacji budynków wielorodzinnych” jest finansowany z Funduszu Spójności.

Ieva Vidūnaitė

