Ryszard Rynkowski wraca do Wilna – koncert roku już w listopadzie!

Kwintesencja wspaniałej muzyki, wpadających w ucho, ale głębokich tekstów i niezwykłego kontaktu z widzem – to nikt inny, tylko legenda polskiej sceny Ryszard Rynkowski. Zakochany w Wilnie i uwielbiany przez wileńską publiczność piosenkarz w listopadzie wystąpi tutaj z widowiskiem nieprzypadkowo już teraz określanym jako koncert roku. „Wielki powrót” Ryszarda Rynkowskiego – 16 listopada o godzinie 18 w sali koncertowej Compensa.



Pełne nostalgii i mądrości życiowej „Wypijmy za błędy”, „Życie jest nowelą”, zarażające energią „Dziewczyny lubią brąz” czy „Jedzie pociąg z daleka” – te piosenki publiczność w Polsce i na świecie zna na pamięć. Wielbiciele podziwiają głęboki głos artysty i jego charyzmę, a każdy koncert jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Nie inaczej ma być i tym razem.

Organizatorem koncertu jest agencja artystyczna „Polskie imprezy na Litwie”.

„Cieszymy się, że możemy zorganizować na Litwie koncert gwiazdy tego formatu co Ryszard Rynkowski. Wiem, że to nazwisko zawsze przyciąga tłumy wileńskich widzów. Tym razem również nie poczują się zawiedzeni – wykonawca ze swoją ekipą zaprezentuje wspaniałe show świateł, dźwięku i oczywiście dobrze znanych i lubianych przebojów. Nie zabraknie też nowych piosenek” – zapowiada dyrektor agencji Paweł Żemojcin.

Wilno zajmuje szczególne miejsce w sercu Ryszarda Rynkowskiego – ma tutaj rodzinę. Po raz pierwszy koncertował w tym mieście z zespołem „Vox” blisko trzydzieści lat temu. Potem były koncerty zorganizowane przez Radio Znad Wilii, a w roku 2010 artysta zagrał w Domu Kultury Polskiej koncert charytatywny, dochód z którego przeznaczył na renowację nagrobka gitarzysty Marka Sokołowskiego na wileńskiej Rossie.

„Tutaj, na Wileńszczyźnie jest szczególnie ważne docenianie tego, kim się jest i dbanie o to, co cenne, o własną tożsamość” – mówił muzyk w wywiadach.

„Człowiek mimo swojej próżności sprzedaje kawałek siebie, licząc, że ten kawałek jest coś wart. Publiczność jest odpowiedzią” – powiedział kiedyś Ryszard Rynkowski. W miłość publiczności do tego artysty nie wypada wątpić – świadczą o niej liczne nagrody na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, złote i platynowe płyty, które regularnie uzupełniają jego dorobek artystyczny. Listopadowy koncert w Wilnie bez wątpienia będzie wzruszającym i pełnym wspaniałych muzycznych doznań spotkaniem.

„Wielki powrót” Ryszarda Rynkowskiego 16 listopada o godzinie 18 w Sali Compensa. Bilety do nabycia w Bilietai.lt.

