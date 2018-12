„Historiada” – nowa propozycja dla uczniów polskich szkół

Uczniowie szkół Wilna i Wileńszczyzny mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Polski i stosunków polsko-litewskich w „Historiadzie” – pierwszym turnieju wiedzy historycznej zorganizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W Domu Kultury Polskiej spotkało się 6 drużyn, reprezentujących: Gimnazjum im. Jana Pawła II, Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Gimnazjum w Trokach. Najlepszy spośród 30 uczestników okazał się Emil Kleczkowski z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Drugie i trzecie miejsce zajęły uczennice Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach: Agnieszka Kowalewska i Paulina Mackiewicz.

Uczestnicy musieli w trakcie trzech rund odpowiadać na pytania dotyczące różnych okresów i wątków polsko-litewskich, obejmujących okres od średniowiecza aż do odzyskania niepodległości. Pytanie nie były łatwe, tym bardziej więc ma powody do radości zwycięzca konkursu, Emil Kleczkowski z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

– Przed konkursem otrzymaliśmy lektury. Były to książki Wojciecha Roszkowskiego oraz Jerzego Topolski dotyczące historii Polski. Uważam, że poziom konkursu był wysoki. Pytania mogły być trudne, zwłaszcza dla osób, które nie przeczytały książek. Jeśli ktoś to zrobił, pytania nie były zbyt trudne – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” zwycięzca konkursu. Jak dodaje, historia jest jednym z jego hobby i chce nadal pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie, ale nie zamierza podejmować studiów historycznych.

Konkurs odbywał się w formie teleturnieju, a na widowni swoim drużynom kibicowali koledzy i nauczyciele. Jak podkreślili prowadzący turniej, redaktor „Wilnoteki” – Walenty Wojniłło i dziennikarz oraz historyk – Piotr Dmitrowicz, najważniejsza była dobra zabawa, choć stresu również nie brakowało, zwłaszcza, że zmagania trwały trzy godziny.

– Chcieliśmy zaprezentować nieco inną, nową formę upowszechniania wiedzy o historii Polski. „Historiada”, która odbywa się po raz pierwszy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie jest taką formą, która sprawdzian wiedzy łączy z ciekawą formą. Dodatkowo czas spędzony na konkursie uatrakcyjnia występ zespołu Black Biceps, który jest bardzo popularny wśród młodych Polaków na Litwie. Mam nadzieję, że to wszystko sprawi, że historia Polski stanie się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjna – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Lilija Gajewska, wicedyrektor i nauczycielka historii w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, nie ma wątpliwości, że nowy turniej wiedzy jest dobrym sposobem na promocję historii Polski. Do konkursu przygotowywała uczniów razem z Ksenią Osipowicz, także nauczycielką historii. Uczniowie potraktowali przygotowania konkursowe bardzo poważnie i pewnie dlatego szkoła wypadła w turnieju bardzo dobrze. Jeżeli organizatorzy przewidzieliby kategorię zespołową, nagroda prawdopodobnie trafiłaby właśnie do tego gimnazjum.

– Ten konkurs wiązał się z dużym stresem. Pytania, zwłaszcza te z XX w., nie były łatwe, nie dla wszystkich także było łatwe odpowiadanie przed kamerami i widownią. Ale po tym konkursie nasi uczniowie wrócili przekonani, że na każde, nawet najtrudniejsze pytanie, można odpowiedzieć, po prostu warto się uczyć – przekonuje Gajewska.

­– Siedziałam na widowni razem uczniami i nieraz miałam okazję usłyszeć, jak są pełni podziwu dla odpowiedzi koleżanek. Mówili, że oni również chcieliby spróbować. Dodatkowa motywacja przyszła w chwili wręczania nagród. Organizatorzy zadbali o to, by były naprawdę bardzo atrakcyjne. Na pewno w przyszłym roku również weźmiemy udział w konkursie i do nauki historii Polski będzie jeszcze więcej chętnych – podkreśla nauczycielka.

Konkursowi towarzyszyła również wystawa prezentująca sylwetki wybitnych Polaków: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Domeyki, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Henryka Arctowskiego, Karola Bohdanowicza, Ernesta Malinowskiego, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Witolda Zglenickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Rudolfa Modrzejewskiego, św. Urszuli Ledóchowskiej, Olgi Boznańskiej, Eugenii Kierbedź, Marceliny Sembrich-Kochańskiej oraz polskich badaczy Syberii – Benedykta Dybowskiego, Jana Czerskiego, Aleksandra Czekanowskiego, Bronisława Piłsudskiego, Edwarda Piekarskiego i Wacława Sieroszewskiego.

Oba projekty Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – turniej „Historiada” i wystawa „Polskie drogi do niepodległości” – są współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą, realizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Fot. Marian Paluszkiewicz