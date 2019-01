Wydział Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego prawdopodobnie jest jednym z najjaskrawszych Wydziałów, których działalność obejmuje całe życie człowieka i dostarcza wielu emocji w codziennej pracy: tutaj szczęśliwi rodzice rejestrują narodziny noworodka, afirmują miłość, gdy uśmiechnięci nowożeńcy przekraczają próg Wydziału, tu znajdują miejsce i smutek, i powaga, gdy rejestruję się mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy opuścili świat.

Na początku nowego roku kalendarzowego styczeń jest najlepszym czasem do przeglądu statystyk z poprzedniego roku 2018 i uwydatnienia tendencji demograficznych w rejonie.

Rejestracja narodzin

W ubiegłym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego sporządzono 916 aktów urodzenia: 441 dla dziewcząt i 475 dla chłopców. Z nich 101 aktów urodzenia sporządzono dla dzieci urodzonych za granicą. 38 aktów urodzenia sporządzono dla dorosłych obywateli Republiki Litewskiej. Największą liczbę noworodków (103) zarejestrowano latem – w lipcu, a sierpień ustąpił tylko o jedno miejsce i osiągnął 93 noworodki. W drugim miesiącu letnim zapisano również największą liczbę bliźniąt (3), a całkowita liczba bliźniąt, które ujrzały świat w naszym rejonie w 2018 roku – 11 par. W 2018 r. najmłodsza matka miała 16 lat, a najmłodszy ojciec – 18 lat. Najstarsza matka miała 45 lat, najstarszy ojciec – 52 lata.

Zwracamy uwagę, że dane dotyczące urodzeń nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji w rejonie wileńskim, ponieważ Samorząd Rejonu Wileńskiego na swoim terytorium nie ma izby porodowej, a rodzice mogą dowolnie wybrać miejsce urodzenia dziecka w dowolnym dziale rejestracji cywilnej, dlatego często mieszkańcy rejonu wileńskiego wybierają miejsce urodzenia według szpitala położniczego, a nie według zadeklarowanego miejsca zamieszkania.

*Według wstępnych statystyk litewskiego Departamentu Statystyki ze stycznia 2019 r. w rejonie wileńskim w roku 2018 faktycznie urodziło się 998 dzieci.

Różnorodność imion i pomysłowość rodziców

W ubiegłym roku najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom byli: Dominik, Dominykas, Daniel (-ius), Aleksander (-as), Lukas, Nikita, Edwin (-as), Gabriel, Gabrielius, Jakub, Jokūbas, Mark (-as), Oskaras, Artiom, Tomas (-aš).

W 2018 roku narodzone dziewczynki najczęściej nazywano imieniem Emilija – to imię dziewczynkom nadawano 25 razy. 10 razy nazwano imionami Paula, Paulina. Najczęściej wybierano imiona Wiktoria, Kornelia, Amelia, Oliwia, Gabija, Karolina, Emma, Arina, Kamila, Kaja, Maja, Mia, Liepa ir Lėja.

Tradycyjnie noworodkom nadawano rzadsze imiona. Zarejestrowano 21 rzadsze imię, w tym Girius, Gretė, Lorena, Mariam, Nedas, Odilla Odilė, Normantas, Timas, Unė, Tauras, Ūla, Vsevolod, Vytė, Unė, Eidenas, Daironas, Bianka, Aurora, Haris, Kornel,

Nadal dominują imiona z dawnych czasów: Uršula, Anfisa, Beata, Jelizaveta, Ksenija, Monika. Chłopięce: Vincas, Vilius, Renat, Bogdan, Andžej, Giedrius, Gintautas, Linas, Jakub, Ignat, Jaroslav, Kostas, Mindaugas, Andžej, Jan, Jonas.

Noworodki były radowane ekskluzywnymi prezentami

Rok 2018 był szczególnym rokiem dla Litwy i jej mieszkańców – w całym kraju obchodzono 100. rocznicę odrodzenia Państwa Litewskiego. Aby podkreślić, w jakim wyjątkowym czasie dla Litwie urodziły się dzieci, wszystkim dzieciom urodzonym w 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego dawał w darze ręczniczki i autorskie kartki z życzeniami, specjalnie na tę okazję przygotowane przez specjalistkę Dziennego Centrum Niepełnosprawnych w Niemenczynie Tatianę Kierul z podpisem mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, które nawet po upływie długiego okresu czasu, dzieciom i ich rodzicom będą przypominały, w jak ważnym i szczególnym dla Litwy okresie one się urodziły. 722 noworodkom wręczono te wyjątkowe prezenty.

Na noworodki urodzone w roku jubileuszowym w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego czekały również inne ciepłe prezenty. W 2018 r. z okazji 100. rocznicy państwowości Litwy, mieszkańcy rejonu wileńskiego wzięli udział w znaczącej akcji „Litwie 100 – Witaj, maluchu”, podczas której wszyscy mieszkańcy Litwy zostali zaproszeni do przyłączenia się i robienia na drutach skarpetek w kolorach flagi państwowej najmniejszym mieszkańcom Litwy, urodzonym w 2018 r. Aby pozdrowić dzieci urodzone w tym roku i pozostawić im ciepłe wspomnienia, w sumie zostały zrobione 54 pary skarpet.

Rośnie liczba małżeństw

Może jednak najbardziej miłe wydarzenia w Wydziale – tworzenie nowych rodzin. W 2018 r. zarejestrowano 368 małżeństw, czyli o 14 małżeństw więcej niż w 2017 r. 213 małżeństwa zostały zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. W 46 przypadkach nowożeńcy wybrali rejestrację w innych wybranych miejscach. Nowożeńcy wymieniali obrączki głównie w hotelu „Vilnius Grand Resort”, zagrodzie „Svajonių fabrikas” w wiosce Kojrany, parku Europy, zagrodzie „Karklėnai”.

Coraz częściej nowożeńcy na ceremonię zaślubin wybierają różne obce kraje. W r. 2018 w krajach zagranicznych na ewidencję wciągnięto 57 małżeństw, a 94 pary przysięgły wieczną miłość w kościołach.

Najmłodsza narzeczona miała 16 lat, a najmłodszy narzeczony – 18 lat. To, że wiek dla miłości nie jest ważny, potwierdzają również śluby starszych małżeństw. Najstarszy mężczyzna, który wyrzekł sakramentalne „tak” miał 78 lat, najstarsza kobieta – 72 lata

Niektórzy świętowali początek wspólnego życia, inni się rozwodzili. Można jednak przyjąć z zadowoleniem liczbę rozwodzących się par. W ubiegłym roku w rejonie wileńskim zarejestrowano 172 rozwody, a to o 29 rozwodów mniej niż w 2017 roku, i nawet o 72 mniej niż w roku 2016. Jest zauważalna tendencja rozwodu u osób, których małżeństwo trwało przez 1-5 lat.

Za liczbami podsumowań kryją się również straty

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje nie tylko radosne dane, ale także bolesne straty. W 2018 r. zarejestrowano 1007 aktów zgonu. Sporządzono 16 aktów zgonów osób zmarłych za granicą. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano chwiejną tendencję, ponieważ w 2017 roku liczba aktów zgonów wynosiła 819, a w 2016 r. ta liczba była wyższa niż przed rokiem i stanowiła 1063 zapisy aktów śmierci.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza i zachęca do korzystania z usług Urzędu Stanu Cywilnego – do zarejestrowania swojego małżeństwa lub innych aktów stanu cywilnego.

Foto 1: Według wstępnych statystyk litewskiego Departamentu Statystyki ze stycznia 2019 r. w rejonie wileńskim w roku 2018 faktycznie urodziło się 998 dzieci

Foto 2:

Foto. vrsa.lt