Środowisko i oceany – czy takie stanowisko w KE odpowiada Litwie?

W nowej Komisji Europejskiej Virginijus Sinkevičius ma zostać komisarzem, w którego kwestii pozostanie środowisko i oceany. Czy takie stanowisko spełnia oczekiwania Litwy? Nie ma na ten temat zgody.



Prezydent Gitanas Nausėda przychylnie ocenił decyzję zaproponowania przedstawicielowi Litwy stanowiska eurokomisarza odpowiedzialnego za środowisko.

„Kandydatowi Litwy zaproponowano jedną z priorytetowych sfer działalności nowej Komisji Europejskiej. Młodemu politykowi okazano w ten sposób wielkie zaufanie, którego trzeba będzie nie zawieść“ – podkreślił prezydent.

Z wyboru zadowolony jest również premier Saulius Skvernelis. „Cieszę się, że Virginijusowi Sinkevičiusowi zostało zaproponowane rzeczywiście ważne i znaczące stanowisko. Jak wiadomo, wśród priorytetów Komisji Europejskiej na najbliższe 5 lat są zmiany klimatyczne oraz cyfryzacja. Oczywiste jest więc, że stanowisko komisarza ds. środowiska w obecnej sytuacji staje się jednym z najważniejszych. O ile mi wiadomo, w kuluarach długo mówiono o tym, że stanowisko komisarza ds. środowiska chciałaby otrzymać Francja. To kolejny dowód, jak wielkie ma on znaczenie“ – skomentował w rozmowie z mediami premier.

Nie brakuje również głosów krytycznych odnośnie proponowanej Litwie pozycji w przyszłej Komisji Europejskiej. Krytycy podkreślają przede wszystkim, że Sinkevičius będzie miał niewielki wpływ na jej prace, ponieważ Unia Europejska nie ma wielkich uprawnień w powierzonych mu kwestiach. To, na ile jego głos będzie słyszalny, zależeć ma również od tego, na ile europejscy „zieloni” uznają go za przedstawiciela swojej siły politycznej.

Warto natomiast podkreślić, że litewski kandydat, jeśli kolegium zostanie zatwierdzone, będzie najmłodszym eurokomisarzem w historii Unii Europejskiej.

„Virginijus Sinkevičius ma 28 lat. Świadczy to o tym, że Europa jest przygotowana na przekazanie odpowiedzialności młodemu pokoleniu. Będzie odpowiedzialny za nasze środowisko i oceany” – powiedziała podczas konferencji prasowej w Brukseli Ursula von der Leyen.

W skład nowego kolegium wejdzie ośmiu wiceprzewodniczących, wśród nich Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za główne priorytety określone w wytycznych politycznych. Trzech wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem. Frans Timmermans (Holandia) będzie koordynował prace nad Europejskim Zielonym Ładem. Będzie również zarządzał polityką na rzecz klimatu przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu. Margrethe Vestager (Dania) będzie koordynować cały program działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej”. Będzie również pełnić funkcję komisarza do spraw konkurencji przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Valdis Dombrovskis (Łotwa) będzie koordynował działania w zakresie gospodarki, która służy ludziom. Będzie również sprawować funkcję komisarza ds. usług finansowych przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych.

Pozostałych pięcioro wiceprzewodniczących to:

Josep Borrell (Hiszpania, Silniejsza pozycja Europy na świecie), Věra Jourová (Czechy, Wartości i przejrzystość), Margaritis Schinas (Grecja, Ochrona naszego europejskiego stylu życia), Maroš Šefčovič (Słowacja, Stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie), Dubravka Šuica (Chorwacja, Demokracja i demografia).

Pozostali kandydaci na komisarzy: Johannes Hahn (Austria, Budżet i administracja), Didier Reynders (Belgia, Wymiar sprawiedliwości), Mariya Gabriel (Bułgaria, Innowacje i młodzież), Stella Kyriakides (Cypr, Zdrowie), Kadri Simson (Estonia, Energia), Jutta Urpilainen (Finlandia, Partnerstwa międzynarodowe), Sylvie Goulard (Francja, Rynek wewnętrzny), László Trócsányi (Węgry, Sąsiedztwo i rozszerzenie), Phil Hogan (Irlandia, Handel), Paolo Gentiloni (Włochy, Gospodarka), Nicolas Schmit (Luksemburg, Miejsca pracy), Helena Dalli (Malta, Równość), Janusz Wojciechowski (Polska, Rolnictwo), Elisa Ferreira (Portugalia, Spójność i reformy), Rovana Plumb (Rumunia, Transport), Janez Lenarčič (Słowenia, Zarządzanie kryzysowe), Ylva Johansson (Szwecja, Sprawy wewnętrzne).

Nowy skład kolegium komisarzy będzie jeszcze poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę 1 listopada. W Komisji Europejskiej Litwę reprezentuje obecnie socjaldemokrata Vytenis Povilas Andriukaitis, który jest komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. W poprzednich kadencjach reprezentantami Litwy w kolegium byli Dalia Grybauskaitė oraz Algirdas Šemeta.

