Konkurs „Sprzedaj szkołę” sfinalizowany

Konkurs wiedzy ekonomiczno-przedsiębiorczej „Sprzedaj szkołę 2019” odbył się 16 października w Domu Kultury Polskiej. Z najwyższą liczbą punktów na pierwszym miejscu uplasował się zespół TVB z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, drugą i trzecią lokatę zdobyły odpowiednio drużyny „Bractwo Mamony” i „Alium” – obie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Do udziału w konkursie w tym roku zgłosiła się rekordowa ilość drużyn – 28. Organizatorem konkursu jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Atrakcyjne nagrody zostały ufundowane przez Senat RP, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ambasadę RP w Wilnie.

– W tym roku liczba uczestników konkursu podwoiła się, co nas bardzo cieszy. My, jako przedsiębiorcy Wileńszczyzny, chcielibyśmy dać uczniom to, czego sami w swoim czasie w szkole nie otrzymaliśmy, a co byłoby dla nas ważne. Potrzeba było lat, żeby ten brak nadrobić, dzisiaj natomiast uczniowie dostają próbkę konkretnych umiejętności, odpowiadają praktycznie na pytania: jak tworzyć zespoły? Jak nimi zarządzać? Jak tworzyć produkt? W naszym przypadku takim produktem jest film. Tym filmem promują swoją szkołę, starają się, by film był atrakcyjny, by sędziowie dobrze go ocenili. Uczą się funkcjonowania w mediach, autoprezentacji, liderowania, co jest, moim zdaniem, bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Zwracając się do młodzieży zgromadzonej na sali, Andrzej Łuksza pogratulował wszystkim pomysłów i zaprezentował tegoroczny konkurs w liczbach.

– Mamy dziś 28 drużyn z 19 szkół z rejonu wileńskiego, solecznickiego, miasta Wilna. Nasze filmiki obejrzano już 68 137 razy – to są naprawdę kosmiczne cyfry! Filmiki otrzymały 7 159 polubień, a na finale mamy 400 osób! – mówił prezes „Korony”.

Podczas przygotowań do konkursu 4-osobowe drużyny miały do odrobienia pracę domową: zrealizowanie krótkiego filmu konkursowego (do 2 min. 30 s) pod hasłem #sprzedajszkołę!, promującego swoje gimnazjum lub szkołę podstawową. Kilka dni przed konkursem wszystkie filmiki zostały zamieszczone na YouTubie, na stronie Korony.

W II etapie konkursu uczniowie wzięli udział w quizie wiedzy ekonomiczno-przedsiębiorczej, podczas którego odpowiadali na pytania otwarte i zagadki.

– Sądzę, że udział w takim konkursie daje więcej niż tradycyjna lekcja. Uczniowie mogą realizować własne pomysły, wykazać się kreatywnością i intelektem, swoim ogólnym rozeznaniem, również w dziedzinie przedsiębiorczości – mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Karpicz, instruktorka drużyny TVB z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

Fot. Marian Paluszkiewicz