Od 1 stycznia 2020 roku emerytury wzrosną o 33,5 euro

Gabinet ministrów przedstawił Sejmowi poprawiony projekt budżetu państwa na przyszły rok. Przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis twierdzi, że środki na wzrost emerytur o 33,5 euro są przewidziane już od stycznia 2020 roku, ale 3,5 euro zostanie wypłacone dopiero w lipcu. Świadczenia na dzieci mają wzrosnąć z 50 do 60 euro dopiero od lipca.

– Chcę uspokoić wszystkich emerytów, sejm zgadza się z propozycją prezydenta żeby od 1 stycznia 2020 roku emerytury wzrosły o 33,5 euro, a nie o 30 euro. Czyli od stycznia średnia emerytura na Litwie dla osób w wieku emerytalnym po indeksowaniu wzrośnie o 8,11 proc. – do 374 euro, natomiast średnia emerytura z wymaganym stażem pracy wyniesie 395 euro. To znaczy, że od stycznia na konto emeryci dostaną o 30 euro więcej, a te 3,5 euro prawdopodobnie zostaną przelane na konto trochę później. Pieniądze są, ale są też trudności techniczne, które być może nie pozwolą od razu oddać obiecane 33,5 euro. To znaczy, że jeżeli w lipcu zostanie przelany dług na konto, to emeryt otrzyma od razu za te miesiące 21 euro – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis.

W 2020 roku zdrożeje mocny alkohol, benzyna, olej napędowy, nadal jednak będzie obowiązywała ulga na oleje opałowe. Akcyza na olej napędowy dla rolników wzrośnie o nieco ponad 7 proc. Akcyza na olej napędowy dla rolników od stycznia wzrośnie o 7.2 proc. czyli od 56 do 60 euro za 1 000 litrów, chociaż prezydent proponował wprowadzenie podwyżki do 146 euro, a rząd do 81 euro.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zmniejszenie o 15 proc. norm oleju napędowego przeznaczonego dla rolników, jeżeli akcyza zostanie zwiększona symbolicznie.

Standardowa taryfa akcyzy na benzynę bezołowiową wzrośnie o 7,3 proc. – z 434,43 do 466 euro za 1 000 litrów, na olej gazowy – 7,2 proc. od 347 do 372 euro za 1 000 litrów. Z powodu tej podwyżki litr benzyny zdrożałby o 4 centy.

Akcyza na mocny alkohol etylowy wzrośnie o 10,5 proc. – z 1 832 do 2 025 euro za hektolitr. Pół litra mocnego trunku zdrożeje z tego powodu średnio o 0,45 euro.

Dzięki wzrostowi akcyz rządzący spodziewają się pozyskać do budżetu dodatkowo około 40 mln euro.

– Nie wszystkie propozycje dotyczące podatków zaproponowanych przez prezydenta zostały zaakceptowane. Gdybyśmy zmniejszyli ulgi na paliwo dla rolników ich, już teraz, zła sytuacja, jeszcze bardziej pogorszyłaby się. Rolnicy mówią, że już trzy lata z rzędu pracują bez żadnych zysków. Mimo tego, że niektóre propozycje dotyczące podatków zaproponowanych przez prezydenta nie zostały zaakceptowane, pieniądze na wzrost emerytur od stycznia o 33,5 euro mamy – zapewnia Ramūnas Karbauskis.

Według poprawionego projektu budżetu państwa na przyszły rok świadczenia na dzieci mają wzrosnąć z 50 do 60 euro dopiero od lipca. Rząd postanowił również nie brać pod uwagę propozycji Sejmu, aby zwiększyć świadczenia na dzieci do 70 euro.

Przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski powiedział, że trudno jest zwiększyć świadczenia na dziecko z powodu postawy konserwatystów wobec podatku bankowego omawianego w Sejmie.

„Jest to wynik destrukcyjnych działań konserwatystów i innych polityków, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu podatku bankowego. Mało prawdopodobne, że ten podatek zostanie wprowadzony przed uchwaleniem budżetu” – powiedział Tomaszewski.

Jak zapewniają rządzący przyszłoroczny budżet jest realistyczny, zrównoważony, zachęcający do bardziej efektywnego wykorzystania środków i skierowany na zmniejszanie skali ubóstwa. Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada, że dochody państwa wzrosną o 9 proc. (956 mln euro) do 11,545 mld euro, Sodry – o 9,1 proc. (407 mln euro) do 4,862 mld euro, Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowia (PSDF) – o 11,7 proc. (241 mln euro) do 2,301 mld euro, samorządów – o 11,9 proc. (350 mln euro) do 3,299 mld euro.

Wzrosną też wydatki państwa – o 8 proc. (940 mln euro) do 12,646 mld euro, Sodry – o 11,7 proc. (472 mln euro) do 4,515 mld euro, PSDF – o 7,4 proc. (145 mln euro) do 2,1 mld euro, samorządów – o 11,6 proc. (339 mln euro) do 3,268 mld euro.