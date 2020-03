Dar Fundacji Lotto na rzecz dziecięcego działu hospicjum w Wilnie

Fundacja Lotto im. H. Konopackiej przekazała Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Volkswagena Caddy na rzecz Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. 2 marca auto trafiło do Wilna. Kluczyki do samochodu zostały symbolicznie przekazane s. Michaeli Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, założycielce i dyrektorce hospicjum.

Zapowiedź przekazania daru padła z ust prezesa Fundacji „PPnW”, Mikołaja Falkowskiego, w połowie lutego, podczas uroczystości otwarcia Działu Dziecięcego Hospicjum. Realizacja obietnicy była kwestią kilku tygodni.

„Wszystkie decyzje korporacyjne w Totalizatorze i Fundacji Lotto udało nam się uzyskać w ciągu dosłownie kilku tygodni. Dwa tygodnie temu, podczas otwarcia dziecięcego hospicjum, już wiedzieliśmy, że na przełomie lutego i marca będziemy mogli tym autem przyjechać do Wilna i przekazać go symbolicznie siostrze Michaeli do dalszego użytkowania. Cieszymy się, że mamy takiego darczyńcę, instytucję partnerską, która szybko i konstruktywnie zareagowała na tego typu prośbę” – powiedział dziennikarzom Mikołaj Falkowski.

Zadaniem Fundacji Lotto jest pomoc ludziom w podnoszeniu jakości ich życia, a także wspieranie projektów społecznych. W głębokim przekonaniu władz Fundacji Lotto, wsparcie dla hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak jest działaniem wypełniającym ich misję.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” udziela nieustającego wsparcia Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Jest to współpraca w wielu różnych aspektach budżetowych: bieżącego utrzymania zespołu, wsparcia w zakresie zakupu sprzętu, medycznych instrumentów potrzebnych do prowadzenia hospicjum. Fundacja przyczyniła się też do wyposażenia dziecięcego hospicjum, które zostało oficjalnie otwarte 15 lutego br. Nowy ośrodek jest częścią hospicjum im. błogosławionego ks. Michała Sopoćki.

Siostra Michaela Rak, która przed ośmiu laty, mając kilka złotych, uruchomiła w Wilnie pierwsze na Litwie hospicjum i zbudowała dziecięcy dział placówki, mówi o kolejnych wyzwaniach. To zatrudnienie nowego personelu, lekarzy, przeprowadzenie serii szkoleń i zdobywanie pieniędzy na codzienną działalność.

Wileńskie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki powstało w 2012 r. Jest pierwszym i jedynym hospicjum na Litwie. Przyjęło już ponad 4 tys. osób. Placówka dla dorosłych ma 14 łóżek. Działa też hospicjum domowe, które czasami obsługuje nawet 60 osób.