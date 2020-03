Koronawirus atakuje brodaczy!

Być może jest to mój ostatni komentarz z takim zdjęciem. Bo chyba będę musiał zgolić… brodę. Panika wokół koronawirusa zatoczyła już tak absurdalnie szerokie kręgi, że na szczęście można się śmiać do rozpuku przed czym, co poniektórzy „badacze” sugerują.

Otóż Amerykanie (a – ba – Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób) ostrzegają, że mężczyźni noszący brodę mogą być bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem niż inni ludzie!

Przygotowali nawet specjalną grafikę-instrukcję.

Na obrazku (jak dla przewodnika dla myśliwych) jest 36 typów zarostów męskich, w tym 13 „wzorowych” – najczęściej „obrzezańców” z wąsami.

Tak więc okazuje się, że brodacze są w dużo większym stopniu narażeni na zakażenie koronawirusem, bo… Niektóre rodzaje zarostu mogą zmniejszać skuteczność (przyleganie do twarzy) noszonych na twarzy maseczek z filtrem

Tymczasem nasi politycy też pouczają. Premier Saulius Skvernelis, na zarzut dziennikarzy, że brakuje skoncentrowanych płynów dezynfekujących, odpowiedział, że po prostu należy częściej myć ręce. Choćby najzwyklejszym mydłem, jak on to i sam robi.