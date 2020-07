Brakuje Ci podróży, przygód i piękna natury? Chcesz odkryć nieznane zakątki rejonu wileńskiego i jego wiraże historyczne i kulturowe? A może w weekend jesteś spragniony, by uciec od codziennych trosk i spędzić aktywnie wolny czas z rodziną lub przyjaciółmi? W takim razie zapraszamy na wycieczki turystyczne po przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie rejonu wileńskiego!



Zbliża się ciepły weekend, więc dzielimy się rekomendacjami na jednodniowe wycieczki i tym razem zapraszamy do odkrywania szlaków turystycznych i atrakcyjnych miejsc zachodniej części rejonu wileńskiego.

Interaktywna ścieżka poznawcza Szyłam nie pozwoli na nudę nawet najmniejszym podróżnikom



Od tego miejsca proponujemy rozpocząć swoją trasę turystyczną. Filiżanka kawy i pyszna kanapka z obserwacją promieni słońca przenikających przez drzewa podczas wspinaczki na jedno z zabytków dziedzictwa kulturowego Szlaku Poznawczego Szyłan – Kopiec Nowej Rapy – to, po pokonaniu pół 6-kilometrowego szlaku poznawczego, idealny początek dnia.

Projekt Parku Regionalnego Wilii, wypełniony cudownym krajobrazem, ciekawymi i interaktywnymi rozwiązaniami, znajduje się w gminie Zujuny, zaledwie 15 km od Wilna. Szlak poznawczy Szyłan zapozna z wyjątkową wioską Szyłany i jej zalesionymi okolicami. Okolica zaskoczy różnorodnością krajobrazów – od starożytnej wioski etniczno-kulturalnej Szyłany i zalesionych wzgórz po zapierające dech w piersiach panoramy Doliny Wilii i największego bagna parku. Po drodze czekają na Państwa magiczne źródła, mitologiczne kamienie „Trzech Braci” w Wilii, kopiec Nowej Rapy ze starożytnym osiedlem u podnóża, bagno litewskich orchidei, stare lasy iglaste na zboczach rzeki Wilii, panorama Rezerwatu Krajobrazowego Świliszki… I jeszcze więcej.

Podróż najlepiej rozpocząć od placu kościelnego w Szyłanach lub od parkingu obok kopca Nowa Rapa (Naujoji Rėva). Tutaj, pozostawiając samochody, można podróżować pieszo szlakiem o długości około 6 km. W pierwszej jej części do kopca Nowa Rapa zwiedzający będą zaskoczeni liczną liczbą obiektów i stoisk informacyjnych, natomiast w drugiej części, od kopca do wsi Szyłany, trasa poprowadzi prostą leśną ścieżką.

Zwiedzanie całej trasy trwa około 3 godzin. Chociaż trasa jest dostosowana dla pieszych, można nią jechać rowerem. Trudniejszy odcinek ze stromym zboczem i wąską leśną ścieżką jest tylko w pobliżu wsi Nowa Rapa, wobec tego należy rower prowadzić lub wnieść go.

Więcej informacji: https://neriesparkas.lt/marsrutai/silenu-pazintinis-takas/

Dla zainteresowanych podróżników – po wiązance dziedzictwa etnokulturowego



Po nagimnastykowaniu nóg i rozkoszowaniu się pięknem przyrody Szyłan, zapraszamy Państwa do złapania tchu i kontynuowania wędrówki po znajdującej się zaledwie kilka kilometrów dalej Izbie Palm i Bytu we wsi Ciechanowiszki (w. Ciechanowiszki, gmina Zujuny, rejon wileński), gdzie po uprzednim uzgodnieniu możecie Państwo uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach wicia palm i uwić sobie tradycyjną palmę Wileńszczyzny.

Tradycyjne palmy Wileńszczyzny – to kolorowe rózgi, mocno uplecione na suchych drewnianych patykach z jednej strony lub dookoła, o różnych wzorach, składających się ze swoiście dobranych różnobarwnych suszonych roślin, suchych kwiatów, farbowanych wiórów, z wplecionym w górze szarym lub farbowanym na zielono pęczkiem mietlicy jeziornej.

Nawiasem mówiąc, w 2019 r. tradycja wyplatania palm Wileńszczyzny uzupełniła zbiór niematerialnych wartości dziedzictwa kulturowego, a istniejące od wieków tradycyjne palmy zyskały status Litewskiego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Zarejestrować się na zajęcia zapraszamy pod tel. +370 678 37529 lub na e-mail: janinanorkuniene@yahoo.com.

Czas zwiedzania izby: III-VII – godz. 12.00-16.00.

Perła sakralnego dziedzictwa rejonu wileńskiego



Kontynuując podróż, nie sposób pominąć wyjątkowego piękna, cennego zabytku architektury i wspaniałej świątyni w Suderwie, będącej przykładem klasycystycznej rotundy, Kościoła Trójcy Świętej (ul. Kernavės 1, Suderwa, rejon wileński), położonego zaledwie 5 km od miejscowości Ciechanowiszki.

Centralny budynek na planie koła, nakryty kopułą i otoczony kolumnadą, jest prawdopodobnie jedynym okrągłym kościołem katolickim na Litwie. Podziwiając budynek klasycyzmu, poczują Państwo zadziwiającą akustykę kościoła rotundowego. Będąc w środku, proszę powiedzieć coś do osoby stojącej obok lub kilka metrów dalej, a ona nie będzie w stanie zrozumieć nic, co powiedzieliście, ponieważ echo natychmiast powtórzy słowa i one połączą się z echem. Jeśli staniecie po przeciwnych stronach kopuły, najcichszy, ledwo słyszalny szept, wymówiony do ściany, będzie doskonale słyszany dla osoby po przeciwnej stronie – tak jakby stała za tobą.

W sprawie zwiedzenia kościoła można umówić się poza czasem nabożeństw z proboszczem ks. Kęstutisem Masevičiusem tel.: (8 5) 249 0287 lub +370 679 17590. Więcej informacji: https://www.sudervesparapija.lt/.

Niemająca analogów kompozycja rzeźb, płukana wodą jeziorną

Jeśli poza pozostał czas i ochota na dalszą podróż, zaraz za kościołem w Suderwie znajduje się Park Rzeźb Kamiennych (ul. M. Zdziechowskiego 27, Suderwie). Zaskakuje on bogactwem rzeźb: stoją one nie tylko w parku, ale także nad Jeziorem Wilnoja. Obecnie w parku jest eksponowanych ponad 70 rzeźb granitowych.

Tutaj będziecie mogli Państwo nie tylko cieszyć się nieoczekiwanym i wyjątkowym pomysłem Vidmantasa Martikonisa, założyciela Parku Rzeźb Kamiennych Wilnoja, ale także opalać się, kąpać i zrelaksować się.

Więcej o parku rzeźb kamiennych: http://www.stoneart.lt/.

Więcej informacji o cenach i innych oferowanych usługach: http://www.viesbutisvilnoja.lt/.

Na koniec wycieczki



Również tuż obok, na północno-wschodnim skraju Suderwie – we wsi Grykienie – rozciąga się jezioro Rzesza. Po długim dniu, kiedy Państwo będziecie wracać do domu, możesz zatrzymać się i pocieszyć spokojem łagodnie falującego jeziora Rzesza, śpiewem ptaków i, mniej więcej, pośrodku jeziora na wyspie, szumiącym lasem.

Miłych wrażeń!

Fot. vrsa.lt