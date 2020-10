Wilno szykuje się do Zaduszek — nowe narzędzia, nowe rekomendacje

Zbliża się dzień pamięci o zmarłych. Na wileńskich cmentarzach pojawiło się łącznie ok. 40 dodatkowych kontenerów. Wg miejskiego działu odpowiedzialnego za sprzątanie, z wileńskich cmentarzy co roku wywozi się ok. 3700 ton odpadów, z czego aż jedna czwarta to śmieci zgromadzone w czasie Zaduszek. Przedstawiciele miasta zachęcają do rozsądnego planowania dekoracji grobów bliskich oraz do sprzątania po sobie.

| Fot. vilnius.lt

„To zrozumiałe — ludzie odwiedzają i sprzątają groby bliskich, upiększają kwiatami i zniczami. Z jednej strony pokazuje to, że czczenie zmarłych to szczególnie głęboka tradycja w naszym kraju. Z drugiej strony, co roku po Zaduszkach zauważamy dużą ilość wyrzuconych zniczy, kwiatów i różnych dekoracji, co pokazuje brak umiaru. Przez nieodpowiednią segregację, duża część śmierci ląduje na śmietniskach.” — twierdzi kierownik Działu Środowiska i Sprzątania Miasta, Gintautas Runovičius.

Kontrolerzy spółki samorządowej „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” (lit. „Administrator systemu odpadów Wilna”) zauważają, że w czasie Zaduszek zwiększa się też ilość odpadów w miejscach zbierania odpadów komunalnych.

„Widocznie część mieszkańców przywozi odpady z cmentarzy do kontenerów urządzonych w podwórkach lub wyrzuca je do kontenerów na segregowane śmierci” — mówi kierownik Pododdziału ds. sprzątania Gintautas Mackonis. Zwraca też uwagę, że ważnym jest odpowiednio posegregować śmieci i wyrzucić do pojemników do tego przeznaczonych.

Samorządowa spółka wystosowała następujące zalecenia:

Zamiast sztucznych kwiatów lepiej jest użyć żywych kwiatów, drzew iglastych czy innych roślin. Najlepiej zasadzić wieloletnie bądź wiecznozielone rośliny

Zwiędłe i zgniłe bukiety należy wyrzucić do kontenera na bioodpady uprzednio oddzieliwszy od nieorganicznych części (folii, doniczki itp.)

Bukiety plastykowe trzeba wyrzucić do pojemnika na plastyk, a w razie wątpliwości do pojemnika na odpady mieszane

Lepiej jest używać wielorazowych zniczy na wkłady. Jeśli te z kolei są stare i niezdatne do użytku, szklane podstawki należy wyrzucić do kontenera na szkło, a plastykowe do tego na plastyk. Uwaga: do kontenerów na odpady segregowane można wyrzucić znicze tylko wtedy, jeśli nie zostało w nich wosku, knotów i jeśli zostały oddzielone metalowe i plastykowe części. Jeśli nie da się ich rozróżnić, wypalonych zniczy lepiej się pozbyć wrzucając do kontenera na odpady mieszane

Jeśli tylko jest możliwość, zaleca się stosowanie naturalnych świec bez toksycznych związków

W kontekście nowego koronawirusa rząd zaleca w czasie Zaduszek uważać na skupiska ludzi. Minister Aurelijus Veryga zalecił, aby nie odwiedzać krewnych, a premier Saulius Skvernelis podkreślił, że po odwiedzeniu grobów nie należy odwiedzać miejsc, gdzie może dojść do zakażenia.

Inf. własne (na podst. vilnius.lt, sam.lrv.lt, lrv.lt)