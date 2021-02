Wykorzystaj czas kwarantanny, naucz się języka

Na popularności zyskują kursy językowe online

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Epidemia koronawirusa sprawia, że jesteśmy zmuszeni zostać w domu i dysponujemy znacznie większą ilością wolnego czasu niż zazwyczaj. Dla większości z nas jest to sytuacja nowa i niezbyt komfortowa, można jednak nadmiar wolnego czasu wykorzystać z korzyścią dla siebie.



Dobrym pomysłem jest zrealizowanie w czasie kwarantanny przynajmniej części planów i zamierzeń, na które do tej pory nie mieliśmy czasu i odkładaliśmy je na „później”. W czasie pandemii coraz więcej osób chce szlifować języki. Na popularności zyskują kursy językowe online.

– E-learning, czyli nauka online jeszcze w okresie przed pandemią stawała się coraz popularniejsza. My, jako liderzy na rynku edukacyjnym, na całej Litwie mamy osiem biur, gdzie odbywają się lekcje. Ale przecież na Litwie jest o wiele więcej miast i miasteczek, gdzie mieszkają ci, którzy chcieliby uczyć się języków. Na przykład, osoba mieszkająca w Nowej Wilejce czy jeszcze dalej, w Kielmach, musiałaby stracić wiele czasu, który można poświęcić na naukę, na dojazd do centrum Wilna. Dlatego też jeszcze przed pandemią wielu decydowało się na naukę online – tłumaczy „Kurierowi Wileńskiemu“ Rytis Jurkėnas, twórca firm edukacyjnych „Kalba.lt” i „Ego Perfectus” na Litwie i Łotwie oraz doradca zawodowy.

Reklama

Zdecydowanie najlepszym sposobem na skuteczną naukę języka obcego w warunkach domowych są lekcje online organizowane przez profesjonalne szkoły językowe, których formuła zasadniczo nie odbiega od kursów stacjonarnych. E-learning nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania czy zakupu dodatkowych materiałów szkoleniowych, a jedynie dostępu do internetu, kamerki i mikrofonu. Lekcja odbywa się w czasie rzeczywistym i jest w pełni interaktywna (lektor pisze na tablicy, zadaje kursantom pytania, tłumaczy wybrane zagadnienia). Również przy rozwiązywaniu zadań domowych słuchacz otrzymuje informację zwrotną na temat ich poprawności.

– Na początku sceptycznie oceniano naukę online. Wielu mówiło, co to za nauka przez internet „z rozmawiającą głową“. Ale ci, którzy wypróbowali dobrą naukę online – a właśnie nasza firma edukacyjna Kalba.lt taką proponuje – zmienili zdanie. Co znaczy dobra nauka online z lektorem? Przede wszystkim podczas lekcji online masz taką samą aktywność, jak będąc w klasie na żywo – podkreśla Rytis Jurkėnas.

Podczas nauki online odbywają się także lekcje zespołowe, w tzw. breakout rooms, czyli praca zespołowa w wirtualnych pokojach. W zwykłym pomieszczeniu nauczyciel może wejść do każdego pokoju i porozmawiać z grupką uczniów – taka sama możliwość jest w wirtualnych pokojach – nauczyciel obcuje z każdą grupą osobno.

Rytis Jurkėnas

Fot. kalba.lt

– W czasie nauki online pracujesz i masz stały kontakt z nauczycielem, zawsze możesz go zapytać. To wszystko wygląda tak, jakbyś był w klasie na żywo. W czasie pandemii zainteresowanie nauką języków obcych na odległość bardzo wzrosła, ale na początku wielu nie rozumiało, na czym w ogóle taka nauka polega. Niektórzy myśleli, że będą mieli do czynienia z gadającą na ekranie głową, starsi bali się, że nie poradzą sobie z komputerem. Ale bardzo szybko wszystko się zmieniło. Kwarantanna nauczyła nie tylko pracy i świętowania na odległość, ale także wirtualnej nauki języków obcych. Nauczyciele języków obcych twierdzą, że wiele osób musiało się do tego przyzwyczaić, ale ten sposób zdobywania nowej wiedzy lub doskonalenia już zdobytej okazał się wygodny i ma wiele zalet. W czasie pandemii chętnych bardzo przybywa. Niektórzy chcą się uczyć, bo właśnie teraz mają więcej wolnego czasu, niektórzy realizują swoje marzenia. Cieszy nas też to, że mamy coraz więcej osób w starszym wieku, nawet 60+. Jak mówią, uczyć się języka chcieli już wcześniej, ale bali się, że nie poradzą sobie z komputerem, ale dzisiaj, gdy prawie całe życie toczy się online, ludzie pokonali strach przed komputerami. Wśród naszych uczniów zwiększyła się także liczba maturzystów. Wiemy, że tylko 30 proc. uczniów ma dobre rezultaty z języka obcego w szkole, a 70 proc. musi się uczyć dodatkowo – tłumaczy specjalista.

Nauka języków obcych online jest tańsza niż nauka stacjonarna. Na przykład, kurs języka angielskiego w Kalba.lt dla dorosłych kosztuje 384 euro. Kurs trwa 3 miesiące, 4 godziny tygodniowo.

E-nauka może mieć wiele form. Lekcje z nauczycielem – ta forma nie różni się specjalnie od zwykłych lekcji, po prostu prowadzona jest przez komunikator. Wiele szkół językowych oferuje pełnowymiarowe kursy, część z nich nie różni się niczym od stacjonarnych, po prostu lekcje odbywają się online. Inne polegają na udostępnieniu kursantowi materiałów. Aplikacje do nauki języka – to świetna metoda wspomagania nauki. Możemy korzystać z aplikacji do nauki słówek albo … śpiewania obcojęzycznych piosenek. Są też aplikacje uczące podstaw języka.

Czytaj więcej: Nauka przy wsparciu jest łatwiejsza

Nasz rozmówca Władysław skorzystał z możliwości samodzielnej nauki języka obcego. Jak twierdzi, nauka języka obcego przy pomocy specjalnych materiałów jest nieskuteczna.

– Już od kilku lat pracuję w Norwegii. Od dawna zastanawiałem się nad tym, żeby podszkolić język norweski, ale ciągle brakowało mi czasu. W ubiegłym roku wiosną, gdy wróciłem na Litwę, musiałem na dwa tygodnie odizolować się. To był dobry moment do podjęcia nauki. Przez internet kupiłem specjalny zestaw i postanowiłem zacząć się uczyć. Za materiały do nauki zapłaciłem ponad 150 euro. Zestaw składa się z trzech dysków. Nauka trwa 25 minut, dwa razy tygodniowo. Nie powiem, że to nic nie dało, ale na pewno nie dało się osiągnąć tych wyników, które były obiecane – mówi Władysław w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“.