Kolejne, minimalne poluzowanie kwarantanny

Czytelnicy znów są obsługiwani w czytelniach bibliotek i archiwów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Od poniedziałku weszły w życie niektóre zmiany w reżimie kwarantanny: liczba osób uprawiających sport na świeżym powietrzu została zwiększona do 10, czytelnicy znów są obsługiwani w czytelniach bibliotek i archiwów, a w kolejnych 4 samorządach do szkół wróci część uczniów.

Rząd także poparł propozycję Ministerstwa Ochrony Zdrowia, aby nie ograniczać liczby osób podróżujących jednym samochodem na szczepienia przeciwko COVID-19.

– Sytuacja epidemiologiczna w kraju nadal pozostaje niepokojąca. Widzimy, że sytuacja nie jest jednakowa w całym kraju. W niektórych samorządach jest o wiele lepiej, zachorowalność w szybkim tempie spada, ale są samorządy, gdzie sytuacja jest naprawgę bardzo zła. Wskaźniki epidemiologiczne w niektórych samorządach różnią się nawet 10 razy. Myślę, że już mamy trzecią falę, ponieważ liczba chorych wzrosła i to znacznie, ale czy ta trzecia fala będzie taka jak w grudniu ubiegłego roku i na początku stycznia 2021 r., trudno powiedzieć. Myślę, że to będzie „mała fala“, jeśli oczywiście nie zrobimy żadnych dużych błędów. Teraz najważniejsza jest wakcynacja – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Mindaugas Stankūnas, profesor Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, członek Grupy ds. Środków Zdrowia Publicznego i Rady ekspertów ds. zdrowia przy Urzędzie Prezydenta.

W poniedziałek nastąpiło poluzowanie reżimu kwarantanny w kolejnych czterech samorządach: mieście Kłajpeda i Nerynga, a także rejonach kupiszeckim i uciańskim. To oznacza, że uczniowie klas początkowych w tych samorządach mogą wrócić do szkół. Tym samym liczba samorządów, w których uczniowie klas początkowych mogą uczęszczać do szkół, wzrosła do 49.

– Cieszy to, że przynajmniej uczniowie klas początkowych powoli wracają do szkoły. Kolejnym najważniejszym krokiem jest zapewnienie powrotu maturzystów do szkół. Co się tyczy pozostałych uczniów, to tutaj jest wielka niewiadoma, jak będzie w tym roku. Żeby uczniowie bezpiecznie wrócili do szkolnych ławek, to w ciągu 14 dni na 100 tys. mieszkańców musiałoby być mniej niż 200 chorych. Na razie jesteśmy daleko od tego – zaznacza Mindaugas Stankūnas.

Jak podaje Departament Statystyki (stan na 12 kwietnia), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców wynosi na Litwie 444,7. Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w rejonach solecznickim (1 038), wileńskim (991) i szyrwinckim (906). W Wilnie wskaźnik ów wynosi 889 (deklarowanych chorych na COVID-19 jest 16 042, statystycznych – 4 856), w rejonie trockim – 681 (deklarowanych chorych na COVID-19 jest 657, statystycznych – 227), w rejonie święciańskim – 547 (deklarowanych chorych na COVID-19 jest 718, statystycznych – 139). Najniższy wskaźnik notowany jest w rejonie kielmeskim (Kielmy, lit. Kelmė) – 28.

– Większe poluzowania kwarantanny były już w planach. Pamiętamy, że planowano po Wielkanocy otwierać duże centra handlowe. Na razie te plany przeniesiono na później, ponieważ sytuacja epidemiologiczna się pogorszyła. Ale myślę, że już niedługo zostaną otwarte kawiarnie na świeżym powietrzu. Jeżeli wszystkie wymagania będą przestrzegane, to nie myślę, że sytuacja się pogorszy. Po prostu, zanim przyniosą zamówienie, należy być w maseczce, dezynfekować ręce, trzymać odpowiednie odległości między stolikami – przypomina profesor.

Kwarantanna obowiązuje na Litwie do 30 kwietnia. Obecnie w kraju są otwarte sklepy posiadające osobne wejście z zewnątrz, otwarte są zakłady fryzjerskie i salony piękności, czynne są również muzea i galerie. Do 10 zwiększono ponadto liczbę osób, które mogą korzystać na świeżym powietrzu z usług sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.

– Jeżeli sytuacja wkrótce ustabilizuje się, to można będzie już myśleć o otwarciu dużych centrów handlowych, takich jak na przykład Akropolis. Ale to już nie będzie tak, jak było przed kwarantanną, że przychodzimy na zakupy i na miejscu idziemy coś zjeść albo pół dnia siedzimy w internecie, bo jest bezpłatny. Jeżeli zostaną otwarte, to tylko po to, żeby przyjść i zrobić zakupy – podkreśla ekspert ds. zdrowia przy urzędzie prezydenta.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Od poniedziałkowego popołudnia rejestracja na szczepienia szczepionką Pfizer została udostępniona dla osób w wieku 55-64 lat, jak poinformowały stołeczne władze. Na szczepienia zarejestrować się można przez internet, na stronie vakcina.vilnius.lt.

Dyrektor administracji Samorządu miasta Wilna poinformowała, że w Klinice w Santaryszkach oraz w Szpitalu Klinicznym w Wilnie ponad połowę łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 zajmują osoby poniżej 65. roku życia, dlatego należy przyspieszyć wakcynację tej grupy wiekowej. Jak dodała, w całym regionie wileńskim chorują coraz młodsze osoby.

Według danych Departamentu Statystyki (stan na 12 kwietnia), na Litwie zarejestrowano 597 nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 9 osób. W szpitalach na Litwie (stan na 12 kwietnia) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 075 pacjentów, w tym 94 na oddziałach intensywnej terapii. Pod maskami tlenowymi przebywa 930 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 51.

Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 226 783 przypadki koronawirusa. Statystycznie wyzdrowiało (stan na 12 kwietnia) 205 965 osób (zadeklarowana liczba ozdrowieńców – 162 120), statystycznie choruje obecnie 12 591 osób (zadeklarowana liczba chorych – 56 436). Deklarowany chory to osoba, u której stwierdzono COVID-19, jednak karta chorego nie została jeszcze zamknięta, zakończenia choroby lekarz nie potwierdził. Statystyczny chory to osoba, u której chorobę stwierdzono w ciągu ostatnich 28 dni. Z powodu COVID-19 zmarło na Litwie ogółem (stan na 12 kwietnia) 3 697 osób. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – na Litwie wiąże się ogółem 7 495 zgonów. W ciągu ostatnich 7 dni pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów było średnio 7,1 proc. By można było mówić o opanowaniu pandemii, ma być ich 5 proc.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas na Litwie (stan na 12 kwietnia) 479 691 osób (17,16 proc.), obie dawki – 189 353 (6,77 proc.).

Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, zwrócił się do mieszkańców, zachęcając do powszechnego udziału w szczepieniach. „Jestem przekonany, że jedyną niezawodną metodą przezwyciężenia pandemii są masowe szczepienia. Tak mówi nauka, to potwierdza doświadczenie innych krajów. Kiedy byłem w kolejce do szczepień, nie wahałem się i zaszczepiłem się preparatem AstraZeneca. Z własnego doświadczenia wiem, że ​​szczepionka nie tylko chroni przed wirusem, ale także pomaga czuć się bezpieczniej. Dlatego wzywam wszystkich – kiedy nadejdzie Twoja kolej, koniecznie idź i się zaszczep. Dla siebie, dla naszych bliskich, dla naszej Litwy. Abyś mógł przytulić wnuków, spokojnie odprowadzić dzieci do szkoły lub pójść na długo oczekiwaną wystawę. (…) Apeluję do wszystkich – zachęcajcie swoich rodziców i dziadków do szczepień. Z tego labiryntu jest tylko jedno wyjście i dziś musimy je wybrać“.