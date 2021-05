,,Wileńszczyzna” szykuje się do obchodów jubileuszu 40-lecia

,Wileńszczyzna” prezentowała swój dorobek artystyczny w wielu krajach świata, zespół koncertował w obu Amerykach, Australii, w różnych zakątkach Europy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Pierwszy koncert Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wileńszczyzna” odbył się 1 maja 1981 r. W bieżącym roku, założony i przez lata kierowany przez dra Gabriela Jana Mincewicza zespół, obchodzi swoje 40-lecie. O tym, jak zespolacy szykują się do obchodów jubileuszowych, opowiada dr Natalia Sosnowska, kierownik artystyczna i dyrygent Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza.

Jubileusz 40-lecia to niezwykle ważne wydarzenie dla zespołu. Z tej okazji warto przypomnieć, jak na Ziemi Wileńskiej powstawał nowy, polski zespół.



Św. pamięci Jan Mincewicz wspominał, że początki zespołu sięgają września 1980 r. Członkowie szkolnych chórów Orlęta z Nowej Wilejki i Jutrzenka z Niemenczyna, kończąc szkołę, dali taki sygnał, że dobrze by było mieć zespół, który pod kierownictwem Jana Mincewicza umożliwiałby kontynuację tradycji polskiej również po ukończeniu szkoły średniej. We wrześniu 1980 r. rozpoczęła się praca, która doprowadziła do pierwszych koncertów na początku maja 1981 r. Za datę urodzin zespołu jest uważany właśnie 1 maja, dzień pierwszego koncertu ,,Wileńszczyzny”. Zespół, w postaci chóru, wystąpił wówczas na kilku scenach rejonu wileńskiego. Trudno teraz powiedzieć, świadomie czy nieświadomie, ale koncert odbył się też 3 maja – w dniu Święta Konstytucji 3 maja. Od początku istnienia zespół, którym przez ponad 35 lat kierował Pan Jan, pielęgnował i przybliżał widzom najwartościowsze elementy folkloru wileńskiego.

dr Natalia Sosnowska

| Fot. archiwum zespołu

Jak powstawał repertuar zespołu?



,,Wileńszczyzna” zawsze chciała mieć swój oryginalny repertuar, wzorować się na miejscowym folklorze. Ten kierunek cechuje zespół do dzisiaj. Niesiemy folklor Ziemi Wileńskiej, folklor w różnych formach – odtwarzając tańce, muzykę, używając w swoich opracowaniach takich instrumentów jak cymbały czy śpiewając dużo utworów a cappella, czyli tak, jak śpiewały je dziewczyny, siadając do kołowrotka. Od początku istnienia zespołu Pan Jan razem z zespolakami jeździł po wsiach i miasteczkach Wileńszczyzny, spotykał się ze starszymi mieszkańcami. Podczas ekspedycji etnograficznych nagrywał spotkania z nimi i w ten sposób gromadził wspomnienia, dawne pieśni, które powstawały przy różnych obrzędach, chrzcinach, weselach. Rozumiał, że te perełki twórczości ludowej to jest coś takiego, co dzisiaj jest, a czego za dziesięć lat, być może, nie będzie. W ten sposób, ziarenko do ziarenka, zbierano repertuar ,,Wileńszczyzny”. W późniejszych latach nasi artyści prezentowali swój dorobek artystyczny w wielu krajach świata. Zespół koncertował w obu Amerykach, Australii, w różnych zakątkach Europy.

Czytaj więcej: „Wileńszczyzna” koncertuje i wypoczywa

Okres poprzedzający pandemię koronawirusa dla zespołu był niezwykle obfity w wydarzenia. Gdzie wystąpiliście?

Przed pandemią, w 2019 r., mieliśmy po 1-3 koncerty miesięcznie, w sumie 24 w ciągu roku. Braliśmy m.in. udział w uroczystościach obchodów 30-lecia Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Toruniu, występowaliśmy w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na koncercie z okazji 450-lecia podpisania aktu Unii Lubelskiej, a także w ramach tradycyjnego X Koncertu Letniego w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni prezydentowi miasta Panu Wojciechowi Szczurkowi za to, że zawsze jesteśmy mile widziani w Gdyni. Był też koncert z okazji obchodów 75-lecia operacji Ostra Brama w Wilnie, koncert „Iskra Pamięci“ w Zamościu na uroczystości upamiętnienia ofiar poległych w Katyniu. Bardzo mile wspominamy nasz wyjazd do Francji oraz udział w XV Międzynarodowym Konkursie Folklorystycznym „Les Etoiles de Paris”’ w Paryżu. Otrzymaliśmy dyplom laureata I miejsca oraz specjalną nagrodę jurorów za kultywowanie wartości tradycyjnego folkloru, dyplom uznania dla kierownictwa zespołu za zaangażowanie we wzmacnianie międzynarodowych więzi kulturowych oraz wybitny profesjonalizm. W podparyskim Aulnay-sou-Bois wystąpiliśmy dla Polonii, zaś w Rouen dla publiczności francuskiej. Widzowie, z których nikt nie rozumiał ani słowa po polsku, bardzo uważnie nas słuchali. Po koncercie niezmiernie zdziwiły nas ich owacje na stojąco.

Jak zmieniło się życie zespołu w czasach pandemii?

Dr Natalia Sosnowska kierownictwo nad zespołem objęła w 2016 r., po śmierci Jana Mincewicza

| Fot. archiwum zespołu

Prób na żywo nie mamy od jesieni ubiegłego roku. Prowadzimy pracę online i wszyscy czekamy na realne próby i koncerty. Tak można teraz określić naszą sytuację. W sierpniu jesteśmy zaproszeni na Kresowy Festiwal do Mrągowa. Jeżeli Festiwal odbędzie się, to koncerty będą też swego rodzaju próbą generalną przed naszą galą jubileuszową.

Czy młodzież przychodzi do zespołu?

Do Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza przychodzi młodzież, która w sercu czuje zamiłowanie do muzyki, śpiewu, tańca, która potrafi docenić jakość profesjonalnej pracy kierownictwa i jest świadoma wymagań i poziomu potrzebnego do występowania na profesjonalnych scenach. Pandemia i praca online pomogła wielu naszym chórzystom polepszyć swoje umiejętności wokalne co, mamy nadzieję, nasza publiczność będzie mogła docenić podczas koncertu jubileuszowego.

Czytaj więcej: ,,Wileńszczyzna’’ tańczy, śpiewa, podróżuje…

Kiedy odbędzie się gala?

Koncert jubileuszowy zaplanowaliśmy na 7 listopada 2021 r. Według życzenia Pana Jana odbędzie się w Litewskim Teatrze Narodowym Opery i Baletu. Zespół miał zaszczyt obchodzić tam trzy ostatnie jubileusze pod kierownictwem Pana Jana. Jesteśmy też w trakcie wydawania jubileuszowego albumu. W bogato ilustrowanym wydaniu jest lista ponad 150 utworów, w tym utwory sakralne wykonywane przez nasz chór. Nad materiałem do albumu pracowaliśmy przez ostatnie pięć lat. Prezentacja wydania odbędzie się podczas koncertu jubileuszowego.

Okres poprzedzający pandemię koronawirusa dla zespołu był niezwykle obfity w wydarzenia

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Czy nie obawia się Pani, że pandemia pogmatwa plany?

Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że koncert odbędzie się w wyznaczonym terminie. W imieniu Zespołu zapraszam na to wydarzenie wszystkich naszych widzów i sympatyków. Podczas koncertu za pomocą nowych technologii scenograficznych przeniesiemy się w czarującą i pełną niespodzianek atmosferę ,,Nocy Świętojańskiej na Wileńszczyźnie”. Prosimy też o kontakt wszystkich byłych członków zespołu, aby wspólnie świętować nasz jubileusz 40-lecia. Dziękujemy też ,,Kurierowi Wileńskiemu” za objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia.

W sprawie rezerwacji biletów i kontaktu: +370 685 21718