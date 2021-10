Od piątku w sklepach, aptekach i innych miejscach handlowych, w których nie jest wymagany paszport możliwości, będą obowiązywały nowe prawidła. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu, na każdego kupującego powinno przypadać 30 m kw. powierzchni. Poza tym nadal obowiązuje zakładanie maseczek.

Sytuacja epidemiologiczna na Litwie systematycznie się pogarsza

| Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek w Wilnie odmowa założenia maseczki w sklepie doprowadziła do powstania niebezpiecznego incydentu. W sklepie sieci Rimi w Karolinkach klient, który nie chciał założyć maski ochronnej, przestrzelił ochroniarzowi nogę.

Według wstępnych danych, mężczyzna, który wszedł do sklepu, nie miał założonej maseczki. Gdy pracownik ochrony poprosił go o jej założenie, mężczyzna najpierw go zaatakował, a następnie rzucił się do ucieczki. Gdy ochroniarz próbował go dogonić, uciekający wyciągnął pistolet i dwa razy wystrzelił ochroniarzowi w nogę. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali uzbrojonego 42-letniego klienta sklepu.

Ranny ochroniarz trafił do szpitala. Na szczęście podczas strzelaniny nie ucierpieli znajdujący się w pobliżu ludzie.

Sytuacja epidemiologiczna na Litwie systematycznie się pogarsza

Według danych Departamentu Statystyki, we wtorek, 19 października, zarejestrowano 3 331 nowych przypadków koronawirusa. To największa w tym roku liczba przypadków zakażeń. Na COVID-19 zmarło 11 osób, w tym 10 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju wzrosła do 1 186,6.

Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 376 tys. przypadków koronawirusa. Liczba chorych na COVID-19 wynosi 27,7 tys.

Z powodu patogenu zmarło 5 511 osób, w tym 213 osób, które były w pełni zaszczepione. Z infekcją koronawirusową — pośrednio lub bezpośrednio — wiąże się ogółem 10,7 tys. zgonów.



W pełni zaszczepionych na Litwie jest obecnie 1 645 708 mieszkańców (58,9 proc.).

Czytaj więcej: Długość życia najniższa od II wojny światowej. Koronawirus zaniżył średnią

Od wtorku — trzecia dawka szczepionki

Od wtorku, 19 października, przypominającą dawką szczepionki przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby pełnoletnie. Szczepienia będą wykonywane wyłącznie szczepionkami firm Pfizer/BioNTech lub Johnson & Johnson.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Arūnasa Dulkysa, wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mogą przyjąć przypominającą dawkę szczepionki „nie wcześniej niż po upływie 180 dni od przyjęcia pierwszej (w przypadku, gdy pierwsze szczepienie było wykonane preparatem Johnson & Johnson) lub drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19”.

Wzmacniająca szczepionka preparatem Johnson & Johnson (Janssen) będzie mogła być podawana tylko tym osobom, które tym preparatem zaszczepiły się za pierwszym razem.

Chociaż dotychczas szczepienie przypominające przeciw COVID-19 wykonywano również szczepionką Spikevax firmy Moderna, na Litwie do rewakcynacji nie będzie ona na razie stosowana.

Litewscy eksperci zdecydowali, że warto zaczekać na bardziej szczegółowe dane dotyczące skutków ubocznych stosowania tej szczepionki oraz decyzję Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie.

Przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech będą mogli również przyjąć pacjenci powyżej 12. roku życia cierpiący na przewlekłe choroby osłabiające odporność lub zażywający leki zmniejszające odporność po upływie „co najmniej 28 dni od dnia przyjęcia drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19”.

Czytaj więcej: Pandemię zwalczyć mogą tylko szczepionki

Na podst.: stat.gov.lt, coronastop.lt, SAM