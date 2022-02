„Cudowne” leki dla zaszczepionych: uwaga na „covidowych” oszustów!

Oszuści nie próżnują i uruchomili nową akcję. Tym razem ze szczepieniami na COVID-19 w tle. Proponują osobom, które po przyjęciu szczepionki mają różne dolegliwości, zakup „cudownych” leków.

VVKT przypomina, że jedynie w aptekach można nabyć certyfikowane na Litwie preparaty lecznicze

Na celowniku dane osobowe

Państwowa Służba Kontroli Leków (VVKT) ostrzega mieszkańców: „Nie dajcie się nabrać, bo to przekręt, którego celem jest pozyskanie waszych loginów i haseł do bankowości elektronicznej”.

Łatwo się domyślić, że te dane, gdy wpadną w ręce cyberprzestępców, mogą zostać wykorzystane do wykradzenia oszczędności zgromadzonych na lokatach bankowych.

Jak podaje VVKT, dotarła do nich informacja, że oszuści podszywając się pod pracowników ich służby, telefonują do mieszkańców. Wypytują, czy rozmówcy są zaszczepieni, ile razy i czy doświadczyli jakiegokolwiek zdrowotnego dyskomfortu. W przypadku odpowiedzi potwierdzającej występowanie domniemanych dolegliwości, proponują kupienie leków „unieszkodliwiających zgubne działania szczepionek niejasnego pochodzenia”.

Służba apeluje do mieszkańców, by nie dali się złapać na taki haczyk oszustów i by w żadnym wypadku nie podawali żadnych danych osobowych.

„Nie kupujcie preparatów niewiadomego pochodzenia, przedstawianych jako legalnie zarejestrowane leki na Litwie. Nie ryzykujcie własnym zdrowiem, w tej sprawie należy się konsultować z lekarzem rodzinnym” — napisano w oświadczeniu Państwowej Służby Kontroli Leków.

Służba sama zadzwoni

Służba jednocześnie zwraca uwagę, że jej specjaliści sami kontaktują się z osobami, które wcześniej zgłosiły różne niedomagania po szczepieniu czy inne niepokojące objawy po zażyciu jakichkolwiek leków i podały numer telefoniczny.

Pracownicy VVKT telefonują do zgłaszających się mieszkańców wyłącznie w sprawie otrzymanej informacji w celu jej sprecyzowania i nigdy nie udzielają informacji co do leków i ich zażywania.

Osoby, które mają jakiekolwiek pytania co do leczniczych preparatów, powinny to skonsultować z lekarzem lub farmaceutą w aptece.

„W żadnym wypadku nie należy kupować u nieznanych osób proponowanych preparatów, przedstawianych jako leki, które podobno mają pomóc w usunięciu możliwych niepożądanych skutków po szczepieniu przeciwko koronawirusowi” — napisano w apelu służby.

VVKT jednocześnie przypomina, że jedynie w aptekach można nabyć certyfikowane na Litwie preparaty lecznicze. W celu sprawdzenia tej informacji należy wejść na stronę internetową

Kupując telefonicznie lub poprzez internet leki czy preparaty niewiadomego pochodzenia, przedstawiane jako lecznicze preparaty, ryzykujecie utratą zdrowia własnego czy bliskich.

Służba ostrzega, że telefoniczni czy internetowi oszuści mogą opowiadać niestworzone rzeczy o niby cudotwórczych właściwościach proponowanych leków i ich gwarancji działania.

Lek sfałszowany lub przeterminowany

Fałszywy lek może być wyprodukowany pod przykrywką znanej firmy farmaceutycznej albo po prostu zakupiony legalnie, ale sprzedawany po zawyżonej kilkakrotnie cenie.

Kolejna pułapka dla łatwowiernych to informacja, że niektóre preparaty medyczne powinny być przechowywane w specjalnych warunkach.

I ostatnia sprawa, najmniej zauważalna na pierwszy rzut oka — data ważności. Nawet prawdziwy lek ma granice przydatności, a co za tym idzie — może zaszkodzić.