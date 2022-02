Litwa w pierwszej dziesiątce najsilniejszych paszportów świata

Najnowszy ranking atrakcyjności paszportów opublikowała firma Henley&Partners. Uwzględnia on liczbę państw, do których mogą wjechać bez wizy obywatele danego kraju. Litwa w tym zestawieniu zajęła 9. miejsce, Polska — 8.

Paszport zawiera 32 ponumerowane strony oraz poliwęglanową stronę identyfikacyjną z danymi, zdjęciem i podpisem wygrawerowanym przez grawerów laserowych

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— To, że w pierwszej dziesiątce najsilniejszych paszportów na świecie znalazła się Litwa, świadczy o tym, że inne państwa okazują zaufanie do państwa litewskiego i że nasze państwo utrzymuje szerokie stosunki dyplomatyczne. To świadczy także o tym, ile krajów na świecie wierzy w to, że obywatele państwa litewskiego nie pojadą do innego państwa i nie poproszą o schronienie, nie zajmą się nielegalnymi rzeczami — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” politolog Vytis Jurkonis, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

W 2021 r. litewski dokument był na 11. miejscu

W opublikowanym w styczniu ubiegłego roku rankingu litewski dokument znalazł się na 11. miejscu na liście najsilniejszych paszportów na świecie.

— A więc dzięki temu, że nasz paszport należy do dziesiątki najsilniejszych paszportów, możemy bez żadnej wizy wjechać do 182 krajów. Dla obywateli Litwy to bardzo ważne, ponieważ mogą podróżować po wielu krajach, poznawać nowe kultury, nawiązywać nowe kontakty — zaznacza politolog.

W czołówce – paszporty japońskie i singapurskie

Paszporty japońskie i singapurskie nadal są najsilniejsze na świecie — wynika z najnowszego rankingu paszportów z 2022 r. Obywatele tych krajów mogą obecnie podróżować w 192 kierunkach.

— Jesteśmy członkami społeczności euroatlantyckiej, do której należą państwa mocne ekonomicznie. Dzięki temu otwiera się przed nami wiele drzwi. Myślę, że w przyszłości jeszcze więcej państw zrezygnuje z wiz dla obywateli naszego państwa. To wszystko zależy od stosunków dyplomatycznych Litwy. Są one coraz mocniejsze, świadczy o tym także i to, że Stany Zjednoczone już zniosły wizy dla naszych obywateli. Bardzo ważne jest, że Litwa ciągle otwiera nowe ambasady litewskie w Iraku, Australii —mówi Vytautas Jurkonis.

Paszport litewski wyłącznie dla obywateli Litwy

Paszport litewski jest dokumentem urzędowym, wystawianym wyłącznie dla obywateli litewskich w celu zidentyfikowania ich jako takich i/lub dla ułatwienia podróży poza Litwę (istnieją inne rodzaje paszportów, które władze litewskie mogą wydawać obcokrajowcom, np. „paszport cudzoziemca”, „paszport bezpaństwowca” lub „paszport uchodźcy”). Każdy obywatel Litwy jest również obywatelem Unii Europejskiej. Litewski paszport oraz dowód osobisty zapewniają prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w dowolnym państwie Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Bezwizowy system wjazdu na Białoruś nie zależy od dwóch państw

— Czy na Białoruś kiedyś będziemy mogli wjechać bez wizy, to nie zależy od dwóch państw, a od członków Schengen. Białoruś to państwo, którego obywatele otrzymali bardzo dużo wiz do innych państw. Znaczy to, że mimo iż paszport białoruski jest niepopularny, to obywatele tego państwa mogli dużo podróżować. Nie jest tak łatwo znieść reżim wizowy z powodu wielu przyczyn, na przykład nierówności ekonomicznej. Kolejny problem to panujący reżim dyktatorski na Białorusi i dopóki on będzie trwał, to szanse na wprowadzenie ruchu bezwizowego z tym państwem są minimalne — zaznacza politolog Vytis Jurkonis.

Ranking paszportów publikuje firma Henley & Partners

Ranking najpotężniejszych paszportów od 2006 roku opracowuje i publikuje firma Henley & Partners, zajmująca się świadczeniem usług osobom pragnącym zmienić obywatelstwo. Publikuje ona co kwartał raport pt. „Henley Passport Index”. Jest to zestawienie „mocy” paszportów ze wszystkich krajów świata. Pokazuje ona, jak mobilni są posiadacze danego paszportu.

Przy konstruowaniu raportu jego autorzy biorą pod uwagę przede wszystkim to, do ilu krajów można dostać się bez wizy, posiadając paszport danego kraju. Najnowszy raport podsumowuje sytuację w pierwszym kwartale 2021 roku.

Ważne, że w swoich analizach autorzy publikacji nie wzięli pod uwagę tymczasowych ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną. Te bowiem zmieniają się dosłownie z dnia na dzień, co uniemożliwia stworzenie miarodajnego raportu.

W pierwszej dziesiątce znalazły się kraje europejskie

Znakomitą większość państw, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, stanowią kraje europejskie, członkowie Unii Europejskiej.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na to, że w ciągu kilku ostatnich lat mobilność posiadaczy paszportów znacznie wzrosła. Jeszcze w 2016 paszport otwierał granice średnio do 57 krajów, podczas gdy w 2022 r. liczba tych krajów wzrosła aż do 107.

Liderzy ci sami co i w 2020 r.

Liderzy na liście są tacy sami jak w 2020 r. Najbardziej mobilni pozostają posiadacze paszportu singapurskiego i japońskiego. Posiadając paszporty z tych krajów, podróżni bezwizowi mogą podróżować aż do 192 krajów. To o 166 kierunków więcej niż w przypadku obywateli Afganistanu, którzy mogą podróżować bez wizy tylko do 26 krajów, paszport tego kraju znajduje się na dole listy najpotężniejszych paszportów na świecie.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również kraje bałtyckie, a więc i Litwa. Na ósmym miejscu znalazły się Węgry i Polska, a na dziewiątym Litwa i Słowacja. Estonia, Łotwa i Słowenia uzupełniają listę dziesięciu najpotężniejszych paszportów na świecie.

Bez żadnej wizy z litewskim paszportem mamy wstęp aż do 182 krajów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

10 najsilniejszych paszportów na świecie

Cała pierwsza dziesiątka wygląda tak (w nawiasach wskazuje się, ile krajów posiadacze paszportów mogą odwiedzić bez wizy): 1. Japonia i Singapur (192 kierunki) 2. Niemcy i Korea Południowa (190) 3. Finlandia, Włochy, Luksemburg, Hiszpania (189) 4. Austria, Dania, Francja, Holandia, Szwecja (188) 5. Irlandia i Portugalia (187) 6. Belgia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone (186) 7. Australia, Kanada, Czechy, Grecja, Malta (185) 8. Polska, Węgry (183) 9. Litwa i Słowacja (182) 10. Estonia, Łotwa i Słowenia (181)

Od 28 sierpnia 2006 r. paszporty litewskie stały się paszportami elektronicznymi (tj. zawierają elektroniczne dane biometryczne), natomiast od 1 stycznia 2008 r. litewski paszport wydawany jest w nowym formacie (najbardziej charakterystyczną jego cechą jest kolor bordowy i napis „Unia Europejska” [zapisany po litewsku] na jego okładce). Jak w przypadku wszystkich paszportów elektronicznych, RFID chip pamięci przechowuje zdjęcie i inne dane (takie jak odcisk palca) w formie elektronicznej i mogą być odczytane przez zagraniczne służby graniczne z odległości kilku stóp. W 2019 r. paszport został ponownie zaktualizowany o nowe funkcje wewnętrzne. Nowy paszport został zaprojektowany tak, aby był zgodny z wymogami UE i zaleceniami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Paszport zawiera 32 ponumerowane strony oraz poliwęglanową stronę identyfikacyjną z danymi, zdjęciem i podpisem wygrawerowanym przez grawerów laserowych.

