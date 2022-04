My jesteśmy NATO. Uczniowie pochwalili się swoją wiedzą

25 marca, na cztery dni przed 18. rocznicą wstąpienia Litwy do NATO, ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody w konkursie „My jesteśmy NATO”. W ramach niego co roku zbierane są refleksje młodego pokolenia, dorastającego już w niepodległym państwie, na temat znaczenia członkostwa naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Oto zwycięzcy w kategorii pracw języku polskim wraz ze swoimi nauczycielami. W środku – płk Peter Nielsen, dowódca Jednostki Integracji Sił NATO na Litwie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Organizatorami konkursu są Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Obrony Narodowej oraz „Kurier Wileński”. Podstawowym celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zainteresowania się tematyką bezpieczeństwa narodowego i obronności, historii czasów nowożytnych, a także zapoznanie młodzieży z działalnością NATO i rozwijanie postaw obywatelskich.

– Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom z polskich szkół, którzy przygotowali wspaniałe prace konkursowe po polsku. Już kolejny raz miałem okazję czytać te prace, widać, że zainteresowanie tematem wzrasta. Myślę, że po obecnych wydarzeniach w przyszłym roku tych prac będzie jeszcze więcej. Tegoroczne pracy stały na bardzo wysokim poziomie, były twórcze, myślę, że zainspirują grono kolegów z polskich szkół do jeszcze większego uczestnictwa – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród płk Piotr Sadyś, attaché wojskowy Ambasady RP w Wilnie.

Laureaci 2022

Oto zwycięzcy w kategorii prac w języku polskim:

I miejsce – Oliwia Stankevičiūtė, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie (nauczyciel Kristina Stankevičienė);

II miejsce – Arnold Wojcinowicz, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (nauczyciel Waldemar Szełkowski);

III miejsce – Nikita Trypucki, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (nauczyciel Greta Bartosewicz).

Wyróżnieni: Agnieszka Rawdo i Jowita Szemis z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie oraz Adrian Jurevičius z Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie.

Zwyciężczyni Oliwia Stankevičiūtė powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu”, że w pisanie pracy włożyła całą duszę. – To nie było dla mnie trudne. Tematyką NATO interesuję się od dawna. Wybrałam temat „NATO: odstraszenie i obrona”. Dużo czytałam na ten temat. Tematyka Sojuszu jest też bliska memu sercu, ponieważ jestem harcerką – zapewnia Oliwia.

Nauczycielka Oliwii cieszy się bardzo, że jej uczennica zajęła pierwsze miejsce w konkursie „My jesteśmy NATO”. – Nie ma tematyki NATO w programie szkolnym. To była więc taka praca dodatkowa. To już trzecie wypracowanie na temat NATO, które pisali moi uczniowie. Wiedziałam, że to jest ciekawy temat, który wymaga włożenia przez uczniów więcej pracy. Chodziło nie tylko o zebranie informacji, bo to może zrobić dzisiaj każdy. Ja jednak uczę, żeby uczniowie pisali to, co czują, oczywiście opierając się na faktach i formułując argumenty – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Kristina Stankevičienė, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie.

Czytaj więcej:18. rocznica przystąpienia Litwy do NATO

Konkurs w czasach wojny

Arnold Wojcinowicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie twierdzi, że obecna sytuacja na świecie mocno wpłynęła na jego wypracowanie. – Pisałem o sile odstraszania w NATO. Uwzględniając obecną sytuację na świecie, nie było trudno napisać wypracowanie na ten temat. To jest gorzka prawda, ale tak jest – nie kryje Arnold.

– Mój uczeń bardzo ciekawie podszedł do pracy. Nie tylko opisał system działania NATO i strukturę postępowania według art. 5 traktatu północnoatlantyckiego, ale jeszcze zagłębił się w tematykę procedur w poszczególnych krajach członkowskich. On już drugi raz bierze udział w tym konkursie, w zeszłym roku zajął III miejsce, w tym roku II, a w następnym, miejmy nadzieję, zajmie I – opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

– Wybrałem temat „Czym jest NATO?”. Starałem się pisać szczerze, od serca. Na Ukrainie trwa wojna, wspomniałem o tym w swojej pracy. Nie było to dla mnie trudne. Pisałem dosyć szybko, ponieważ temat NATO nam wszystkim jest bliski – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Nikita Trypucki, laureat III miejsca.

– Mój uczeń ze swojej perspektywy opowiedział, co sądzi o NATO, jakie plusy i minusy widzi w tej strukturze jako młody człowiek. Poruszył też temat wojny na Ukrainie. Można powiedzieć, że udzielił NATO swoistych rad. Mój uczeń jest bardzo aktywny, chwyta się każdego tematu, ciekawi się światem – chwali swojego ucznia Greta Bartosewicz, nauczycielka wychowania obywatelskiego i historii w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

Czytaj więcej: Nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli

Kreatywność i myślenie analityczne

Przy ocenie prac pod uwagę brane były następujące kryteria: zrozumienie tematu i oryginalność; kreatywność i zdolność myślenia analitycznego; ogólny poziom tekstu.

Uczestnicy konkursu i ich nauczyciele otrzymali okolicznościowe dyplomy, zaś zwycięzcy w każdej kategorii językowej – nagrody ufundowane przez Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Ambasadę USA w Wilnie.

Na tegoroczny konkurs napłynęło 27 esejów w trzech językach (litewskim, angielskim i polskim) ze szkół z Wilna, rejonu wileńskiego, Kowna, Mariampola, Wyłkowyszek, Jurborka, Birż, Onikszt, Możejek i Płungian. Uczniowie mogli wybrać jeden z dziewięciu tematów, a najlepsze eseje zostały nagrodzone podczas uroczystości 25 marca. Nagrody wręczał dowódca Jednostki Integracji Sił NATO na Litwie, płk Peter Nielsen.

Do wyboru były następujące tematy:

1. NATO 2030: uczynienie silnego sojuszu jeszcze silniejszym.

2. NATO: ochrona Europy w niepewnym świecie od ponad 70 lat.

3. NATO: odstraszanie i obrona.

4. Obrona zbiorowa – art. 5 traktatu NATO.

5. Partnerstwo: zapewnienie stabilności poprzez współpracę.

6. Czym jest NATO?

7. Wyzwania i zdolności bezpieczeństwa NATO.

8. NATO: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

9. Mój list do sekretarza generalnego NATO.

[foto główne – MPL_9927 laureaci]

Oto zwycięzcy w kategorii prac w języku polskim wraz ze swoimi nauczycielami. W środku – płk Peter Nielsen, dowódca Jednostki Integracji Sił NATO na Litwie.

Organizatorami konkursu są Departament Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Obrony Narodowej oraz „Kurier Wileński”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 13(39) 02-08/04/2022