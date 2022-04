Ruszył narodowy konkurs uczniowski „Chrońmy młode życie na drogach”

Litewski Zarząd Dróg wraz ze swoimi partnerami, Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu oraz Litewską Policją Drogową, organizuje narodowy konkurs uczniowski „Chrońmy młode życie na drogach”.

W tym roku projekt ponownie zaprasza uczniów klas początkowych do konkursu „Semafor”, młodych rowerzystów w wieku 11-14 lat do konkursu „Bezpieczne koło”, uczniów w wieku 15-18 lat — do spróbowania swoich sił na motorowerach, motocyklach i zaś młodzieży w wieku 17-19 lat — do udziału w wyścigach samochodowych.

W tym konkursie co roku swoją wiedzę i umiejętności sprawdza ponad 50 tys. uczniów ze szkół z całej Litwy.

Teoria powiązana z praktyką

Tegoroczny konkurs zmieni nieznacznie swoją formułę, ale zachowa swoje najistotniejsze tradycje. Niektóre etapy tegorocznego konkursu odbędą się zdalnie od kwietnia do czerwca. Najlepsze zespoły i poszczególni uczniowie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w finałowych etapach na żywo. Jak co roku uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytania teoretyczne dotyczące przepisów ruchu drogowego, w tym pytania odnośnie pojazdu, który staje się bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży — elektrycznej hulajnogi. Ponadto uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytania, jakich zasad ruchu drogowego musi przestrzegać każdy pieszy.

Pierwszy etap „Semaforu” już się rozpoczął. Zadanie będzie dostępne przez wszystkie trzy dni na stronie https://www.saugusmokinys.lt/sviesoforas-testas od 12 kwietnia 8:00 godz. do 14 kwietnia 23:59 godz.

Drugi konkurs, „Bezpieczne koło”, zaprasza wszystkich młodych rowerzystów w wieku 11-14 lat do udziału w zawodach i zdobycia wspaniałych nagród!

