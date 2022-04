Kolejne zmiany na liście leków refundowanych

Cennik leków refundowanych na Litwie uległ kolejnej zmianie i obecnie jest aktualizowany co sześć miesięcy. Tym razem z listy wykluczono 197 leków i dodano 160 nowych.

Zmiany leków refundowanych to wielki problem dla pacjentów

Zmiany leków refundowanych to wielki problem dla chorych

— Te zmiany to wielki problem. Dla pacjenta, który przyjmuje leki i nagle te leki stają się nierefundowane, to oznacza, że aby kontynuować zwykłe leczenie, musi teraz zapłacić pełną cenę. Nie zawsze chory może sobie na to pozwolić, dlatego decyduje się na te, które są refundowane, ale nie zawsze mu pasują. A więc taka osoba staje przed wyborem, czy kupować za całą cenę, czy brać te, które nie zawsze pasują, ale są refundowane — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Vida Augustinienė, przewodnicząca Rady Przedstawicieli Litewskich Organizacji Pacjentów.

300 tys. pacjentów musi zapłacić za leki

Jeszcze w lutym Rada Przedstawicieli Litewskich Organizacji Pacjentów zwróciła się do sejmowego komitetu zdrowia z informacją w sprawie pogorszenia się warunków otrzymywania refundacji za leki. Szacuje się, że gdy z początkiem roku wszedł w życie nowy cennik leków refundowanych, ok. 300 tys. mieszkańców Litwy nie znalazło w nim swoich zwykle zażywanych leków.

Są to głównie leki stosowane w chorobach układu krążenia, w leczeniu astmy, prostaty, zaburzeń psychicznych i in.

W liście przesłanym do sejmowego komitetu zdrowia przedstawiciele organizacji pacjentów proszą o zainicjowanie zmian w prawie farmaceutycznym, które pozwoliłyby pacjentom leczyć się skutecznymi i zwykle stosowanymi lekami, unikając ciągłej i wymuszonej zmiany leków w momencie wejścia w życie nowych cenników leków refundowanych.

Pacjenci muszą mieć prawo wyboru

— Pacjenci powinni mieć prawo do leczenia się swoimi zwykłymi lekami, z uwzględnieniem różnicy w cenie. Tym bardziej, że orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraźnie wskazują, że wszelkie ograniczenia w dostępie pacjentów do refundacji mogą być przewidziane jedynie na poziomie ustawodawczym. Dlatego nie rozumiem, dlaczego pacjent nie może sam decydować, jakie leki przyjmować. Takie ciągłe zmiany są niesprawiedliwe w stosunku do chorych — zaznacza Augustinienė.

Regina z rejonu wileńskiego przez wiele lat bierze leki na nadciśnienie i właśnie teraz jej lek został skreślony z listy refundowanych.

— Było bardzo trudno dobrać leki. Zawsze jakieś były skutki uboczne i dwa lata temu wreszcie otrzymałam lek, który mi pasuje. Na początku dopłacałam kilkanaście euro, ostatnio nie dopłacałam ani centa. Natomiast teraz w aptece powiedziano mi, że ten lek już nie jest kompensowany i muszę za niego płacić ponad 30 euro. Dla mnie to ogromne pieniądze. Będę musiała z czegoś zrezygnować, bo bez tego leku nie mogę żyć — mówi rozgoryczona rozmówczyni.

Kolejne zmiany

Mogą nastąpić kolejne zmiany w zakresie refundacji leków. Sejmowy komitet budżetu i finansów zaproponował rozszerzenie grupy osób, którym budżet państwa będzie pokrywał dopłaty do leków refundowanych. Dzięki temu nie będą musieli płacić ani centa więcej za leki refundowane.

Na Litwie od tego roku cennik leków refundowanych jest sporządzany co sześć miesięcy. Celem takich działań jest obniżenie cen leków refundowanych i dopłat przez pacjentów. Podobna praktyka przeglądania cennika i usuwania niektórych leków, zachowywania innych i dodawania kolejnych obowiązuje w innych krajach.

Lista zawiera ponad 2 tys. nazw leków

W sumie lista leków refundowanych zawiera ponad 2 200 nazw leków. Jak wspomniano powyżej, w tym półroczu 197 leków nie zostało uwzględnionych w nowym Kompendium Produktów Leczniczych Refundowanych, a 160 nowych leków zostało dodanych. Liczba nowych i wyłączonych leków jest zawsze dość podobna. Około 10 proc. nazw leków zmienia się na liście. „Obecnie nie ma ani jednej substancji czynnej, która nie byłaby reprezentowana na liście. Odpadły tylko markowe nazwy” — zapewnia resort zdrowia.