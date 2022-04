Według opublikowanych we środę 20 kwietnia danych Departamentu Statystyki, na Litwie zarejestrowano 46,9 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, z których 19,3 tys. to osoby niepełnoletnie. Dzieci poniżej szóstego roku życia jest ponad 5 tys. Średnio każdego dnia przyjeżdża ok. 360 uchodźców, ale liczba ta jest niższa niż tydzień temu — wtedy przekraczała 500.

Niemal połowa, ok. 22 tys., to osoby do 18. roku życia lub po 65. roku życia.

| Fot. EPA-ELTA

Najwięcej uchodźców — w Wilnie

Około jednej trzeciej wszystkich przybywających Ukraińców, bo aż 15,4 tys., zarejestrowano w Wileńskim Centrum Rejestracji, prawie 6,6 tys. — w centrum w Kownie, a w Kłajpedzie i Olicie zarejestrowano odpowiednio 5,2 tys. i 4,7 tys. uchodźców.

5,1 tys. uchodźców wojennych przybywających na Litwę to dzieci poniżej szóstego roku życia. 14,2 tys. — od sześciu do 18 lat. Kolejne 2,1 tys. — to osoby powyżej 65. roku życia.

Pobyt czasowy

Większość przybyszów ubiegała się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych. Większość z nich to kobiety i dzieci.

Według ONZ od wybuchu wojny na Ukrainie kraj opuściło ponad 5 mln mieszkańców, a ponad 7,1 mln osób były zmuszone do opuszczenia swoich domów i uciekania m.in. na zachodnią część kraju.

Pomoc uchodźcom i Ukrainie

Litwa angażuje się w pomoc Ukrainie. Nieobojętni na agresję Rosji są również Polacy na Litwie, którzy oblicze okupanta pamiętają jeszcze z krwawych kart historii. Dom Kultury Polskiej w Wilnie koordynuje akcję pomocy, „Wileńszczyzna — Ukrainie!”.

Najpotrzebniejsze kontakty i informacje (również te litewskie) dla pomagających oraz szukających pomocy można znaleźć tutaj.

Na podst.: BNS, własne