Wystawa „Rysunkowy świat Piotra Sochy”

W tym roku na podstawie ilustracji do książek „Pszczoły”, „Drzewa” i „Brud” Piotra Sochy — powstała specjalnie przygotowana wystawa dla litewskich czytelników.

W lutym 2022 r. zwiedzający mogli zobaczyć wystawę, spotkać się z artystą i poznać jego twórczość podczas Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie, wystawa eksponowana była w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, a od 29 kwietnia jest prezentowana w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. M. Mažvydasa w Wilnie (Gedimino pr. 51), w przestrzeni edukacyjnej (Pažinimo erdvė) na 5 piętrze.

Oglądać ją będzie można do 13 maja br.

Misternie skomponowana plansza

Na wystawę składa się 25 tablic, z których każda jest misternie skomponowaną planszą. Kolorowe ilustracje są pełne szczegółów, a krótki przystępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na nich znajduje, lecz także zawiera wiele dodatkowych informacji i ciekawostek.

Daj się zaprosić do magicznego królestwa pszczół. Przyjrzyj się z bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do ich domu, poznaj ich zwyczaje. Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich mieszka, kto je zjada, kto przenosi ich nasiona. Obejrzyj te najwyższe, najstarsze i najgrubsze. Obejrzyj bogato ilustrowane kompendium wiedzy o obyczajach, przesądach, odkryciach i wynalazkach związanych z brudem, higieną i medycyną.

Piotr Socha — polski grafik, ilustrator

Przez wiele lat współpracował jako ilustrator z redakcjami Gazety Wyborczej, Dużego Formatu, Wysokich Obcasów, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Harward Business Review, Machiny i wielu innych.

Od 2013 roku współpracuje jako ilustrator z Wydawnictwem Dwie Siostry, dla którego zaprojektował trzy książki dla dzieci — „Pszczoły” (wydanej w 2015 roku, tłumaczonej na 32 języki, w tym na język litewski), „Drzewa” (wydanej w 2018 roku, tłumaczonej na 28 języków, w tym na język litewski) i najnowszą „Brud. Cuchnąca historia higieny”.

Autorem tekstu do obu książek jest Wojciech Grajkowski. Książka „Pszczoły” była wielokrotnie nagradzana w Polsce i poza jej granicami.

Najnowszą książkę „Brud. Cuchnąca historia higieny” (2021), stworzył wspólnie z Moniką Utnik-Strugałą, która napisała do niej tekst.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie,

Wydawnictwo Dwie Siostry,

Wydawnictwo „Terra Publica”,

Knygų šalis,

Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa.

