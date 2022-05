Rafineria w Możejkach należąca do Orlen Lietuva zostanie na dwa miesiące zamknięta na remont kapitalny. W czasie remontu zamieniony zostanie również boja w terminalu w Butyndze.

„Rafineria ropy naftowej Orlen Lietuva, której operatorem jest polski koncern naftowy Orlen, rozpocznie w piątek wieczorem zamykanie na prawie dwa miesiące zakład w Możejkach na kapitalny remont” — poinformowała agencja BNS.

| Fot. Orlen Lietuva

„Zamknięcie zakładu rozpocznie się w piątek wieczorem, ale większość sprzętu zostanie wyłączona w sobotę” — powiedziała w piątek BNS Kristina Gendvilė, rzeczniczka Orlen Lietuva.

Modernizacja linii produkcyjnej

Według niej, jednym z najważniejszych prac remontowych w tym roku jest modernizacja linii produkcyjnej krakingu katalitycznego, ale oprócz tego projektu, będzie porządkowany wybudowany 23 lata temu terminal w Butyndze.

„Podczas kapitalnego remontu na obszarze wodnym zarządzanym przez terminal w Butyndze odbędą się prace wymiany boi” — powiedziała rzeczniczka.

Jak poinformowała, boja zostanie zastąpiona zupełnie nową, ale ze względów bezpieczeństwa państwa ​​nie może jeszcze ujawnić jej producenta i wykonawcy.

Czytaj więcej: ORLEN Lietuva patrzy w przyszłość

Czas przygotowawczy

Według Gendvilė przygotowanie urządzeń rafineryjnych do remontu potrwa do trzech dni — w tym czasie będą one odparowywane, schładzane, resztki produktów usuwane.

„Później sprzęt jest odplombowany, będą otwierane aparaty sprzętu, przeprowadzane będą przeglądy i czyszczenie, a wtedy rozpocznie się remont” — wyjaśniła.

Według Gendvilė przegląd i naprawa urządzeń ma zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy, choć część urządzeń może zostać naprawiona wcześniej.

Zakład posiada zapasy

Według Gendvilė, dostawy produktów Orlen Lietuva dla klientów spółki nie zostaną przerwane podczas remontu — zakład zgromadził wystarczające zapasy i łańcuchy dostaw nie są zagrożone.

Kapitalne remonty zakładu przeprowadzane są zwykle co cztery lata, ostatni raz — w 2018 roku.

Czytaj więcej: Miasto dzięki rafinerii żyje bardzo intensywnie

Większość wykonawców — spółki z Litwy

Według rzeczniczki Orlen Lietuva większość, ok. 80 proc. prac, wykonają spółki z Litwy, pozostali wykonawcy przyjeżdżają do Możejek z Polski, Słowacji, Niemiec, Francji i innych krajów UE.

Gendvilė nie chciała wymieniać, którzy konkretni wykonawcy są zatrudniani do remontu zakładu, ale podała, że zawarto ponad 100 umów z firmami litewskimi i zagranicznymi.

„W szczycie, kiedy rozpoczną się prace remontowe we wszystkich obiektach, do zakładu wejdzie do 2–2,5 tys. pracowników wykonawczych dziennie” — zaznaczyła.

Budżet remontu do 80 mln euro

Potwierdziła powyższe dane, że budżet na ten remont powinien wynieść do 80 mln euro.

Luminor Bank poinformował w piątek, że przekazał Orlen Lietuva 100 mln euro kredytu na kapitał obrotowy.

W latach 2022-2024 Orlen Lietuva zrealizuje także największą inwestycję od 2006 roku, kiedy zakład został przejęty przez Orlen. Projekt modernizacji rafinerii głębinowej zrealizuje brytyjska firma Petrofac.

Terminal naftowy w Butyndze o rocznej przepustowości 8 mln ton zaczął działać w maju 1999 r. — wtedy też ropę eksportowało się głównym rurociągiem o długości 92 km prowadzącym z Możejek.

Od 2006 roku, gdy Rosja zamknęła ropociąg Drużba, który transportował ropę do Możejek, terminal służy wyłącznie do importu ropy.

Terminal za 307 mln dolarów zbudowała niemiecka firma Preussag Wasser & Rohrtechnik, a zaprojektowała amerykańska firma Fluor Daniel.

Czytaj więcej: Orlen jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, Litwy i całego regionu

Na podst.: BNS, własne